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Новини Працівник прокуратури Молочний збив жінку
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Працівника прокуратури Молочного, який на смерть збив жінку, відправили під арешт без права застави

Працівник прокуратури Молочний збив на смерть жінку

Працівника прокуратури Андрія Молочного, який на смерть збив жінку у Києві та намагався втекти з місця ДТП, відправили під арешт без права на заставу.

Про це повідомило Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суд повністю задовольнив клопотання прокурора щодо головного спеціаліста відділу прокуратури.

Працівник прокуратури Молочний скоїв смертельну ДТП

Нагадаємо, що напередодні в Голосіївському районі Києва працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.

Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.

За даними журналістів, Андрій Молочний є сином коміка-зрадника Молочного.

Читайте: ДТП за участі легковика та мікроавтобуса сталася поблизу Львова: постраждали семеро людей. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4513) Київ (19906) прокурор (635)


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Топ коментарі
+14
Батько- зрадник зателефонує кому треба в ОПу і все спустять на гальмах! "Коміки" своїх нє бросают! 😁
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21.07.2025 11:56 Відповісти
+14
Так як синуля зрадника потрапив в військову прокуратуру в кадровий відділ!!!? Нікому не цікаво?
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21.07.2025 11:58 Відповісти
+11
Молочного будуть доїти
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21.07.2025 11:54 Відповісти
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Молочного будуть доїти
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21.07.2025 11:54 Відповісти
Сотоваріщі, від портновських, уже знають і ціну, за «труди свої», за отого невиліковного хворого, інваліда 1 групи, чернобильця, ну, і далі за списком ….. Насіров, може рідню проконсультувати, разом з лікарями-хірургами, з Феофанії ….
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21.07.2025 13:03 Відповісти
Батько- зрадник зателефонує кому треба в ОПу і все спустять на гальмах! "Коміки" своїх нє бросают! 😁
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21.07.2025 11:56 Відповісти
Яка несподіванка.
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21.07.2025 11:57 Відповісти
Так як синуля зрадника потрапив в військову прокуратуру в кадровий відділ!!!? Нікому не цікаво?
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21.07.2025 11:58 Відповісти
Та ще й на посаду головного спЄціаліста, млять...
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21.07.2025 12:12 Відповісти
Там же кадровиків, сам портнов з лукаш, прилаштовували!! Без них, такого не буде!!
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21.07.2025 13:04 Відповісти
Робимо ставки на вирок?
А ставлю на 2 роки умовно.
Хто ставить на - "особа того хто був за кермом не встановлена"?
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21.07.2025 11:58 Відповісти
А проблеми зі здоров'ям - і відпустити?
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21.07.2025 12:25 Відповісти
Трішки посидить, пізніше відпустять під заставу. Гумористи своїх не кидають.
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21.07.2025 11:59 Відповісти
Був Молочний
Став - Кисломолочний...
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21.07.2025 12:01 Відповісти
В тільки не сплутайте сізо для ухилянтів і для оцього уй..ща де в камері є телевізор холодильник ноут і тренажер . а ще якщо болить спинка як в Йулі масажист буде...
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21.07.2025 12:01 Відповісти
А дЄвочки будуть?
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21.07.2025 12:13 Відповісти
Його батько грав дєвочку.
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21.07.2025 12:17 Відповісти
Так він не приїде з мордору. Він же зрадник
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21.07.2025 12:43 Відповісти
1,77 проміле алкоголю - це 330 мл горілки + полірнув 500 мл пива !
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21.07.2025 12:11 Відповісти
Слабак. Після такої дози нормальний чоловік думає, чи не випити б йому сьогодні.
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21.07.2025 12:38 Відповісти
Яблуко від яблуні...
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21.07.2025 12:14 Відповісти
Фейхоа від баобаба...
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21.07.2025 12:24 Відповісти
 
 