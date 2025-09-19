За фактом смертельної ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор, розпочато досудове розслідування. ФОТОрепортаж

За фактом смертельної ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор, розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Учора, близько 19:30, у місті Житомир по вулиці Чуднівській водій Volkswagen на пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода. Ним виявився 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та, на жаль, помер у лікарні", - ідеться в повідомленні.

Водія було затриманою За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розпочато досудове розслідування.

"Офіс Генерального прокурора висловлює щирі співчуття близьким та рідним з приводу трагічної смерті нашого колеги. Він був чудовим фахівцем і доброю людиною", - додали у дописі.







