Сотрудника прокуратуры Молочного, который насмерть сбил женщину, отправили под арест без права залога

Работника прокуратуры Андрея Молочного, который насмерть сбил женщину в Киеве и пытался скрыться с места ДТП, отправили под арест без права на залог.

Об этом сообщило Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора в отношении главного специалиста отдела прокуратуры.

Работник прокуратуры Молочный совершил смертельное ДТП

Напомним, что накануне в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.

Сбитая работником прокуратуры на пешеходной зоне в Киеве женщина умерла в больнице.

По данным журналистов, Андрей Молочный является сыном комика-предателя Молочного.

Читайте: ДТП с участием легковушки и микроавтобуса произошло вблизи Львова: пострадали семь человек. ФОТОрепортаж