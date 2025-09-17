Фіктивний шлюб для виїзду до Молдови: на Вінниччині затримано жінку, яка вдруге переправляла чоловіка за кордон, - ДПСУ. ФОТО

У Могилів-Подільському пункті пропуску прикордонники припинили спробу фіктивного подружжя з Полтавщини перетнути кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жінка з інвалідністю разом із 30-річним чоловіком, з яким уклала шлюб лише 10 днів тому, намагалася виїхати за кордон. Під час перевірки з’ясувалося, що шлюб має ознаки фіктивності: подружжя не змогло узгоджено відповісти на прості запитання про знайомство та місце проживання.

"Попередній чоловік цієї жінки - також мобілізаційного віку - колись уже виїхав за кордон завдяки її супроводу і на батьківщину більше не повернувся. Сама жінка приїхала в Україну у травні 2023 року, а вже в листопаді офіційно розлучилася", - зазначили в ДПСУ.

Прикордонники відмовили у пропуску та повідомили Нацполіцію про ознаки злочину за ст. 332 КК України - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Демченко про навчання "Запад-2025": Військові РФ починають залишати білоруські полігони