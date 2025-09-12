УКР
Новини ДТП
1 787 9

ДТП за участі детектива НАБУ сталася на Івано-Франківщині, він був тверезим, - заява Бюро

ДТП за участі детектива НАБУ. Що відомо?

На Івано-Франківщини сталася ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні.

Про це йдеться в заяві Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні. Детектив НАБУ був у тверезому стані.

Враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро", - йдеться в повідомленні.

НАБУ (5483) Івано-Франківська область (983)
Таке буває з людьми, як тільки авто винайшли!
12.09.2025 08:10 Відповісти
Головне питання - чи були страховки !?
ДТП трапляється з усіма - і з бідними, і з багатими, і з лікарями, і з вчителями, і з автогонщиками....
12.09.2025 08:14 Відповісти
співробітники набу виявляється найцінніше що є в країні,треба запровадити щогодинний експрес огляд про діяльність набу,підйом,з ким спали,що на сніданок,і так про всі нюанси з фото,щоб нарід знав чим займаються його відстояні герої невидимих фронтів
12.09.2025 08:25 Відповісти
Якраз за аваріїї дворічної давнини, ДБР і розслідує порушення в НАБУ.
12.09.2025 09:01 Відповісти
ви розумієте що це лише міжвидова боротьба за отримання компромату на конкурента щоб отримати індульгенції по справах в які не потрібно пхати носа???хоча структури подібні але хозяїва різні,особисто для нас це як два альфакоти ділять помийку біля сусіднього😁
12.09.2025 09:11 Відповісти
Чому заява набу знаходиться на фсбешній помийці телеграм? Навіщо в новину вставляти посилання на фсбшну помийку?
12.09.2025 08:38 Відповісти
Нічого. СБУ щось придумає.
12.09.2025 08:39 Відповісти
НАБУ та САП тепер потрібно бути дуже обережними.
Для Зеленського з Єрмачком (а значить і для голови СБУ) вони ворог номер 1.
Не дай Боже перейдуть через вулицю в невстановленому місці, то можуть отримати підозру за спробу державного перевороту.
12.09.2025 09:21 Відповісти
новина подана так наче зазвичай детективи НАБУ за кермом їздять нетверезими
12.09.2025 10:21 Відповісти
 
 