РУС
Новости ДТП
ДТП с участием детектива НАБУ произошло в Ивано-Франковской области, он был трезв, - заявление Бюро

ДТП с участием детектива НАБУ. Что известно?

На Ивано-Франковщине произошло ДТП с участием детектива НАБУ, который находился в командировке.

Об этом говорится в заявлении Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

"Водители обоих транспортных средств, попавших в ДТП, находятся в больнице. Детектив НАБУ был в трезвом состоянии.

Учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ всячески будет способствовать установлению истины и в случае необходимости предоставит необходимую юридическую поддержку детективу Бюро", - говорится в сообщении.

НАБУ (4584) Ивано-Франковская область (951)
Таке буває з людьми, як тільки авто винайшли!
12.09.2025 08:10 Ответить
Головне питання - чи були страховки !?
ДТП трапляється з усіма - і з бідними, і з багатими, і з лікарями, і з вчителями, і з автогонщиками....
12.09.2025 08:14 Ответить
співробітники набу виявляється найцінніше що є в країні,треба запровадити щогодинний експрес огляд про діяльність набу,підйом,з ким спали,що на сніданок,і так про всі нюанси з фото,щоб нарід знав чим займаються його відстояні герої невидимих фронтів
12.09.2025 08:25 Ответить
Якраз за аваріїї дворічної давнини, ДБР і розслідує порушення в НАБУ.
12.09.2025 09:01 Ответить
ви розумієте що це лише міжвидова боротьба за отримання компромату на конкурента щоб отримати індульгенції по справах в які не потрібно пхати носа???хоча структури подібні але хозяїва різні,особисто для нас це як два альфакоти ділять помийку біля сусіднього😁
12.09.2025 09:11 Ответить
Чому заява набу знаходиться на фсбешній помийці телеграм? Навіщо в новину вставляти посилання на фсбшну помийку?
12.09.2025 08:38 Ответить
Нічого. СБУ щось придумає.
12.09.2025 08:39 Ответить
НАБУ та САП тепер потрібно бути дуже обережними.
Для Зеленського з Єрмачком (а значить і для голови СБУ) вони ворог номер 1.
Не дай Боже перейдуть через вулицю в невстановленому місці, то можуть отримати підозру за спробу державного перевороту.
12.09.2025 09:21 Ответить
ДТП за участі детектива НАБУ сталася на Івано-Франківщині, він був тверезим, - заява Бюро Джерело: https://censor.net/ua/n3573687

новина подана так наче зазвичай детективи НАБУ за кермом їздять нетверезими
12.09.2025 10:21 Ответить
 
 