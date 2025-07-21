РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10518 посетителей онлайн
Новости Работник прокуратуры Молочный сбил женщину
3 566 21

Сотрудника прокуратуры Молочного, который насмерть сбил женщину, отправили под арест без права залога

Сотрудник прокуратуры Молочный сбил насмерть женщину

Работника прокуратуры Андрея Молочного, который насмерть сбил женщину в Киеве и пытался скрыться с места ДТП, отправили под арест без права на залог.

Об этом сообщило Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора в отношении главного специалиста отдела прокуратуры.

Работник прокуратуры Молочный совершил смертельное ДТП

Напомним, что накануне в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.

Сбитая работником прокуратуры на пешеходной зоне в Киеве женщина умерла в больнице.

По данным журналистов, Андрей Молочный является сыном комика-предателя Молочного.

Читайте: ДТП с участием легковушки и микроавтобуса произошло вблизи Львова: пострадали семь человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7716) Киев (25892) прокурор (1140)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Батько- зрадник зателефонує кому треба в ОПу і все спустять на гальмах! "Коміки" своїх нє бросают! 😁
показать весь комментарий
21.07.2025 11:56 Ответить
+11
Так як синуля зрадника потрапив в військову прокуратуру в кадровий відділ!!!? Нікому не цікаво?
показать весь комментарий
21.07.2025 11:58 Ответить
+9
Молочного будуть доїти
показать весь комментарий
21.07.2025 11:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молочного будуть доїти
показать весь комментарий
21.07.2025 11:54 Ответить
Сотоваріщі, від портновських, уже знають і ціну, за «труди свої», за отого невиліковного хворого, інваліда 1 групи, чернобильця, ну, і далі за списком ….. Насіров, може рідню проконсультувати, разом з лікарями-хірургами, з Феофанії ….
показать весь комментарий
21.07.2025 13:03 Ответить
Батько- зрадник зателефонує кому треба в ОПу і все спустять на гальмах! "Коміки" своїх нє бросают! 😁
показать весь комментарий
21.07.2025 11:56 Ответить
Яка несподіванка.
показать весь комментарий
21.07.2025 11:57 Ответить
Так як синуля зрадника потрапив в військову прокуратуру в кадровий відділ!!!? Нікому не цікаво?
показать весь комментарий
21.07.2025 11:58 Ответить
Та ще й на посаду головного спЄціаліста, млять...
показать весь комментарий
21.07.2025 12:12 Ответить
Там же кадровиків, сам портнов з лукаш, прилаштовували!! Без них, такого не буде!!
показать весь комментарий
21.07.2025 13:04 Ответить
Робимо ставки на вирок?
А ставлю на 2 роки умовно.
Хто ставить на - "особа того хто був за кермом не встановлена"?
показать весь комментарий
21.07.2025 11:58 Ответить
А проблеми зі здоров'ям - і відпустити?
показать весь комментарий
21.07.2025 12:25 Ответить
Трішки посидить, пізніше відпустять під заставу. Гумористи своїх не кидають.
показать весь комментарий
21.07.2025 11:59 Ответить
Був Молочний
Став - Кисломолочний...
показать весь комментарий
21.07.2025 12:01 Ответить
В тільки не сплутайте сізо для ухилянтів і для оцього уй..ща де в камері є телевізор холодильник ноут і тренажер . а ще якщо болить спинка як в Йулі масажист буде...
показать весь комментарий
21.07.2025 12:01 Ответить
А дЄвочки будуть?
показать весь комментарий
21.07.2025 12:13 Ответить
Його батько грав дєвочку.
показать весь комментарий
21.07.2025 12:17 Ответить
Так він не приїде з мордору. Він же зрадник
показать весь комментарий
21.07.2025 12:43 Ответить
1,77 проміле алкоголю - це 330 мл горілки + полірнув 500 мл пива !
показать весь комментарий
21.07.2025 12:11 Ответить
Слабак. Після такої дози нормальний чоловік думає, чи не випити б йому сьогодні.
показать весь комментарий
21.07.2025 12:38 Ответить
Яблуко від яблуні...
показать весь комментарий
21.07.2025 12:14 Ответить
Фейхоа від баобаба...
показать весь комментарий
21.07.2025 12:24 Ответить
Найдите того,кто принял его на работу и продвигал по карьере,явно хабарник.
показать весь комментарий
21.07.2025 12:39 Ответить
 
 