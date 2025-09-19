На Виннитчине следователи задержали злоумышленников, вырубивших более 500 деревьев на 3 миллиона гривен. ФОТОрепортаж
Полицейские разоблачили две группы лиц, которые в разных громадах области организовали незаконную вырубку деревьев разных пород. В результате этих действий окружающей среде нанесен ущерб более чем на 3,4 миллиона гривен. Причастным к преступлению фигурантам следователи сообщили о подозрении.
Одна из групп действовала в Литинской территориальной громаде Винницкого района. В защитной лесополосе было уничтожено более 60 деревьев, чем фигуранты нанесли государству ущерб более чем на 2 миллиона гривен. Другая - работала в Дашевской громаде Гайсинского района, где в течение нескольких месяцев злоумышленники срубили более 510 деревьев разных пород, причинив ущерб на сумму более 1,3 миллиона гривен, пишет Цензор.НЕТ.
Семерым фигурантам следователи сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, - незаконная порубка деревьев в защитных и других лесных насаждениях, повлекшая тяжкие последствия, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.
Досудебные расследования продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нікчемні покарання Урядовцями, самих керівників Мінприроди та Держлісгоспу, разом з місцевими з ОДА керовніками, які теж в долі заробітку, мотивують злочинців упродовж 20 років, рубати ліси безкарно, на їх вибір!! Усі ж «держслужбовці у вишиванках», з Урядового кварталу та ціла купа Держ секретарів, за «гроші сьогодні» думають, а не про майбутнє України!!!
Безкарність ….