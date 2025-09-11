УКР
Новини Справа Руслана Магамедрасулова
3 031 13

Суд відклав засідання по справі Магамедрасулова на 12 вересня. ФОТОрепортаж

Суд надав можливість стороні захисту детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова ознайомитися з клопотанням які були надані прокурорами.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Перед цим адвокати Магамедрасулова просили суд перенести засідання. Однак воно буде відновлене після годинної перерви о 21:00.

Після перерви засідання з обрання запобіжки детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову відклали. Продовжать завтра, 12 вересня, об 11:30.


Засідання у справі Магамедрасулова

Засідання суду у справі Магамедрасулова
Магамедрасулова виводять зі зали суду

Судове засідання у справі Магамедрасулова

Читайте: Перед судовим засіданням батька детектива НАБУ Магамедрасулова роздягли догола задля перевірки, - ЗМІ

Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

Також дивіться: Наразі не доведено, чи є записи розмов Магамедрасулова оригінальними. Клопотання про експертизи не розглядають, - адвокатка Охрімчук. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5483) суд (11856) Магамедрасулов Руслан (23)
Топ коментарі
+3
здається апеляційний така ж сама повія 0Пи як і печерний, хіба що навиворіт.
11.09.2025 20:14 Відповісти
+3
СУД імені намєсніка хйлівського кривосуддя Портнова , зачищенного насмерть нині ПРавящим судами та усіма спецами ТАТАРОВА пішов на ПР(Є)рив ...
11.09.2025 20:15 Відповісти
+3
Зелена банда начолі з безтолковим ішаком, вкотре, намагається "пріструніть нєугодних".
11.09.2025 20:41 Відповісти
Это районный суд.Ему продлевают опять .апелляция уже пролетела..
11.09.2025 20:58 Відповісти
а що з їбала-ми прокурорів ЗЕленського???
11.09.2025 20:42 Відповісти
Суді в суді, тупо повторюють свої вчинки за настановами ригоАНАЛІВ,- портнова-лукаш-льовочкиних, як це вони робили і перед втечею з Украни якунОвоща, у 2014 році!! А потім, у них був страх, за своє та родичів життя, через наслідки своїх «доброчесних діянь», за вказівкою з АПУ клюєвих татарових….!! З такого наповнення та ґатунку осіб, існує, а не живе, суд в Україні!
11.09.2025 21:12 Відповісти
Ох и тридварасты зелёные . По безпределу человека в СИЗО держат.
11.09.2025 23:16 Відповісти
Невже, оті суддівські заробітчани (портновські), замислилися, що вони роблять не те, що в Законах писано, хоть і старих, а за якимись телефонними вказівками, «дивних осіб» з опу!?!?!? Ці особи ніхто, і не оберігатимуть їх від правосуддя Українців!!!
11.09.2025 23:17 Відповісти
"ракетобудівник" Міндіч може сміло повертатись до свого унітазу
11.09.2025 23:30 Відповісти
Перед цим адвокати Магамедрасулова просили суд ПЕРЕНЕСТИ засідання. Однак воно буде відновлене після годинної перерви о 21:00.

МАГАмед растягивает "удовольствие"? МАГАмед - МАЗАхист?
12.09.2025 00:11 Відповісти
Яка апеляція ? Пожиттєве йому дати негіднику, бачите який він небезпечний - кайданки одягають коли із зали суду виводять. Як він тільки посмів відкрити провадження проти такої прекрасної людини як Т.Міндіч - патріота, потужного менеджера , соратника найвеличнішого ( за версією А.Єрмака) президента за всю історію України.
12.09.2025 00:22 Відповісти
Доля всіх мугамедрасулових, умєрових. алахвердієвих мене не турбує. Всі вони крали і крадуть "на виніс". Назвіть хоч одного чесного і порядного представника національних меншин у владі або бізнесі і я серед ночі встану подивитися на чудо...
12.09.2025 01:42 Відповісти
 
 