За фактом смертельної ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор, розпочато досудове розслідування. ФОТОрепортаж
За фактом смертельної ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор, розпочато досудове розслідування.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Учора, близько 19:30, у місті Житомир по вулиці Чуднівській водій Volkswagen на пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода. Ним виявився 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та, на жаль, помер у лікарні", - ідеться в повідомленні.
Водія було затриманою За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розпочато досудове розслідування.
"Офіс Генерального прокурора висловлює щирі співчуття близьким та рідним з приводу трагічної смерті нашого колеги. Він був чудовим фахівцем і доброю людиною", - додали у дописі.
