На Вінниччині слідчі затримали зловмисників, які вирубали понад 500 дерев на 3 мільйони гривень. ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили дві групи осіб, які у різних громадах області організували незаконну вирубку дерев різних порід. Внаслідок цих дій довкіллю завдано збитків більш як на 3,4 мільйона гривень. Причетним до злочину фігурантам слідчі повідомили про підозру.

Одна з груп діяла у Літинській територіальній громаді Вінницького району. У захисній лісосмузі було знищено понад 60 дерев, чим фігуранти завдали державі збитків на понад 2 мільйони гривень. Інша - працювала в Дашівській громаді Гайсинського району, де протягом кількох місяців зловмисники зрубали понад 510 дерев різних порід, спричинивши збитки на суму понад 1,3 мільйона гривень, пише Цензор.НЕТ.

Сімом фігурантам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, — незаконна порубка дерев у захисних та інших лісових насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до семи років. 

Досудові розслідування тривають.

затримання
Фото: vn.npu.gov.ua
затримання
Фото: vn.npu.gov.ua
затримання
Фото: vn.npu.gov.ua
затримання
Фото: vn.npu.gov.ua
затримання
Фото: vn.npu.gov.ua
затримання
Фото: vn.npu.gov.ua

Лісники ще й своє докинули... Короче порахували по 6000 за деревину.
19.09.2025 11:31 Відповісти
А коли не рубали?
19.09.2025 11:31 Відповісти
От покидьки! ЗЕ садив дерева ,а вони вирубали! Тепер знову мусить садити ! Хто відосики знімати буде!
19.09.2025 11:42 Відповісти
Чому тільки на Вінничині? Петя наладив вивезення лісу по усій Україні. Ловіть усіх. Зараз вирубки лісу незаконні.
19.09.2025 11:42 Відповісти
Вирубали стільки лісу, змогли якісь «кволі особи та з інвалідністю», бо військовозобов'язаний на таке не піде заради копійок!! Міндіч з шурмою, можуть підтвердити!!!
Нікчемні покарання Урядовцями, самих керівників Мінприроди та Держлісгоспу, разом з місцевими з ОДА керовніками, які теж в долі заробітку, мотивують злочинців упродовж 20 років, рубати ліси безкарно, на їх вибір!! Усі ж «держслужбовці у вишиванках», з Урядового кварталу та ціла купа Держ секретарів, за «гроші сьогодні» думають, а не про майбутнє України!!!
Безкарність ….
19.09.2025 11:44 Відповісти
Ну накінець то піймали супер злочинця, а то ганяються за якоюсь мелюзгою, типу міндічів, шурми і їм подібними.
19.09.2025 11:52 Відповісти
 
 