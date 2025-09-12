ДТП с участием детектива НАБУ произошло в Ивано-Франковской области, он был трезв, - заявление Бюро

На Ивано-Франковщине произошло ДТП с участием детектива НАБУ, который находился в командировке.

Об этом говорится в заявлении Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

"Водители обоих транспортных средств, попавших в ДТП, находятся в больнице. Детектив НАБУ был в трезвом состоянии.



Учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ всячески будет способствовать установлению истины и в случае необходимости предоставит необходимую юридическую поддержку детективу Бюро", - говорится в сообщении.

