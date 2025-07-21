Сотрудника прокуратуры Молочного, который насмерть сбил женщину, отправили под арест без права залога
Работника прокуратуры Андрея Молочного, который насмерть сбил женщину в Киеве и пытался скрыться с места ДТП, отправили под арест без права на залог.
Об этом сообщило Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора в отношении главного специалиста отдела прокуратуры.
Работник прокуратуры Молочный совершил смертельное ДТП
Напомним, что накануне в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.
Сбитая работником прокуратуры на пешеходной зоне в Киеве женщина умерла в больнице.
По данным журналистов, Андрей Молочный является сыном комика-предателя Молочного.
Топ комментарии
+12 igor shmatko
показать весь комментарий21.07.2025 11:56 Ответить Ссылка
+11 Andrew Moon
показать весь комментарий21.07.2025 11:58 Ответить Ссылка
+9 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий21.07.2025 11:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ставлю на 2 роки умовно.
Хто ставить на - "особа того хто був за кермом не встановлена"?
Став - Кисломолочний...