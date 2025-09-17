РУС
Фиктивный брак для выезда в Молдову: в Винницкой области задержана женщина, которая второй раз переправляла мужа за границу, - ГПСУ. ФОТО

В Могилев-Подольском пункте пропуска пограничники пресекли попытку фиктивных супругов с Полтавщины пересечь границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

женщина с инвалидностью во второй раз пыталась вывезти мужа
Фото: ГПСУ

Как отмечается, женщина с инвалидностью вместе с 30-летним мужчиной, с которым заключила брак только 10 дней назад, пыталась выехать за границу. Во время проверки выяснилось, что брак имеет признаки фиктивности: супруги не смогли согласованно ответить на простые вопросы о знакомстве и месте жительства.

"Предыдущий муж этой женщины - также мобилизационного возраста - когда-то уже выехал за границу благодаря ее сопровождению и на родину больше не вернулся. Сама женщина приехала в Украину в мае 2023 года, а уже в ноябре официально развелась", - отметили в ГПСУ.

Пограничники отказали в пропуске и сообщили Нацполиции о признаках преступления по ст. 332 УК Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Багатоверстатниця з юридичної оренди піхви.
17.09.2025 13:32 Ответить
Спалилися
17.09.2025 13:33 Ответить
я ж кажу!
в україні не працюють закони!
конституція відсутня, геть!!!!
виключно суд, може встановити, будь яку законність, або незаконність!!!
а, не якийсь вгодований пузатий прикордонник!!!
17.09.2025 13:38 Ответить
Зачекайте... Тобто, якщо мені, наприклад, набридла дружина, а на розлучення вона не погоджується, я можу просто піти до погранців і сказати, що шлюб фіктивний. Ставте питання, я буду відповідати некорректно. Чи це так не працює? А чому? Тут працює, там ні?
Для агресивних - я нікого не виправдовую, але які саме закони порушила ця солодка парочка? Попередній залишився за кордоном? Ну так в розшук його. Шлюб офіційно зареєстрований? Які тоді питання?
Є така давно забута в Україні "презумпція невинності". Є стаття 32 Конституції (теж давно забутой). Адвокат, ЄСПЛ - і платники податків заплатять за це правопорушення погранцями.
P.S. А ідіоти, які не можуть навіть домовитись, як синхронно брехати, це вже інша справа...
17.09.2025 13:53 Ответить
Есть такое юридическое понятие "фиктивный брак", и там есть очень конкретные его признаки
17.09.2025 13:58 Ответить
Никто не будет проверять является ли брак фиктивным, если ты не собираешься получать за счёт этого брака какие-то выгоды. Как только это случается - идёт проверка. Это везде так. И в Украине, и в Европе (и в Литве в том числе). Попробуй получить вид на жительство для жены - да тебя затаскают по проверкам не является ли ваш брак фиктивным.
А народ почему-то уверен, что можно обмануть систему.
17.09.2025 14:08 Ответить
 
 