Шабунін: "Війна між СБУ і НАБУ" - маніпуляція, яку просуває Банкова

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що наратив про нібито "війну між СБУ і НАБУ" є маніпуляцією, яку просуває Банкова.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що насправді йдеться про цілеспрямоване знищення незалежних антикорупційних органів президентом Володимиром Зеленським.

Шабунін нагадав, що напередодні голосування у Верховній Раді за законопроєкт, який обмежував незалежність НАБУ і САП, детективам НАБУ вручили підозри. Це, за його словами, було зроблено для запуску тези про "російський вплив у НАБУ".

"Немає ніякої війни між СБУ і НАБУ. Є знищення президентом незалежних НАБУ і САП, які взялися розслідувати його - Зеленського - корупцію", - наголосив він.

Шабунін також підкреслив, що всі так звані "групи" в оточенні влади насправді контролюються спільними інтересами олігархічних структур, а президент використовує для тиску на антикорупційні органи всі доступні інструменти - від силових відомств до медіа та політичних ресурсів.

