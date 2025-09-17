Фиктивный брак для выезда в Молдову: в Винницкой области задержана женщина, которая второй раз переправляла мужа за границу, - ГПСУ. ФОТО

В Могилев-Подольском пункте пропуска пограничники пресекли попытку фиктивных супругов с Полтавщины пересечь границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщина с инвалидностью вместе с 30-летним мужчиной, с которым заключила брак только 10 дней назад, пыталась выехать за границу. Во время проверки выяснилось, что брак имеет признаки фиктивности: супруги не смогли согласованно ответить на простые вопросы о знакомстве и месте жительства.

"Предыдущий муж этой женщины - также мобилизационного возраста - когда-то уже выехал за границу благодаря ее сопровождению и на родину больше не вернулся. Сама женщина приехала в Украину в мае 2023 года, а уже в ноябре официально развелась", - отметили в ГПСУ.

Пограничники отказали в пропуске и сообщили Нацполиции о признаках преступления по ст. 332 УК Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

