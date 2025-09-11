РУС
Дело Руслана Магамедрасулова
3 374 14

Суд отложил заседание по делу Магамедрасулова на 12 сентября. ФОТОРЕПОРТАЖ

Суд предоставил возможность стороне защиты детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова ознакомиться с ходатайством, предоставленным прокурорами.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед этим адвокаты Магамедрасулова просили суд перенести заседание. Однако оно будет возобновлено после часового перерыва в 21:00.

После перерыва заседание по избранию детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова было отложено. Продлят завтра, 12 сентября, в 11:30.


Заседание по делу Магамедрасулова

Заседание суда по делу Магамедрасулова
Магамедрасулова выводят из зала суда

Судебное заседание по делу Магамедрасулова

Читайте: Перед судебным заседанием отца детектива НАБУ Магамедрасулова раздели догола для проверки, - СМИ

Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

Также смотрите: Пока не доказано, являются ли записи разговоров Магамедрасулова оригинальными. Ходатайство об экспертизах не рассматривают, - адвокат Охримчук. ВИДЕО

 

НАБУ (4584) суд (25224) Магамедрасулов (17)
Комментировать
Сортировать:
здається апеляційний така ж сама повія 0Пи як і печерний, хіба що навиворіт.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:14 Ответить
Это районный суд.Ему продлевают опять .апелляция уже пролетела..
показать весь комментарий
11.09.2025 20:58 Ответить
СУД імені намєсніка хйлівського кривосуддя Портнова , зачищенного насмерть нині ПРавящим судами та усіма спецами ТАТАРОВА пішов на ПР(Є)рив ...
показать весь комментарий
11.09.2025 20:15 Ответить
Зелена банда начолі з безтолковим ішаком, вкотре, намагається "пріструніть нєугодних".
показать весь комментарий
11.09.2025 20:41 Ответить
а що з їбала-ми прокурорів ЗЕленського???
показать весь комментарий
11.09.2025 20:42 Ответить
Суді в суді, тупо повторюють свої вчинки за настановами ригоАНАЛІВ,- портнова-лукаш-льовочкиних, як це вони робили і перед втечею з Украни якунОвоща, у 2014 році!! А потім, у них був страх, за своє та родичів життя, через наслідки своїх «доброчесних діянь», за вказівкою з АПУ клюєвих татарових….!! З такого наповнення та ґатунку осіб, існує, а не живе, суд в Україні!
показать весь комментарий
11.09.2025 21:12 Ответить
Ох и тридварасты зелёные . По безпределу человека в СИЗО держат.
показать весь комментарий
11.09.2025 23:16 Ответить
Невже, оті суддівські заробітчани (портновські), замислилися, що вони роблять не те, що в Законах писано, хоть і старих, а за якимись телефонними вказівками, «дивних осіб» з опу!?!?!? Ці особи ніхто, і не оберігатимуть їх від правосуддя Українців!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 23:17 Ответить
"ракетобудівник" Міндіч може сміло повертатись до свого унітазу
показать весь комментарий
11.09.2025 23:30 Ответить
Перед цим адвокати Магамедрасулова просили суд ПЕРЕНЕСТИ засідання. Однак воно буде відновлене після годинної перерви о 21:00.

МАГАмед растягивает "удовольствие"? МАГАмед - МАЗАхист?
показать весь комментарий
12.09.2025 00:11 Ответить
Яка апеляція ? Пожиттєве йому дати негіднику, бачите який він небезпечний - кайданки одягають коли із зали суду виводять. Як він тільки посмів відкрити провадження проти такої прекрасної людини як Т.Міндіч - патріота, потужного менеджера , соратника найвеличнішого ( за версією А.Єрмака) президента за всю історію України.
показать весь комментарий
12.09.2025 00:22 Ответить
Доля всіх мугамедрасулових, умєрових. алахвердієвих мене не турбує. Всі вони крали і крадуть "на виніс". Назвіть хоч одного чесного і порядного представника національних меншин у владі або бізнесі і я серед ночі встану подивитися на чудо...
показать весь комментарий
12.09.2025 01:42 Ответить
Один з найавторитетніших оглядачів України, донеччанин Світан останнім часом бідкається, що не може добитись відправки на фронт чоловіків-поліцаїв. Користі з яких на нинішній службі що кіт наплакав... Але ж СБУ завдає незрівнянно більшої шкоди! Відправити 38 тисяч цих сбушників під Покровськ - і перелом у війні забезпечений !!!
показать весь комментарий
12.09.2025 11:53 Ответить
 
 