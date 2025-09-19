Прокуратура Вінниччини протидіє схемам розкрадання бюджетних коштів, земель та комунального майна. ФОТОрепортаж

Прокурори Вінницької обласної прокуратури та окружних прокуратур області у взаємодії з іншими правоохоронними органами повідомили про підозри 17 особам, серед яких депутати місцевих рад, колишня завідувачка Першої Вінницької державної нотаріальної контори, державні реєстратори, керівники та службові особи комунальних та державних підприємств, очільники товариств.

Сума завданих бюджету збитків – 30,4 мільйона гривень, ще 18,7 мільйона гривень - незадекларовані прибутки і вартість майна, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Розтрата та заволодіння бюджетними коштами:

колишній заступник директора КП "Вінницяоблводоканал" шляхом укладення договорів по закупівлі електричної енергії за завищеними цінами розтратив бюджетні кошти на суму 9 млн грн;

директор ТОВ під час проведення ремонту дороги в с. Махнівці Хмільницького району порушив процедуру укладки асфальту, що призвело до його непридатності та збитків на суму 1 млн 155 тис. грн;

директор ТОВ під час капітального ремонту приміщення для осіб, які постраждали від домашнього насильства, в будівлі КП "Козятинська ЦРЛ" заволодів бюджетними коштами в сумі 491 тис. грн;

інженер технічного нагляду через неналежне виконання своїх службових обов’язків під час проведення ремонту проїзної частини та тротуару однієї з доріг Оратівської громади розтратив бюджетні кошти на суму 492 тис. грн;

підрядник заволодів бюджетними коштами КП "Ладжитлосервіс" під час виконання капітального ремонту з утеплення фасадів одного з житлових будинків м. Ладижин на суму 362 тис. грн, використавши матеріали неналежної якості.

Приховування коштів та майна під час декларування:

колишня завідувачка Першої Вінницької державної нотаріальної контори не зазначила свою земельну ділянку та кредит чоловіка, в якому була поручителем, на загальну суму 9 млн 962 тис. грн;

депутатка однієї з громад Жмеринського району не вказала своїх 5 земельних ділянок та комплекс нежитлових приміщень і споруд у Жмеринському районі на загальну суму 3 млн 2 тис. грн, а також дохід, отриманий в якості дивідендів в розмірі 2 млн 527 тис. грн.;

депутат однієї з громад Могилів-Подільського району приховав у декларації борг на 110 тис. доларів США для придбання земельних ділянок у 2022 році.

Заволодіння землями та комунальним майном:

державний реєстратор Вінницької обласної філії КП "Центр державної реєстрації" за підробленими документами, не провівши необхідних перевірок, незаконно зареєстрував право власності на земельну ділянку Маломочульського старостинського округу Гайсинського району, чим завдав дійсному власнику шкоду на суму 111, 8 тис. грн;

реєстратор Шаргородської міської ради на підставі підроблених документів, не провівши необхідних перевірок, зареєстрував право власності на земельну ділянку невитребуваної спадщини Носківецької територіальної громади Жмеринського району, чим завдав громаді збитки на суму 152 тис. грн.

Ухилення від сплати податків: одна із ФОПів Гайсинського району умисно ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на додану вартість на загальну суму 15 млн 259 тис. грн.

Крім того, викрито у Літинській територіальній громаді Вінницького району та Дашівській територіальній громаді Гайсинського району 2 групи фізичних осіб здійснювали незаконні рубки дерев, їх перевезення, зберігання та збут лісопродукції, чим завдали збитків на 2 млн 46 тис. грн та 1 млн 376 тис. грн відповідно.

Прокурори підготували клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Також читайте: На Вінниччині слідчі затримали зловмисників, які вирубали понад 500 дерев на 3 мільйони гривень. ФОТОрепортаж

















Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом смертельної ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор, розпочато досудове розслідування. ФОТОрепортаж