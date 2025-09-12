ДТП с участием детектива НАБУ на Прикарпатье: ГБР начало производство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

11 сентября между селами Волчатичи (Львовская область) и Помонята (Ивано-Франковская область) произошло ДТП с участием детектива НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что около 19:00 произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, который согласно техпаспорту находится в собственности Национального антикоррупционного бюро Украины.

"В результате столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы. Он госпитализирован в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где врачи сейчас оказывают ему неотложную помощь. Детектив НАБУ получил ушибы и легкие повреждения и также находится в больнице", - говорится в сообщении.

Читайте также: ДТП с участием детектива НАБУ произошло в Ивано-Франковской области, он был трезв, - заявление Бюро

В данное время начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Продолжаются первоочередные следственные действия: проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства. ГБР обеспечит полную и объективную проверку всех обстоятельств ДТП.

Ранее в НАБУ сообщили, что детектив Бюро попал в ДТП на Ивано-Франковщине.

Читайте также: Сообщено о подозрении сотруднице правоохранительного органа, которая насмерть сбила мужчину в Черкассах, - ГБР. ФОТО







