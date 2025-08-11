Сообщено о подозрении сотруднице правоохранительного органа, которая насмерть сбила мужчину в Черкассах, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении старшему инспектору сектора районного отдела правоохранительного органа в Черкасской области, по вине которой произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как отмечается, в январе 2025 года правоохранительница за рулем автомобиля ехала по Черкассам в темное время суток с превышением разрешенной скорости. Она сбила местного жителя 1958 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

Согласно выводам экспертов, потерпевший был пьян, а вот у водителя признаков алкогольного и наркотического опьянения не обнаружено.

Фигурантке сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.