Новости Махинации с землей
1 575 35

Столичную застройщицу Молчанову в суде поддерживали неизвестные в военной форме, - активист Рак

Молчанова и люди в военной форме

Основательницу одной из крупнейших столичных девелоперских компаний Stolitsa Group Владу Молчанову, которой НАБУ недавно объявило подозрение, под здание суда пришла поддержать группа мужчин в военной форме.

Об этом в своем фейсбуке написал глава ОО "Пасажири Києва" Александр Рак, передает Цензор.НЕТ.

"Самое позорное фото на этой неделе - это неустановленные типочки в мультикамах (типа военные), которые выступают как группа поддержки одиозных застройщиков зеленых зон Киева типа Молчановой. Фу, аж противно", - написал он.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завладение 18 га земли на сумму более 160 млн грн: подозревается подсанкционное лицо времен режима Януковича и столичная застройщица. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

НАБУ (4573) суд (25218) военнослужащие (6298) хищения (149)
Топ комментарии
+7
бо в Українській Державі - руїна ім. ЗЄлєнського

Добровольці і мобілізовані Громадяни тримають фронт з останніх сил, а по судах вештаються дезертири

.
10.09.2025 18:29 Ответить
+5
Приīхали пiдтримати порядку людину як раз мiж штурмами, ротний вiдпустив. 😎
10.09.2025 18:29 Ответить
+5
Цікаво: це "військові" України чи моськовії? Бо на одежі не видно прапора України…
Військова форма, що вдягнена не військовим ЗСУ - є порушенням законів військового часу.
10.09.2025 18:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
несхожі вони на військових
10.09.2025 18:24 Ответить
махновці

.
10.09.2025 18:26 Ответить
бо в Українській Державі - руїна ім. ЗЄлєнського

Добровольці і мобілізовані Громадяни тримають фронт з останніх сил, а по судах вештаються дезертири

.
10.09.2025 18:29 Ответить
ні, не дезертири. то поважні люди з однієї контори.
10.09.2025 18:29 Ответить
чоловік придатний до мобілізації, а тим більше одягнутий у військову форму, який не на фронті під час війни, є дезертир

а далі вже йдуть сорти непотрібу

.
10.09.2025 18:33 Ответить
ти зараз на статтю назвиздишся тут
10.09.2025 18:34 Ответить
Єврейського походження !
10.09.2025 18:50 Ответить
схожі.
10.09.2025 18:27 Ответить
кому й ухилянт військовий

.
10.09.2025 18:30 Ответить
ухилянт це ти. а вони по наказу пішли.
10.09.2025 18:31 Ответить
звичайні тітушки якіх вділи у військову форму.
10.09.2025 19:17 Ответить
тітушня прибарахлилась, напевно форму мальок з антимайданним мусорком підігнали.
10.09.2025 18:27 Ответить
ні, то діючі військові.
10.09.2025 18:30 Ответить
З якого підрозділу? Не бачу ні одного шеврона,навіть українського прапорця . Це якість трутні,військовим ніколи шлятися під судами. Я сам військовий,і знаю що кажу
10.09.2025 18:55 Ответить
Згоден якби мої діти приїхали у відпустки то не ходилиб по судах за невідо о кого та ще ******* нндобре
10.09.2025 19:05 Ответить
ви прикалуєтесь? не бачили в своєму місті групи військових без шевронів, в балаклавах?
10.09.2025 19:10 Ответить
А це випадково не ті самі "безіменні патріоти", що припхалися на "судилище" детектива НАБУ Магамедрасулова.
10.09.2025 18:28 Ответить
На 10 років постаріли...
10.09.2025 18:34 Ответить
А, тоді сорі...
Буду знати, що ці "безіменні патріоти" були на 10 років старші.
Дякую за роз'яснення 🤝
10.09.2025 18:45 Ответить
Приīхали пiдтримати порядку людину як раз мiж штурмами, ротний вiдпустив. 😎
10.09.2025 18:29 Ответить
тітухи відробляють форму ,шо малюк пошив персонально ...
10.09.2025 18:35 Ответить
а де ВСП , якщо ТЦК не бачить
10.09.2025 18:35 Ответить
Вряд чи це військові,але якщо так,то що такого ж зробила ця мадам для цих хлопців?
10.09.2025 18:39 Ответить
Як співають мані мані мані
10.09.2025 19:07 Ответить
ну, от навіщо таке писати? якісь невідомі?
єрмачина пару тому тижнів попереджав, що набирає військових у обслугу.
ось вона!
все чесно!
і, повірте, у кожного є убд, інвалідність, пенсія і купа купа плюшек від держави......
10.09.2025 18:44 Ответить
Цікаво: це "військові" України чи моськовії? Бо на одежі не видно прапора України…
Військова форма, що вдягнена не військовим ЗСУ - є порушенням законів військового часу.
10.09.2025 18:47 Ответить
Військовим в відпустці,або "увольнительной",не рекомендують проводити час в формі.
10.09.2025 18:48 Ответить
Тітушня а не військові.
10.09.2025 18:53 Ответить
це ті віськові, що ананосував дЄрмак, з ОПи
10.09.2025 18:58 Ответить
Діло Тітушки живе і процвітає. Просто зараз пристосувалось до військових реалій. Камуфляж замість Абібаса.
10.09.2025 19:10 Ответить
Масовка з 95-кварталу, бомжі одіті у військову форму
10.09.2025 19:11 Ответить
Дайте вгадаю, всі вони купили собі посади у ТЦК?
10.09.2025 19:12 Ответить
Іхтамнєти версії "Ze-підари броньовані, вагітно-інвалідні". Не путати з версією "Z-підар звичайний, унітазно-пошуковий" виробництва рф.
10.09.2025 19:18 Ответить
 
 