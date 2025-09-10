УКР
Новини
Столичну забудовницю Молчанову в суді підтримували невідомі у військовій формі, - активіст Рак

Молчанова та люди у військовій формі

Засновницю однієї з найбільших столичних девелоперських компаній Stolitsa Group Владу Молчанову, якій НАБУ нещодавно оголосило підозру, під будівлю суду прийшла підтримати група чоловіків у військовій формі.

Про це у своєму фейсбуці написав очільник ГО "Пасажири Києва" Олександр Рак, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільш ганебне фото цього тижня - це невстановлені тіпочки в мультикамі (типу військові), які виступають як група підтримки одіозних забудовників зелених зон Києва Молчанової. Фу, аж гидко", - написав він.

Нагадаємо раніше НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Читайте: Суд ЄС зняв санкції з російського мільярдера Пумпянського. Євросоюз має відшкодувати йому витрати

НАБУ (5471) суд (11846) військовослужбовці (4932) розкрадання (274)
+15
бо в Українській Державі - руїна ім. ЗЄлєнського

Добровольці і мобілізовані Громадяни тримають фронт з останніх сил, а по судах вештаються дезертири

.
10.09.2025 18:29
+14
З якого підрозділу? Не бачу ні одного шеврона,навіть українського прапорця . Це якість трутні,військовим ніколи шлятися під судами. Я сам військовий,і знаю що кажу
10.09.2025 18:55
+10
тітушня прибарахлилась, напевно форму мальок з антимайданним мусорком підігнали.
10.09.2025 18:27
несхожі вони на військових
10.09.2025 18:24
махновці

.
10.09.2025 18:26
бо в Українській Державі - руїна ім. ЗЄлєнського

Добровольці і мобілізовані Громадяни тримають фронт з останніх сил, а по судах вештаються дезертири

.
10.09.2025 18:29
ні, не дезертири. то поважні люди з однієї контори.
10.09.2025 18:29
чоловік придатний до мобілізації, а тим більше одягнутий у військову форму, який не на фронті під час війни, є дезертир

а далі вже йдуть сорти непотрібу

.
10.09.2025 18:33
ти зараз на статтю назвиздишся тут
10.09.2025 18:34
Якщо це військові, то потрібно відправити їх на передову, щоб не вештались по Києву! Де там ДБР? Це ж такий самий кейс як у Шабуніна! Ухиляння від служби вчинене організованою групою осіб за попередньої змови - фас!
10.09.2025 19:52
з особливим цінізмом
10.09.2025 19:53
відправ, і сам з'їздиш заодно.
10.09.2025 19:53
Єврейського походження !
10.09.2025 18:50
схожі.
10.09.2025 18:27
кому й ухилянт військовий

.
10.09.2025 18:30
ухилянт це ти. а вони по наказу пішли.
10.09.2025 18:31
звичайні тітушки якіх вділи у військову форму.
10.09.2025 19:17
тітушня прибарахлилась, напевно форму мальок з антимайданним мусорком підігнали.
10.09.2025 18:27
ні, то діючі військові.
10.09.2025 18:30
З якого підрозділу? Не бачу ні одного шеврона,навіть українського прапорця . Це якість трутні,військовим ніколи шлятися під судами. Я сам військовий,і знаю що кажу
10.09.2025 18:55
Згоден якби мої діти приїхали у відпустки то не ходилиб по судах за невідо о кого та ще ******* нндобре
10.09.2025 19:05
ви прикалуєтесь? не бачили в своєму місті групи військових без шевронів, в балаклавах?
10.09.2025 19:10
Ні,не бачив. Ні груп,ні по одиноких. У військових є така традиція як би так сказать гордитись своїм підрозділом,і ми не ховаємо облич і шевронів. В крайньому випадку військові носять шутливи,прикольні шеврони типу ,,загін боба марлі,, та ,, контужений,,.
10.09.2025 19:39
https://censor.net/ua/videonews/3551670/tetsekashnyky-b-yut-tsyvilnogo-cholovika-u-harkovi подивіться. на відео всі без розпізнавальних знаків, шевронів. всі військовослужбовці.
10.09.2025 19:49
А це випадково не ті самі "безіменні патріоти", що припхалися на "судилище" детектива НАБУ Магамедрасулова.
10.09.2025 18:28
На 10 років постаріли...
10.09.2025 18:34
А, тоді сорі...
Буду знати, що ці "безіменні патріоти" були на 10 років старші.
Дякую за роз'яснення 🤝
10.09.2025 18:45
Приīхали пiдтримати порядку людину як раз мiж штурмами, ротний вiдпустив. 😎
10.09.2025 18:29
тітухи відробляють форму ,шо малюк пошив персонально ...
10.09.2025 18:35
а де ВСП , якщо ТЦК не бачить
10.09.2025 18:35
Вряд чи це військові,але якщо так,то що такого ж зробила ця мадам для цих хлопців?
10.09.2025 18:39
Як співають мані мані мані
10.09.2025 19:07
ну, от навіщо таке писати? якісь невідомі?
єрмачина пару тому тижнів попереджав, що набирає військових у обслугу.
ось вона!
все чесно!
і, повірте, у кожного є убд, інвалідність, пенсія і купа купа плюшек від держави......
10.09.2025 18:44
Цікаво: це "військові" України чи моськовії? Бо на одежі не видно прапора України…
Військова форма, що вдягнена не військовим ЗСУ - є порушенням законів військового часу.
10.09.2025 18:47
Військовим в відпустці,або "увольнительной",не рекомендують проводити час в формі.
10.09.2025 18:48
Тітушня а не військові.
10.09.2025 18:53
це ті віськові, що ананосував дЄрмак, з ОПи
10.09.2025 18:58
Діло Тітушки живе і процвітає. Просто зараз пристосувалось до військових реалій. Камуфляж замість Абібаса.
10.09.2025 19:10
Масовка з 95-кварталу, бомжі одіті у військову форму
10.09.2025 19:11
Дайте вгадаю, всі вони купили собі посади у ТЦК?
10.09.2025 19:12
хто про що, а пес про блохи

.
10.09.2025 19:57
Наташа, вгамуйся. Скоро турок-кліент прийде до тебе.
10.09.2025 20:02
Іхтамнєти версії "Ze-підари броньовані, вагітно-інвалідні". Не путати з версією "Z-підар звичайний, унітазно-пошуковий" виробництва рф.
10.09.2025 19:18
Держава перетвортлась на банду! Це повний крах державності!
10.09.2025 19:52
Знову ідентифікують, як підлеглих Білецького?
10.09.2025 20:07
До чого доводить просроченість влади ,
10.09.2025 20:12
От де ті ТЦК-шники, коли вони дійсно потрібні?
10.09.2025 20:45
А що перевірити документи у цих невідомих поліціянтам слабо? Здається під час військового стану форму дозволяється носити лише військовим та ветеранам( за наявності відповідного документу: військового квитка, посвідчення УБД, або посвідчення іншої державної силової структури).
10.09.2025 20:45
 
 