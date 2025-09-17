Фиктивный брак для выезда в Молдову: в Винницкой области задержана женщина, которая второй раз переправляла мужа за границу, - ГПСУ. ФОТО
В Могилев-Подольском пункте пропуска пограничники пресекли попытку фиктивных супругов с Полтавщины пересечь границу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, женщина с инвалидностью вместе с 30-летним мужчиной, с которым заключила брак только 10 дней назад, пыталась выехать за границу. Во время проверки выяснилось, что брак имеет признаки фиктивности: супруги не смогли согласованно ответить на простые вопросы о знакомстве и месте жительства.
"Предыдущий муж этой женщины - также мобилизационного возраста - когда-то уже выехал за границу благодаря ее сопровождению и на родину больше не вернулся. Сама женщина приехала в Украину в мае 2023 года, а уже в ноябре официально развелась", - отметили в ГПСУ.
Пограничники отказали в пропуске и сообщили Нацполиции о признаках преступления по ст. 332 УК Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
в україні не працюють закони!
конституція відсутня, геть!!!!
виключно суд, може встановити, будь яку законність, або незаконність!!!
а, не якийсь вгодований пузатий прикордонник!!!
Для агресивних - я нікого не виправдовую, але які саме закони порушила ця солодка парочка? Попередній залишився за кордоном? Ну так в розшук його. Шлюб офіційно зареєстрований? Які тоді питання?
Є така давно забута в Україні "презумпція невинності". Є стаття 32 Конституції (теж давно забутой). Адвокат, ЄСПЛ - і платники податків заплатять за це правопорушення погранцями.
P.S. А ідіоти, які не можуть навіть домовитись, як синхронно брехати, це вже інша справа...
А народ почему-то уверен, что можно обмануть систему.