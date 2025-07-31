Раскрыты преступные схемы в ГП "Ліси України": 167 млн убытков из-за незаконной вырубки. Еще 140 млн - необоснованные активы, - Кравченко
167 миллионов убытков из-за незаконной вырубки деревьев. Еще почти 140 миллионов - необоснованные активы. Более 40 подозрений за последние недели.
Об этом сообщил в телеграм-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это - результат системной коррупции, служебной халатности и откровенного обогащения за счет природных ресурсов", - отметил Генпрокурор.
Сегодня прокуроры Специализированной экологической прокуратуры сообщили о более 20 подозрениях. Самое большое и самое дерзкое дело - схема работников ГП "Ліси України" и ГП "ЛІАЦ".
Проведено 50 обысков.
Подозрения получили 8 работников "ЛІАЦ" и 5 - "Ліси України".
Задержан организатор и 3 участников преступной организации.
Суть схемы:
Работник ГП "ЛІАЦ" на запрос служащих ГП "Ліси України" менял информацию в реестр "Єдина державна система електронного обліку деревини":
- удалял документы о происхождении древесины,
- занижал ее объем,
- менял класс качества.
За 2021-2024 годы сделано более 10 000 таких изменений.
Стоимость "услуг" - от 5 до 30 тыс. грн. Задокументировано получение более 10 млн грн неправомерной выгоды. Больше всего нарушений - в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.
Благодаря действиям прокуроров уже уменьшен теневой оборот древесины.
В целом только за последние недели экологическая прокуратура:
- объявила более 40 подозрений,
- из них 21 - работникам ГП "Ліси України",
- 2 человека арестованы.
Избраны меры пресечения:
- генеральному директору ГП "Ліси України" (незаконное обогащение);
- бывшему директору Костопольского лесхоза (обогащение и недостоверное декларирование имущества).
Подозрения получили:
- директор и инженер Турийского лесного хозяйства - незаконная порубка 409 деревьев;
- лесничий Свидовецкого лесничества - вырубка в заповедном фонде;
- директор ГП "Дніпровське лісове господарство" - бездействие, что привело к уничтожению леса в ландшафтном парке;
- служащая ГП "Грозинське" и руководитель ООО - организация незаконной вырубки на Житомирщине;
- четверо директоров лесхозов на Львовщине - выдали незаконные лесорубные билеты на более 9 500 деревьев;
- лесничий Лазещинского лесничества - способствовал незаконной вырубке почти 3 400 деревьев.
В 2025 году органы прокуратуры уже подали более 300 исков на возвращение 7 511 гектаров леса.
Сумма убытков - 351 млн грн. Государству уже возвращено 175 гектаров.
"Как видно из результатов работы - к масштабным злоупотреблениям причастны те, кто должен был бы защищать лес и отвечать за его сохранение. Мы принципиально реагируем на каждое злоупотребление.
И работаем дальше. Без пауз и компромиссов", - подчеркнул Генпрокурор.
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