Працівника прокуратури Молочного, який на смерть збив жінку, відправили під арешт без права застави

Працівника прокуратури Андрія Молочного, який на смерть збив жінку у Києві та намагався втекти з місця ДТП, відправили під арешт без права на заставу.

Про це повідомило Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суд повністю задовольнив клопотання прокурора щодо головного спеціаліста відділу прокуратури.

Працівник прокуратури Молочний скоїв смертельну ДТП

Нагадаємо, що напередодні в Голосіївському районі Києва працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку та намагався втекти з місця ДТП.

Збита працівником прокуратури на пішохідній зоні в Києві жінка померла у лікарні.

За даними журналістів, Андрій Молочний є сином коміка-зрадника Молочного.

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