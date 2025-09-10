Столичную застройщицу Молчанову в суде поддерживали неизвестные в военной форме, - активист Рак

Основательницу одной из крупнейших столичных девелоперских компаний Stolitsa Group Владу Молчанову, которой НАБУ недавно объявило подозрение, под здание суда пришла поддержать группа мужчин в военной форме.

Об этом в своем фейсбуке написал глава ОО "Пасажири Києва" Александр Рак

"Самое позорное фото на этой неделе - это неустановленные типочки в мультикамах (типа военные), которые выступают как группа поддержки одиозных застройщиков зеленых зон Киева типа Молчановой. Фу, аж противно", - написал он.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.

