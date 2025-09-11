РУС
Суд ушел на часовой перерыв во время заседания по делу Магамедрасулова: защита должна ознакомиться с ходатайствами прокуроров. ФОТОРЕПОРТАЖ

Суд предоставил возможность стороне защиты детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова ознакомиться с ходатайством, предоставленным прокурорами.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед этим адвокаты Магамедрасулова просили суд перенести заседание. Однако оно будет возобновлено после часового перерыва в 21:00.


Читайте: Перед судебным заседанием отца детектива НАБУ Магамедрасулова раздели догола для проверки, - СМИ

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

Также смотрите: Пока не доказано, являются ли записи разговоров Магамедрасулова оригинальными. Ходатайство об экспертизах не рассматривают, - адвокат Охримчук. ВИДЕО

здається апеляційний така ж сама повія 0Пи як і печерний, хіба що навиворіт.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:14 Ответить
Это районный суд.Ему продлевают опять .апелляция уже пролетела..
показать весь комментарий
11.09.2025 20:58 Ответить
СУД імені намєсніка хйлівського кривосуддя Портнова , зачищенного насмерть нині ПРавящим судами та усіма спецами ТАТАРОВА пішов на ПР(Є)рив ...
показать весь комментарий
11.09.2025 20:15 Ответить
Зелена банда начолі з безтолковим ішаком, вкотре, намагається "пріструніть нєугодних".
показать весь комментарий
11.09.2025 20:41 Ответить
а що з їбала-ми прокурорів ЗЕленського???
показать весь комментарий
11.09.2025 20:42 Ответить
Суді в суді, тупо повторюють свої вчинки за настановами ригоАНАЛІВ,- портнова-лукаш-льовочкиних, як це вони робили і перед втечею з Украни якунОвоща, у 2014 році!! А потім, у них був страх, за своє та родичів життя, через наслідки своїх «доброчесних діянь», за вказівкою з АПУ клюєвих татарових….!! З такого наповнення та ґатунку осіб, існує, а не живе, суд в Україні!
показать весь комментарий
11.09.2025 21:12 Ответить
 
 