ДТП за участі детектива НАБУ сталася на Івано-Франківщині, він був тверезим, - заява Бюро
На Івано-Франківщини сталася ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні.
Про це йдеться в заяві Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
"Водії обох транспортних засобів, що потрапили в ДТП, перебувають у лікарні. Детектив НАБУ був у тверезому стані.
Враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро", - йдеться в повідомленні.
ДТП трапляється з усіма - і з бідними, і з багатими, і з лікарями, і з вчителями, і з автогонщиками....
Для Зеленського з Єрмачком (а значить і для голови СБУ) вони ворог номер 1.
Не дай Боже перейдуть через вулицю в невстановленому місці, то можуть отримати підозру за спробу державного перевороту.
новина подана так наче зазвичай детективи НАБУ за кермом їздять нетверезими