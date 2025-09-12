ДТП с участием детектива НАБУ на Прикарпатье: ГБР начало производство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
11 сентября между селами Волчатичи (Львовская область) и Помонята (Ивано-Франковская область) произошло ДТП с участием детектива НАБУ.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что около 19:00 произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, который согласно техпаспорту находится в собственности Национального антикоррупционного бюро Украины.
"В результате столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы. Он госпитализирован в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где врачи сейчас оказывают ему неотложную помощь. Детектив НАБУ получил ушибы и легкие повреждения и также находится в больнице", - говорится в сообщении.
В данное время начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.
Продолжаются первоочередные следственные действия: проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства. ГБР обеспечит полную и объективную проверку всех обстоятельств ДТП.
Ранее в НАБУ сообщили, что детектив Бюро попал в ДТП на Ивано-Франковщине.
слідів гальмування шкоди не видно (напевно не очікував водій, рухаючись у своїй смузі, що на нього з-за повороту вилетить вантажівка)
вантажівка від удару перекинулася та опинилися на правому боці на зустрічній смузі та у кюветі
Треба враховувати "любов" ОПи до НАБУ за запис розмов міндічів, Так що, історію можуть
навмисне розкручувати в напрямку винуватості детектива.
До того ж, за кермом вантажівок зараз сидять або зелені школярі без досвіду, або дядьки за 60.
На вулиці темно, дощ...
Так що, треба дочекатись деталей та результатів розслідування.
Сподіваюсь, розслідування проводитимуть не мусора...