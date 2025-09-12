ДТП с участием детектива НАБУ произошло в Ивано-Франковской области, он был трезв, - заявление Бюро
На Ивано-Франковщине произошло ДТП с участием детектива НАБУ, который находился в командировке.
Об этом говорится в заявлении Бюро, информирует Цензор.НЕТ.
"Водители обоих транспортных средств, попавших в ДТП, находятся в больнице. Детектив НАБУ был в трезвом состоянии.
Учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ всячески будет способствовать установлению истины и в случае необходимости предоставит необходимую юридическую поддержку детективу Бюро", - говорится в сообщении.
ДТП трапляється з усіма - і з бідними, і з багатими, і з лікарями, і з вчителями, і з автогонщиками....
Для Зеленського з Єрмачком (а значить і для голови СБУ) вони ворог номер 1.
Не дай Боже перейдуть через вулицю в невстановленому місці, то можуть отримати підозру за спробу державного перевороту.
новина подана так наче зазвичай детективи НАБУ за кермом їздять нетверезими