На Виннитчине следователи задержали злоумышленников, вырубивших более 500 деревьев на 3 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили две группы лиц, которые в разных громадах области организовали незаконную вырубку деревьев разных пород. В результате этих действий окружающей среде нанесен ущерб более чем на 3,4 миллиона гривен. Причастным к преступлению фигурантам следователи сообщили о подозрении.

Одна из групп действовала в Литинской территориальной громаде Винницкого района. В защитной лесополосе было уничтожено более 60 деревьев, чем фигуранты нанесли государству ущерб более чем на 2 миллиона гривен. Другая - работала в Дашевской громаде Гайсинского района, где в течение нескольких месяцев злоумышленники срубили более 510 деревьев разных пород, причинив ущерб на сумму более 1,3 миллиона гривен, пишет Цензор.НЕТ.

Семерым фигурантам следователи сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, - незаконная порубка деревьев в защитных и других лесных насаждениях, повлекшая тяжкие последствия, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

Досудебные расследования продолжаются.

задержание
Фото: vn.npu.gov.ua
задержание
Фото: vn.npu.gov.ua
задержание
Фото: vn.npu.gov.ua
задержание
Фото: vn.npu.gov.ua
задержание
Фото: vn.npu.gov.ua
задержание
Фото: vn.npu.gov.ua

Лісники ще й своє докинули... Короче порахували по 6000 за деревину.
19.09.2025 11:31 Ответить
А коли не рубали?
19.09.2025 11:31 Ответить
От покидьки! ЗЕ садив дерева ,а вони вирубали! Тепер знову мусить садити ! Хто відосики знімати буде!
19.09.2025 11:42 Ответить
Чому тільки на Вінничині? Петя наладив вивезення лісу по усій Україні. Ловіть усіх. Зараз вирубки лісу незаконні.
19.09.2025 11:42 Ответить
Вирубали стільки лісу, змогли якісь «кволі особи та з інвалідністю», бо військовозобов'язаний на таке не піде заради копійок!! Міндіч з шурмою, можуть підтвердити!!!
Нікчемні покарання Урядовцями, самих керівників Мінприроди та Держлісгоспу, разом з місцевими з ОДА керовніками, які теж в долі заробітку, мотивують злочинців упродовж 20 років, рубати ліси безкарно, на їх вибір!! Усі ж «держслужбовці у вишиванках», з Урядового кварталу та ціла купа Держ секретарів, за «гроші сьогодні» думають, а не про майбутнє України!!!
Безкарність ….
19.09.2025 11:44 Ответить
Ну накінець то піймали супер злочинця, а то ганяються за якоюсь мелюзгою, типу міндічів, шурми і їм подібними.
19.09.2025 11:52 Ответить
 
 