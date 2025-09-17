Фіктивний шлюб для виїзду до Молдови: на Вінниччині затримано жінку, яка вдруге переправляла чоловіка за кордон, - ДПСУ. ФОТО
У Могилів-Подільському пункті пропуску прикордонники припинили спробу фіктивного подружжя з Полтавщини перетнути кордон.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, жінка з інвалідністю разом із 30-річним чоловіком, з яким уклала шлюб лише 10 днів тому, намагалася виїхати за кордон. Під час перевірки з’ясувалося, що шлюб має ознаки фіктивності: подружжя не змогло узгоджено відповісти на прості запитання про знайомство та місце проживання.
"Попередній чоловік цієї жінки - також мобілізаційного віку - колись уже виїхав за кордон завдяки її супроводу і на батьківщину більше не повернувся. Сама жінка приїхала в Україну у травні 2023 року, а вже в листопаді офіційно розлучилася", - зазначили в ДПСУ.
Прикордонники відмовили у пропуску та повідомили Нацполіцію про ознаки злочину за ст. 332 КК України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
в україні не працюють закони!
конституція відсутня, геть!!!!
виключно суд, може встановити, будь яку законність, або незаконність!!!
а, не якийсь вгодований пузатий прикордонник!!!
Для агресивних - я нікого не виправдовую, але які саме закони порушила ця солодка парочка? Попередній залишився за кордоном? Ну так в розшук його. Шлюб офіційно зареєстрований? Які тоді питання?
Є така давно забута в Україні "презумпція невинності". Є стаття 32 Конституції (теж давно забутой). Адвокат, ЄСПЛ - і платники податків заплатять за це правопорушення погранцями.
P.S. А ідіоти, які не можуть навіть домовитись, як синхронно брехати, це вже інша справа...
А народ почему-то уверен, что можно обмануть систему.
А надурити систему можливо, але для цього треба бути хоч трохи розумнішим. Схоже, це наша національна риса - не думати стратегічно.