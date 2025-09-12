ДТП за участі детектива НАБУ сталася на Івано-Франківщині, він був тверезим, - заява Бюро

На Івано-Франківщини сталася ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні.

Про це йдеться в заяві Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні. Детектив НАБУ був у тверезому стані.



Враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Суд відклав засідання по справі Магамедрасулова на 12 вересня. ФОТОрепортаж