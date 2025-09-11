Суд пішов на годинну перерву під час засідання по справі Магамедрасулова: захист має ознайомитись з клопотаннями прокурорів. ФОТОрепортаж

Суд надав можливість стороні захисту детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова ознайомитися з клопотанням які були надані прокурорами.

Перед цим адвокати Магамедрасулова просили суд перенести засідання. Однак воно буде відновлене після годинної перерви о 21:00.

















Нагадаємо 25 серпня 2025 року розпочалося засідання в Апеляційному суді, на якому оскаржували запобіжний захід Магамедрасулову. Проте згодом суд ухвалив рішення відкласти засідання на 9 вересня та забезпечити явку детектива Магамедрасулова на засідання.

