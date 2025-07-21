Руководитель ГП "Леса Украины" Болоховец подозревается в незаконном обогащении на более чем 7,9 млн грн. Его задержали, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований задержало одного из высших должностных лиц лесной отрасли Украины - руководителя государственного предприятия "Леса Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается на официальном сайте ГП, сейчас "Леса Украины" возглавляет Юрий Болоховец.

Как отмечается, чиновник категории "А" был задержан по подозрению в незаконном обогащении на сумму более 7 миллионов 900 тысяч гривен.

"Во время досудебного расследования установлено, что только за один год - 2021-й - он фактически стал владельцем элитной недвижимости в центре Киева, 8 земельных участков, грузового автотранспорта, а также значительно приумножил денежные активы на банковских счетах", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ГБР, с целью скрыть реальный источник происхождения имущества чиновник прибегнул к сложной схеме легализации, привлекая близкое окружение. Элитную квартиру на Печерске, стоимостью более 9 миллионов гривен, было оформлено на его близкого товарища, который фактически не имел отношения к приобретению. Все переговоры с продавцом, выбор объекта, заключение договоров и расчеты проводила жена подозреваемого, действуя от имени "номинального" владельца.

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Похожие действия были приняты и по оформлению земельных участков и транспорта - использованы подставные лица и фиктивные договоры. Большинство платежей осуществлялись наличными или со счетов третьих лиц.

При этом законные доходы чиновника не могли покрыть даже треть расходов, а подтвержденную разницу между официальными доходами и реальными активами следствие оценило в не менее 7 млн 925 тыс. грн.

Чиновник задержан по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Это задержание - очередное подтверждение того, что ГБР разоблачает коррупцию даже на самом высоком уровне государственного управления. Независимо от должностей, фамилий или связей - закон один для всех", - убеждают в ГБР.

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В ГП "Леса Украины" отметили, что речь идет о ситуации вокруг генерального директора Юрия Болоховца.

"Версия следствия базируется не на фактах, а на предположениях. Указанные предположения неоднократно аргументированно опровергались. Изъятие носителей информации, телефонов, компьютерной техники не подтвердило нарушений закона со стороны Болоховца. Все активы Юрия Болоховца указаны в декларации.

Объекты, которые арендует семья Юрия Болоховца, принадлежат реальным владельцам с подтвержденными доходами и приобретены законным путем. Давление на Юрия Болоховца связано с его принципиальной позицией относительно прозрачных рыночных механизмов реализации древесины и системной работой по детенизации лесной отрасли", - добавили в ГП.