ДТП с участием легковушки и микроавтобуса произошло возле Львова: пострадали семь человек. ФОТОрепортаж
В воскресенье, 20 июля, вблизи Львова на объездной дороге произошло масштабное ДТП. Пострадали семь человек.
Об этом в фейсбук сообщила полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Дорожная авария произошла около 12.00 на автодороге "Западный обход города Львова" в селе Рудно Львовского района.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля BMW, 21-летний житель Львова, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Renault Trafic, под управлением 41-летнего львовянина.
В результате ДТП оба водителя и пятеро пассажиров Renault Trafic получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Среди пострадавших: четверо жителей Стрыйского района в возрасте 17-77 лет, а также 20-летняя жительница Львовского района.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Известно, что водителя BMW задержали. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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