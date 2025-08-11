РУС
Сообщено о подозрении сотруднице правоохранительного органа, которая насмерть сбила мужчину в Черкассах, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении старшему инспектору сектора районного отдела правоохранительного органа в Черкасской области, по вине которой произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в январе 2025 года правоохранительница за рулем автомобиля ехала по Черкассам в темное время суток с превышением разрешенной скорости. Она сбила местного жителя 1958 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

Согласно выводам экспертов, потерпевший был пьян, а вот у водителя признаков алкогольного и наркотического опьянения не обнаружено.

ДТП в Черкассах

Фигурантке сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Автор: 

Бухой дідуган навипередки з авто
11.08.2025 11:14 Ответить
Обережно,🦌на дорозі.
11.08.2025 11:14 Ответить
переходив дорогу у невстановленому місці Джерело: https://censor.net/ua/p3568038
а на фото тіло лежить біля пішохідного переходу
11.08.2025 11:23 Ответить
в четвер чи у п,ятницю Чернігів чи Житомир мусора на мотоциклах на зебрі збили дівчинку і ніде не слова,лише про жалоби що люди ледве не розірвали тих покидків
11.08.2025 11:43 Ответить
Правоохорогиню уже отмазали,отличная работа квартальной шайки.
11.08.2025 11:54 Ответить
Перевищення швидкості має нівелювати всі інші обставини
11.08.2025 14:06 Ответить
Це томушо наші ПДР наслідують совок досі: сів за кермо, одразу винен. Ані тобі відповідальності алєнєй, ані тобі штрафів ну 50000 грн за те шо ліз бухий через дорогу
11.08.2025 14:48 Ответить
 
 