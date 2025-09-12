РУС
ДТП с участием детектива НАБУ на Прикарпатье: ГБР начало производство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

11 сентября между селами Волчатичи (Львовская область) и Помонята (Ивано-Франковская область) произошло ДТП с участием детектива НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что около 19:00 произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, который согласно техпаспорту находится в собственности Национального антикоррупционного бюро Украины.

"В результате столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы. Он госпитализирован в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где врачи сейчас оказывают ему неотложную помощь. Детектив НАБУ получил ушибы и легкие повреждения и также находится в больнице", - говорится в сообщении.

Читайте также: ДТП с участием детектива НАБУ произошло в Ивано-Франковской области, он был трезв, - заявление Бюро

В данное время начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Продолжаются первоочередные следственные действия: проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства. ГБР обеспечит полную и объективную проверку всех обстоятельств ДТП.

Ранее в НАБУ сообщили, что детектив Бюро попал в ДТП на Ивано-Франковщине.

Читайте также: Сообщено о подозрении сотруднице правоохранительного органа, которая насмерть сбила мужчину в Черкассах, - ГБР. ФОТО

ДТП с участием детектива НАБУ. Что известно?
ДТП с участием детектива НАБУ. Что известно?
ДТП с участием детектива НАБУ. Что известно?
ДТП с участием детектива НАБУ. Что известно?

НАБУ (4584) ДТП (7739) Ивано-Франковская область (951) ГБР (3198)
Якби був винен водій НАБУ - вже волали би....і по расєє 24...А так...тайна слідства
12.09.2025 11:12 Ответить
Ну судя по фото - легковая машина ехала достаточно быстро, дорога мокрая и незнакомая, водитель не справился с управлением в и левом повороте допустил выезд на полосу встречного движения гдеи столкнулся с грузовиком. Никакого отношения конкретно к НАБУ это не имеет, это относится только к государственным чиновникам и представителям других силовых ведомств которые считают что их корочка и хорошая машина позволяют им обманывать не только законы Украины, но и законы физики. Но в отношении последних они ошибаются. Даже Печерский суд эти законы отменить не может.
12.09.2025 11:20 Ответить
слід гальмування по зустрічній смузі саме від коліс вантажівки, тобто вантажівку на мокрій слизькій дорозі винесло на зустрічну смугу, по якій назустріч їй рухалась шкода та на зустрічній для вантіжівки смузі відбулося зіткнення (1 та 2 фото зверху)
слідів гальмування шкоди не видно (напевно не очікував водій, рухаючись у своїй смузі, що на нього з-за повороту вилетить вантажівка)
12.09.2025 11:31 Ответить
Не согласен. Следы торможения от легковой машины, которая ударила грузовик, того развернуло и он завалился - а легковушку закрутило и выкинуло обратно на свою полосу. Если бы грузовик ее ударил своей левой стороной на ее же полосе - она никак бы не оказалась на встречке при этом практически на месте удара. Ее бы выкинуло на обочину.
12.09.2025 11:39 Ответить
легкову через незначну масу розвернуло на 360 після удару, унаслідок чого після розвороту вона опинилась на зустрічній смузі, за рахунок низького центру ваги шкода не перекинулася
вантажівка від удару перекинулася та опинилися на правому боці на зустрічній смузі та у кюветі
12.09.2025 11:44 Ответить
"ДТП за участю детектива НАБУ" не доводить, що винен обов*язково детектив.
Треба враховувати "любов" ОПи до НАБУ за запис розмов міндічів, Так що, історію можуть
навмисне розкручувати в напрямку винуватості детектива.
До того ж, за кермом вантажівок зараз сидять або зелені школярі без досвіду, або дядьки за 60.
На вулиці темно, дощ...
Так що, треба дочекатись деталей та результатів розслідування.
Сподіваюсь, розслідування проводитимуть не мусора...
12.09.2025 11:44 Ответить
але ж вантажівка перекинулась. можжливо набушники в неї влетіли і від удару вона і перекинулась.
12.09.2025 11:54 Ответить
 
 