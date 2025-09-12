ДТП за участі детектива НАБУ на Прикарпатті: ДБР розпочало провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

11 вересня між селами Вовчатичі (Львівщина) та Помонята (Івано-Франківщина) сталася ДТП за участі детектива НАБУ.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що близько 19:00 відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який згідно з техпаспортом перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України.

"Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми. Його госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де лікарі наразі надають йому невідкладну допомогу. Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Тривають першочергові слідчі дії: проводиться огляд місця події, опитуються свідки, вилучаються речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП.

Раніше у НАБУ повідомили, що детектив Бюро потрапив у ДТП на Івано-Франківщині.

