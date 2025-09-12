ДТП за участі детектива НАБУ на Прикарпатті: ДБР розпочало провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
11 вересня між селами Вовчатичі (Львівщина) та Помонята (Івано-Франківщина) сталася ДТП за участі детектива НАБУ.
Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що близько 19:00 відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який згідно з техпаспортом перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України.
"Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми. Його госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де лікарі наразі надають йому невідкладну допомогу. Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні", - йдеться в повідомленні.
Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.
Тривають першочергові слідчі дії: проводиться огляд місця події, опитуються свідки, вилучаються речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП.
Раніше у НАБУ повідомили, що детектив Бюро потрапив у ДТП на Івано-Франківщині.
слідів гальмування шкоди не видно (напевно не очікував водій, рухаючись у своїй смузі, що на нього з-за повороту вилетить вантажівка)
вантажівка від удару перекинулася та опинилися на правому боці на зустрічній смузі та у кюветі
Треба враховувати "любов" ОПи до НАБУ за запис розмов міндічів, Так що, історію можуть
навмисне розкручувати в напрямку винуватості детектива.
До того ж, за кермом вантажівок зараз сидять або зелені школярі без досвіду, або дядьки за 60.
На вулиці темно, дощ...
Так що, треба дочекатись деталей та результатів розслідування.
Сподіваюсь, розслідування проводитимуть не мусора...
та, взагалі, багато хто "загинув" в дтп з участю таємного камаза, котрий, як стемніє виїжджав на зустрічну.
него 150 к бакарей,нетУ ...
СенССАЦИЯ так себе.