Столичную застройщицу Молчанову в суде поддерживали неизвестные в военной форме, - активист Рак
Основательницу одной из крупнейших столичных девелоперских компаний Stolitsa Group Владу Молчанову, которой НАБУ недавно объявило подозрение, под здание суда пришла поддержать группа мужчин в военной форме.
Об этом в своем фейсбуке написал глава ОО "Пасажири Києва" Александр Рак, передает Цензор.НЕТ.
"Самое позорное фото на этой неделе - это неустановленные типочки в мультикамах (типа военные), которые выступают как группа поддержки одиозных застройщиков зеленых зон Киева типа Молчановой. Фу, аж противно", - написал он.
Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.
Добровольці і мобілізовані Громадяни тримають фронт з останніх сил, а по судах вештаються дезертири
а далі вже йдуть сорти непотрібу
Буду знати, що ці "безіменні патріоти" були на 10 років старші.
Дякую за роз'яснення 🤝
єрмачина пару тому тижнів попереджав, що набирає військових у обслугу.
ось вона!
все чесно!
і, повірте, у кожного є убд, інвалідність, пенсія і купа купа плюшек від держави......
Військова форма, що вдягнена не військовим ЗСУ - є порушенням законів військового часу.