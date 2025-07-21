Керівник ДП "Ліси України" Болоховець підозрюється у незаконному збагаченні на понад 7,9 млн грн. Його затримали, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Державне бюро розслідувань затримало одного з найвищих посадовців лісової галузі України - керівника державного підприємства "Ліси України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається на офіційному сайті ДП, наразі "Ліси України" очолює Юрій Болоховець.

Як зазначається, посадовець категорії "А" був затриманий за підозрою в незаконному збагаченні на суму понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень.

"Під час досудового розслідування встановлено, що лише за один рік - 2021-й - він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва, 8 земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в ДБР, з метою приховати реальне джерело походження майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 мільйонів гривень, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені "номінального" власника.

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Схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту - використано підставних осіб та фіктивні договори. Більшість платежів здійснювались готівкою або з рахунків третіх осіб.

При цьому законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат, а підтверджену різницю між офіційними статками та реальними активами слідство оцінило у щонайменше 7 млн 925 тис. грн.

Посадовця затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

"Це затримання - чергове підтвердження того, що ДБР викриває корупцію навіть на найвищому рівні державного управління. Незалежно від посад, прізвищ чи зв’язків - закон один для всіх", - переконують у ДБР.

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У ДП "Ліси України" зазначили, що йдеться про ситуацію навколо генерального директора Юрія Болоховця.

"Версія слідства базується не на фактах, а на припущеннях. Зазначені припущення неодноразово аргументовано спростовувалися. Вилучення носіїв інформації, телефонів, комп’ютерної техніки не підтвердило порушень закону з боку Болоховця. Всі активи Юрія Болоховця вказані в декларації.

Об’єкти, які орендує родина Юрія Болоховця, належать реальним власникам з підтвердженими доходами та набуті законним шляхом. Тиск на Юрія Болоховця пов’язаний з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі", - додали у ДП.