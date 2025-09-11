Суд отложил заседание по делу Магамедрасулова на 12 сентября. ФОТОРЕПОРТАЖ

Суд предоставил возможность стороне защиты детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова ознакомиться с ходатайством, предоставленным прокурорами.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Перед этим адвокаты Магамедрасулова просили суд перенести заседание. Однако оно будет возобновлено после часового перерыва в 21:00.

После перерыва заседание по избранию детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова было отложено. Продлят завтра, 12 сентября, в 11:30.

















Напомним, 25 августа 2025 года началось заседание в Апелляционном суде, на котором оспаривали меру пресечения Магамедрасулову. Однако впоследствии суд принял решение отложить заседание на 9 сентября и обеспечить явку детектива Магамедрасулова на заседание.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова состоялись по политическим мотивам.

