УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10825 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 217 15

За фактом смертельної ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор, розпочато досудове розслідування. ФОТОрепортаж

За фактом смертельної ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор, розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Учора, близько 19:30, у місті Житомир по вулиці Чуднівській водій Volkswagen на пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода. Ним виявився 51-річний працівник Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та, на жаль, помер у лікарні", - ідеться в повідомленні.

Водія було затриманою За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону розпочато досудове розслідування.

"Офіс Генерального прокурора висловлює щирі співчуття близьким та рідним з приводу трагічної смерті нашого колеги. Він був чудовим фахівцем і доброю людиною", - додали у дописі.

дтп
дтп
дтп

Також дивіться: Нетверезий працівник ТЦК скоїв кілька ДТП та тікав від поліції у Тернополі. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4541) Житомир (596) розслідування (2302) Офіс Генпрокурора (3433) Житомирська область (1312) Житомирський район (36)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
До этого, прокуроры в ДТП вели с разгромным счётом. Ну, хоть размочили..
показати весь коментар
19.09.2025 11:06 Відповісти
+13
як би був сантехнік можна було не перевіряти???прокурор на дорозі пішки???
показати весь коментар
19.09.2025 10:59 Відповісти
+7
Прокурор і ходив пішки?
показати весь коментар
19.09.2025 11:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як би був сантехнік можна було не перевіряти???прокурор на дорозі пішки???
показати весь коментар
19.09.2025 10:59 Відповісти
До этого, прокуроры в ДТП вели с разгромным счётом. Ну, хоть размочили..
показати весь коментар
19.09.2025 11:06 Відповісти
Ни хрена себе фольц,бедолага, пострадал,в прокуроре килограмм двести было или нес с работы мешок золота.
показати весь коментар
19.09.2025 11:10 Відповісти
Прокурор і ходив пішки?
показати весь коментар
19.09.2025 11:14 Відповісти
може божа кара?
показати весь коментар
19.09.2025 11:15 Відповісти
прокурора свалілі

показати весь коментар
19.09.2025 11:16 Відповісти
Журналісти такі журналісти....Чого тільки не зробиш для клікбейтного заголовку. Як кажуть в Одесі, це дві великі різниці: прокурор (конкретна штатна посада) і працівник прокуратури, яким може бути і охоронець, і прибиральниця, і сисадмін, та і будь-який клерк...
показати весь коментар
19.09.2025 11:22 Відповісти
Ти б побував у прокурора в кабінеті,коли приводять підозрюваного, ти б ох...їв, ще й п'яного прокурора, це я про вигляд з боку)))
показати весь коментар
19.09.2025 12:34 Відповісти
Прокурор і пішки по пішоходному? Мабуть таки дійсно був не хапугою або не прокурор а працівник прокуратури, але це зовсім різні речі. Варто б панам журналістам авторам допису уточнити посаду постраждалого.
показати весь коментар
19.09.2025 11:37 Відповісти
написано працівник прокуратури - може прибиральник
показати весь коментар
19.09.2025 11:44 Відповісти
Звісно це не правільно, але як тут не згадати анекдот радяньських часів про мрії водія щоб стояти на мосту над річкою, а в цей час по річці щоб пропливали погані міліціонери в погани гробах, а хороші в хороших.
показати весь коментар
19.09.2025 11:51 Відповісти
Молочний брат Молочного !
показати весь коментар
19.09.2025 11:59 Відповісти
Дай Бог шоб не останній наїзд на прокурора
показати весь коментар
19.09.2025 12:05 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
19.09.2025 12:42 Відповісти
 
 