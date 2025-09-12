УКР
ДТП за участі детектива НАБУ на Прикарпатті: ДБР розпочало провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

11 вересня між селами Вовчатичі (Львівщина) та Помонята (Івано-Франківщина) сталася ДТП за участі детектива НАБУ.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що близько 19:00 відбулося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який згідно з техпаспортом перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України.

"Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми. Його госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, де лікарі наразі надають йому невідкладну допомогу. Детектив НАБУ зазнав забоїв та легких ушкоджень і також перебуває у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Столичну забудовницю Молчанову в суді підтримували невідомі у військовій формі, - активіст Рак

Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Тривають першочергові слідчі дії: проводиться огляд місця події, опитуються свідки, вилучаються речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП.

Раніше у НАБУ повідомили, що детектив Бюро потрапив у ДТП на Івано-Франківщині. 

Читайте: Суд відклав засідання по справі Магамедрасулова на 12 вересня. ФОТОрепортаж

ДТП за участі детектива НАБУ. Що відомо?
ДТП за участі детектива НАБУ. Що відомо?
ДТП за участі детектива НАБУ. Що відомо?
ДТП за участі детектива НАБУ. Що відомо?

Ну судя по фото - легковая машина ехала достаточно быстро, дорога мокрая и незнакомая, водитель не справился с управлением в и левом повороте допустил выезд на полосу встречного движения гдеи столкнулся с грузовиком. Никакого отношения конкретно к НАБУ это не имеет, это относится только к государственным чиновникам и представителям других силовых ведомств которые считают что их корочка и хорошая машина позволяют им обманывать не только законы Украины, но и законы физики. Но в отношении последних они ошибаются. Даже Печерский суд эти законы отменить не может.
12.09.2025 11:20 Відповісти
Якби був винен водій НАБУ - вже волали би....і по расєє 24...А так...тайна слідства
12.09.2025 11:12 Відповісти
слід гальмування по зустрічній смузі саме від коліс вантажівки, тобто вантажівку на мокрій слизькій дорозі винесло на зустрічну смугу, по якій назустріч їй рухалась шкода та на зустрічній для вантіжівки смузі відбулося зіткнення (1 та 2 фото зверху)
слідів гальмування шкоди не видно (напевно не очікував водій, рухаючись у своїй смузі, що на нього з-за повороту вилетить вантажівка)
12.09.2025 11:31 Відповісти
Не согласен. Следы торможения от легковой машины, которая ударила грузовик, того развернуло и он завалился - а легковушку закрутило и выкинуло обратно на свою полосу. Если бы грузовик ее ударил своей левой стороной на ее же полосе - она никак бы не оказалась на встречке при этом практически на месте удара. Ее бы выкинуло на обочину.
12.09.2025 11:39 Відповісти
легкову через незначну масу розвернуло на 360 після удару, унаслідок чого після розвороту вона опинилась на зустрічній смузі, за рахунок низького центру ваги шкода не перекинулася
вантажівка від удару перекинулася та опинилися на правому боці на зустрічній смузі та у кюветі
12.09.2025 11:44 Відповісти
У Шкоди АБС, слідів гальмування не буде...
12.09.2025 12:29 Відповісти
"ДТП за участю детектива НАБУ" не доводить, що винен обов*язково детектив.
Треба враховувати "любов" ОПи до НАБУ за запис розмов міндічів, Так що, історію можуть
навмисне розкручувати в напрямку винуватості детектива.
До того ж, за кермом вантажівок зараз сидять або зелені школярі без досвіду, або дядьки за 60.
На вулиці темно, дощ...
Так що, треба дочекатись деталей та результатів розслідування.
Сподіваюсь, розслідування проводитимуть не мусора...
12.09.2025 11:44 Відповісти
але ж вантажівка перекинулась. можжливо набушники в неї влетіли і від удару вона і перекинулась.
12.09.2025 11:54 Відповісти
пригадайте, як "загинув" в'чеслав чорновол.
та, взагалі, багато хто "загинув" в дтп з участю таємного камаза, котрий, як стемніє виїжджав на зустрічну.
12.09.2025 12:54 Відповісти
Ну нет у
него 150 к бакарей,нетУ ...
СенССАЦИЯ так себе.
12.09.2025 13:13 Відповісти
 
 