Суд отложил заседание по делу Магамедрасулова на 12 сентября. ФОТОРЕПОРТАЖ
Суд предоставил возможность стороне защиты детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова ознакомиться с ходатайством, предоставленным прокурорами.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Перед этим адвокаты Магамедрасулова просили суд перенести заседание. Однако оно будет возобновлено после часового перерыва в 21:00.
После перерыва заседание по избранию детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова было отложено. Продлят завтра, 12 сентября, в 11:30.
Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.
