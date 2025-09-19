Прокурори повідомили підозру колишньому топпосадовцю ДФС: йому інкримінують зловживання зі збитками у 108 мільйонів гривень. ФОТО

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому високопосадовцю Державної фіскальної служби, внаслідок дій якого з держави стягнуто пеню у розмірі 108 мільйонів гривень за не вчасно повернутий підприємству податок на додану вартість.

Встановлено, що підозрюваний, на той час обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС України, дав вказівку підлеглим підготувати лист до Головного управління Державної казначейської служби України у Києві щодо залишення без виконання та повернення висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств, повідомляє Цензор.НЕТ.

Такі дії мотивувались необхідністю провести додаткові перевірки. При цьому податківець розумів, що підприємство має всі законні підстави для отримання відшкодування ПДВ.

Зазначимо, що після відкликання вказаних висновків, перевірки, про які йшлося в листі, Центральний офіс з обслуговування великих платників податків ДФС України щодо цього підприємства не проводив.

Нагадаємо, раніше прокурорами Печерської окружної прокуратури цьому ж експосадовцю ДФС було повідомлено про підозру в організації роботи конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 мільярда гривень.

6 вересня 2025 року до експодатківця судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 мільйонів гривень. Наразі він під вартою, заставу не внесено.

