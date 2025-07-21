Працівника прокуратури Молочного, який на смерть збив жінку, відправили під арешт без права застави
Працівника прокуратури Андрія Молочного, який на смерть збив жінку у Києві та намагався втекти з місця ДТП, відправили під арешт без права на заставу.
Про це повідомило Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що суд повністю задовольнив клопотання прокурора щодо головного спеціаліста відділу прокуратури.
Працівник прокуратури Молочний скоїв смертельну ДТП
Нагадаємо, що напередодні в Голосіївському районі Києва працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.
Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.
За даними журналістів, Андрій Молочний є сином коміка-зрадника Молочного.
Топ коментарі
+14 igor shmatko
показати весь коментар21.07.2025 11:56 Відповісти Посилання
+14 Andrew Moon
показати весь коментар21.07.2025 11:58 Відповісти Посилання
+11 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар21.07.2025 11:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ставлю на 2 роки умовно.
Хто ставить на - "особа того хто був за кермом не встановлена"?
Став - Кисломолочний...