Фіктивний шлюб для виїзду до Молдови: на Вінниччині затримано жінку, яка вдруге переправляла чоловіка за кордон, - ДПСУ. ФОТО

У Могилів-Подільському пункті пропуску прикордонники припинили спробу фіктивного подружжя з Полтавщини перетнути кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

жінка з інвалідністю вдруге намагалася вивезти чоловіка
Фото: ДПСУ

Як зазначається, жінка з інвалідністю разом із 30-річним чоловіком, з яким уклала шлюб лише 10 днів тому, намагалася виїхати за кордон. Під час перевірки з’ясувалося, що шлюб має ознаки фіктивності: подружжя не змогло узгоджено відповісти на прості запитання про знайомство та місце проживання.

"Попередній чоловік цієї жінки - також мобілізаційного віку - колись уже виїхав за кордон завдяки її супроводу і на батьківщину більше не повернувся. Сама жінка приїхала в Україну у травні 2023 року, а вже в листопаді офіційно розлучилася", - зазначили в ДПСУ.

Прикордонники відмовили у пропуску та повідомили Нацполіцію про ознаки злочину за ст. 332 КК України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Багатоверстатниця з юридичної оренди піхви.
17.09.2025 13:32 Відповісти
Спалилися
17.09.2025 13:33 Відповісти
я ж кажу!
в україні не працюють закони!
конституція відсутня, геть!!!!
виключно суд, може встановити, будь яку законність, або незаконність!!!
а, не якийсь вгодований пузатий прикордонник!!!
17.09.2025 13:38 Відповісти
Зачекайте... Тобто, якщо мені, наприклад, набридла дружина, а на розлучення вона не погоджується, я можу просто піти до погранців і сказати, що шлюб фіктивний. Ставте питання, я буду відповідати некорректно. Чи це так не працює? А чому? Тут працює, там ні?
Для агресивних - я нікого не виправдовую, але які саме закони порушила ця солодка парочка? Попередній залишився за кордоном? Ну так в розшук його. Шлюб офіційно зареєстрований? Які тоді питання?
Є така давно забута в Україні "презумпція невинності". Є стаття 32 Конституції (теж давно забутой). Адвокат, ЄСПЛ - і платники податків заплатять за це правопорушення погранцями.
P.S. А ідіоти, які не можуть навіть домовитись, як синхронно брехати, це вже інша справа...
17.09.2025 13:53 Відповісти
Есть такое юридическое понятие "фиктивный брак", и там есть очень конкретные его признаки
17.09.2025 13:58 Відповісти
І ще там є варіант, при якому фіктивний шлюб може стати нефіктивним. Але все це може вирішити тільки суд. Затримати та-або обмежити в правах громадян на припущеннях - порушення закону.
17.09.2025 14:18 Відповісти
Никто не будет проверять является ли брак фиктивным, если ты не собираешься получать за счёт этого брака какие-то выгоды. Как только это случается - идёт проверка. Это везде так. И в Украине, и в Европе (и в Литве в том числе). Попробуй получить вид на жительство для жены - да тебя затаскают по проверкам не является ли ваш брак фиктивным.
А народ почему-то уверен, что можно обмануть систему.
17.09.2025 14:08 Відповісти
Ви навели приклад з явним профітом, звісно будуть перевірки. Але які бонуси збирались отримати від держави наші "герої"? Жодних. Вони навіть заплатили за реєстрацію шлюбу! Чи "позбутись цієї країни" вже вважається неабиякою крадіжкою? Далеко підемо з таким підходом...
А надурити систему можливо, але для цього треба бути хоч трохи розумнішим. Схоже, це наша національна риса - не думати стратегічно.
17.09.2025 14:27 Відповісти
Якщо в тебе на городі знайдуть коноплю то це твоя конопля, а якщо знайдуть нафту то це нафта державна. Так само і тут. Якби він виїжджав у 2021? Шлюб тобі був би справжній чи фіктивний ? Кожен знає відповідь...
17.09.2025 14:29 Відповісти
 
 