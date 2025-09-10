Столичну забудовницю Молчанову в суді підтримували невідомі у військовій формі, - активіст Рак

Засновницю однієї з найбільших столичних девелоперських компаній Stolitsa Group Владу Молчанову, якій НАБУ нещодавно оголосило підозру, під будівлю суду прийшла підтримати група чоловіків у військовій формі.

Про це у своєму фейсбуці написав очільник ГО "Пасажири Києва" Олександр Рак, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільш ганебне фото цього тижня - це невстановлені тіпочки в мультикамі (типу військові), які виступають як група підтримки одіозних забудовників зелених зон Києва Молчанової. Фу, аж гидко", - написав він.

Нагадаємо раніше НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

