ДТП за участі легковика та мікроавтобуса сталася поблизу Львова: постраждали семеро людей. ФОТОрепортаж

У неділю, 20 липня, поблизу Львова на об’їзній дорозі сталась масштабна ДТП. Постраждали семеро осіб.

Про це в фейсбук повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Дорожня аварія сталася близько 12.00 на автодорозі "Західний обхід міста Львова" у селі Рудно Львівського району.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля BMW, 21-річний мешканець Львова, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Renault Trafic, під керуванням 41-річного львів’янина.

Внаслідок ДТП обидва водії та п’ятеро пасажирів Renault Trafic дістали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Серед постраждалих: четверо жителів Стрийського району віком 17-77 років, а також 20-річна мешканка Львівського району.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відомо, що водія BMW затримали. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

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