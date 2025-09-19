На Вінниччині слідчі затримали зловмисників, які вирубали понад 500 дерев на 3 мільйони гривень. ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили дві групи осіб, які у різних громадах області організували незаконну вирубку дерев різних порід. Внаслідок цих дій довкіллю завдано збитків більш як на 3,4 мільйона гривень. Причетним до злочину фігурантам слідчі повідомили про підозру.

Одна з груп діяла у Літинській територіальній громаді Вінницького району. У захисній лісосмузі було знищено понад 60 дерев, чим фігуранти завдали державі збитків на понад 2 мільйони гривень. Інша - працювала в Дашівській громаді Гайсинського району, де протягом кількох місяців зловмисники зрубали понад 510 дерев різних порід, спричинивши збитки на суму понад 1,3 мільйона гривень, пише Цензор.НЕТ.

Сімом фігурантам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, — незаконна порубка дерев у захисних та інших лісових насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до семи років.

Досудові розслідування тривають.

