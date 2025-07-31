Викрито злочинні схеми у ДП "Ліси України": 167 млн збитків через незаконну вирубку. Ще 140 млн - необґрунтовані активи, - Кравченко

167 мільйонів збитків через незаконну вирубку дерев. Ще майже 140 мільйонів — необґрунтовані активи. Понад 40 підозр за останні тижні.

Про це повідомив у телеграм-каналі генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це — результат системної корупції, службової недбалості та відвертого збагачення за рахунок природних ресурсів", - зауважив Генпрокурор.

Сьогодні прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури повідомили про понад 20 підозр. Найбільша й найзухваліша справа — схема працівників ДП "Ліси України" та ДП "ЛІАЦ".

Проведено 50 обшуків.

Підозри отримали 8 працівників "ЛІАЦ" та 5 – "Ліси України".

Затримано організатора та 3 учасників злочинної організації.

Суть схеми:

Працівник ДП "ЛІАЦ" на запит службовців ДП "Ліси України" змінював інформацію в "Єдиній державній системі електронного обліку деревини":

– видаляв документи про походження деревини,

– занижував її обсяг,

– змінював клас якості.

За 2021–2024 роки зроблено понад 10 000 таких змін.

Вартість "послуг" – від 5 до 30 тис. грн. Задокументовано отримання понад 10 млн грн неправомірної вигоди. Найбільше порушень — у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях.

Завдяки діям прокурорів уже зменшено тіньовий обіг деревини.

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Загалом лише за останні тижні екологічна прокуратура:

– оголосила понад 40 підозр,

– з них 21 — працівникам ДП "Ліси України",

– 2 осіб заарештовано.

Обрано запобіжні заходи:

– Генеральному директору ДП "Ліси України" (незаконне збагачення);

– Колишньому директору Костопільського лісгоспу (збагачення та недостовірне декларування майна).

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Підозри отримали:

– директор та інженер "Турійського лісового господарства" — незаконна порубка 409 дерев;

– лісничий Свидовецького лісництва — вирубка у заповідному фонді;

– директор ДП "Дніпровське лісове господарство" — бездіяльність, що призвела до знищення лісу в ландшафтному парку;

– службовиця ДП "Грозинське" та керівник ТОВ — організація незаконної вирубки на Житомирщині;

– четверо директорів лісгоспів на Львівщині — видали незаконні лісорубні квитки на понад 9 500 дерев;

– лісничий Лазещинського лісництва — сприяв незаконній вирубці майже 3 400 дерев.

У 2025 році органи прокуратури вже подали понад 300 позовів на повернення 7 511 гектарів лісу.

Сума збитків — 351 млн грн. Державі вже повернуто 175 гектарів.

"Як видно з результатів роботи-до масштабних зловживань причетні ті, хто мав би захищати ліс і відповідати за його збереження.

Ми принципово реагуємо на кожне зловживання.

І працюємо далі. Без пауз і компромісів", - наголосив Генпрокурор.

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