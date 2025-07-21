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Новини Фото Затримано керівника держпідприємства "Ліси України"
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Керівник ДП "Ліси України" Болоховець підозрюється у незаконному збагаченні на понад 7,9 млн грн. Його затримали, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Державне бюро розслідувань затримало одного з найвищих посадовців лісової галузі України - керівника державного підприємства "Ліси України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається на офіційному сайті ДП, наразі "Ліси України" очолює Юрій Болоховець.

Як зазначається, посадовець категорії "А" був затриманий за підозрою в незаконному збагаченні на суму понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень.

"Під час досудового розслідування встановлено, що лише за один рік - 2021-й - він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва, 8 земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в ДБР, з метою приховати реальне джерело походження майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 мільйонів гривень, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені "номінального" власника.

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керівник Ліси України
керівник Ліси України

Схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту - використано підставних осіб та фіктивні договори. Більшість платежів здійснювались готівкою або з рахунків третіх осіб.

При цьому законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат, а підтверджену різницю між офіційними статками та реальними активами слідство оцінило у щонайменше 7 млн 925 тис. грн.

Посадовця затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

"Це затримання - чергове підтвердження того, що ДБР викриває корупцію навіть на найвищому рівні державного управління. Незалежно від посад, прізвищ чи зв’язків - закон один для всіх", - переконують у ДБР.

Також читайте: Держпідприємство "Ліси України" купило позашляховик Volkswagen за 3,2 мільйона

У ДП "Ліси України" зазначили, що йдеться про ситуацію навколо генерального директора  Юрія Болоховця.

"Версія слідства базується не на фактах, а на припущеннях. Зазначені припущення неодноразово аргументовано спростовувалися. Вилучення носіїв інформації, телефонів, комп’ютерної техніки не підтвердило порушень закону з боку Болоховця. Всі активи Юрія Болоховця вказані в декларації.

Об’єкти, які орендує родина Юрія Болоховця, належать реальним власникам з підтвердженими доходами та набуті законним шляхом. Тиск на Юрія Болоховця пов’язаний з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі", - додали у ДП.

Автор: 

корупція (4735) ДБР (3642) Ліси України (51)


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Топ коментарі
+2
якісь жалюгідні копійки...У порівнянні з вкраденого зеленими потворами....
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21.07.2025 14:39 Відповісти
+2
Лісники знають як красти ліс.Знаю одного.За 2 роки купив новий L-200 і непогану хатинку.
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21.07.2025 14:46 Відповісти
+2
Ці "генерали" пісчаних,бурштинових,гранітних та ін. кар'єрів,не говорячи вже про ліси, черпали та вирубали десятиріччями без жодних дозволів, без квот та совісті...І продовжують. Правоохоронці та природоохоронці у цих регіонах - доларові мільонери були,є та будуть. Навіть Дільничі у Карпатах живуть в замках з кругляка та їздять на джипах елітних. А під час війни ще більш. Якщо ще звернути увагу на "рибспілки"...то одразу видно хто любить Україну,як дойну корову звісно...Тварини.
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21.07.2025 15:02 Відповісти
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Тварюка!!
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21.07.2025 14:35 Відповісти
Не може того бути! Оббріхали людину! тТо всі гроші внучатого племінника прабабусі від першого шлюбу двоюрідного брата, які позичені на ремонт однокімнатної хрущовки!
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21.07.2025 14:50 Відповісти
Такими сумами оперують рядові лісничі.
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21.07.2025 14:57 Відповісти
Шо ж він так проколовся? - неляканий? - чи надіявся на кришу?
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21.07.2025 14:38 Відповісти
якісь жалюгідні копійки...У порівнянні з вкраденого зеленими потворами....
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21.07.2025 14:39 Відповісти
забагато на себе взяв
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21.07.2025 14:41 Відповісти
посаду треба комусь іншому віддати, а цей не захотів сам іти. або його криша вже не криша.
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21.07.2025 14:57 Відповісти
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21.07.2025 14:42 Відповісти
Лісники знають як красти ліс.Знаю одного.За 2 роки купив новий L-200 і непогану хатинку.
показати весь коментар
21.07.2025 14:46 Відповісти
Ці "генерали" пісчаних,бурштинових,гранітних та ін. кар'єрів,не говорячи вже про ліси, черпали та вирубали десятиріччями без жодних дозволів, без квот та совісті...І продовжують. Правоохоронці та природоохоронці у цих регіонах - доларові мільонери були,є та будуть. Навіть Дільничі у Карпатах живуть в замках з кругляка та їздять на джипах елітних. А під час війни ще більш. Якщо ще звернути увагу на "рибспілки"...то одразу видно хто любить Україну,як дойну корову звісно...Тварини.
показати весь коментар
21.07.2025 15:02 Відповісти
Докази на блохастого так-собі, якісь нежирні. Нажаль(суб'єктивна думка). Хоча нове молоде обличчя з посади і усунуть.
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21.07.2025 15:06 Відповісти
Якщо вийти на любу стежку в Карпатах, то доки викуриш цигарку, повз проїде мінімум два повні лісовози. Всі місцеві в курсі, всі з цього заробляють. Лиси гори чомусь місцевим на зраду не тягнуть.
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21.07.2025 15:21 Відповісти
Як вони уже за.бали дикі жлоби ! Все працюють на угоду *****, який стверджує що ця нація не здатна до державотворення..
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21.07.2025 15:34 Відповісти
 
 