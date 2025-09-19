Шабунін: "Війна між СБУ і НАБУ" - маніпуляція, яку просуває Банкова
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що наратив про нібито "війну між СБУ і НАБУ" є маніпуляцією, яку просуває Банкова.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначає, що насправді йдеться про цілеспрямоване знищення незалежних антикорупційних органів президентом Володимиром Зеленським.
Шабунін нагадав, що напередодні голосування у Верховній Раді за законопроєкт, який обмежував незалежність НАБУ і САП, детективам НАБУ вручили підозри. Це, за його словами, було зроблено для запуску тези про "російський вплив у НАБУ".
"Немає ніякої війни між СБУ і НАБУ. Є знищення президентом незалежних НАБУ і САП, які взялися розслідувати його - Зеленського - корупцію", - наголосив він.
Шабунін також підкреслив, що всі так звані "групи" в оточенні влади насправді контролюються спільними інтересами олігархічних структур, а президент використовує для тиску на антикорупційні органи всі доступні інструменти - від силових відомств до медіа та політичних ресурсів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
шабуня, дуже хоче, що б як раніше. ніхера не робити, шикарно жити, смачно їсти, не вилазити з буржуйських заходів.
шабуня хоче назад, на гранти і що б шоколядний барига.
шабуня, нахер кому потрібно знати про павуків в банці?
а, навіть, як що і знати, то що далі?
шабуня, відкрию тобі очі: в україні не працює конституція! в україні, відстутні закони!
шабуня, це все ти зробив своїми руками!!!!
бумеранг повернувся. час збирати каміння.
возити по пів мільйона евро розсипом у багажнику, це ж огого, як відновлено.
ой, а скільки там було тих бірюкових.....
готівку, як возили так і возять.
і бірюкови тихесенько жирком обростають.
КМІС оприлюднив чергові свої "результати опитувань"; згідно яких ЕрЗе довіряють 59% всіх виборців... Ось така <******* робота телемарафету:
Графік 1. Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?
* Опція «важко сказати» не зачитувалися респондентам. Її відмічали лише якщо сам респондент просив про це.
Это похоже на то,
Как в россии боролись с Навальным
Который снял ощеломляющий фильм
Про коррупцию путина
Чем это закончилось для Навального?
Путин его убил
Если бы сегодня НАБУ не было официальной структурой
Магамедрасулова бы тоже убили
Но еще не вечер
Он может ,как и Навальный,внезапно умереть в СИЗО
Мы живем сегодня словно в двух реальностях
В одной - Украина
А в другой - путинская россия
И судя по тому ,что делают с Магамедрасуловым
Украина - проигрывает россии
Так фальсифицировать дела !!!!!!
Так мазать дерьмом репутацию тех,кто пошёл против режима
Умеют только в России
Зеленский - отличный ученик путина
Но уж очень жадный
Так воровать у народа во время войны - это за гранью ....