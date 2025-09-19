УКР
1 462 17

Шабунін: "Війна між СБУ і НАБУ" - маніпуляція, яку просуває Банкова

шабунін

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що наратив про нібито "війну між СБУ і НАБУ" є маніпуляцією, яку просуває Банкова.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що насправді йдеться про цілеспрямоване знищення незалежних антикорупційних органів президентом Володимиром Зеленським.

Шабунін нагадав, що напередодні голосування у Верховній Раді за законопроєкт, який обмежував незалежність НАБУ і САП, детективам НАБУ вручили підозри. Це, за його словами, було зроблено для запуску тези про "російський вплив у НАБУ".

"Немає ніякої війни між СБУ і НАБУ. Є знищення президентом незалежних НАБУ і САП, які взялися розслідувати його - Зеленського - корупцію", - наголосив він.

Шабунін також підкреслив, що всі так звані "групи" в оточенні влади насправді контролюються спільними інтересами олігархічних структур, а президент використовує для тиску на антикорупційні органи всі доступні інструменти - від силових відомств до медіа та політичних ресурсів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівник САП Клименко: Маємо критичні наслідки після ситуації з урізанням повноважень антикорупційних органів

Автор: 

НАБУ (5496) Зеленський Володимир (25508) Шабунін Віталій (611)
+8
а ніхто в цьому не сумнівається ...бандюковська шобла🤡 , знає як грати у наперсткі ...питання до незалежних детективів та медія ... шукайте відкриту міжнародну підтримку ,як шо хочети допомгти Україні та собі ...вижити ...
показати весь коментар
19.09.2025 10:51 Відповісти
+7
Зеленьский = корупція = смерть України
показати весь коментар
19.09.2025 10:51 Відповісти
+5
шабуня, надибав золоту рибку?
шабуня, дуже хоче, що б як раніше. ніхера не робити, шикарно жити, смачно їсти, не вилазити з буржуйських заходів.
шабуня хоче назад, на гранти і що б шоколядний барига.
шабуня, нахер кому потрібно знати про павуків в банці?
а, навіть, як що і знати, то що далі?
шабуня, відкрию тобі очі: в україні не працює конституція! в україні, відстутні закони!
шабуня, це все ти зробив своїми руками!!!!
бумеранг повернувся. час збирати каміння.
показати весь коментар
19.09.2025 10:55 Відповісти
чекаємо накидачів лайна, які між Шабуніним та зе шваллю вибирають останніх
показати весь коментар
19.09.2025 10:52 Відповісти
вони, чимось відрізняються?
показати весь коментар
19.09.2025 10:58 Відповісти
шабуня, надибав золоту рибку?
шабуня, дуже хоче, що б як раніше. ніхера не робити, шикарно жити, смачно їсти, не вилазити з буржуйських заходів.
шабуня хоче назад, на гранти і що б шоколядний барига.
шабуня, нахер кому потрібно знати про павуків в банці?
а, навіть, як що і знати, то що далі?
шабуня, відкрию тобі очі: в україні не працює конституція! в україні, відстутні закони!
шабуня, це все ти зробив своїми руками!!!!
бумеранг повернувся. час збирати каміння.
показати весь коментар
19.09.2025 10:55 Відповісти
А теперь вспомним Юрия Бирюкова который вместо грантов в 2014-ом и пиара пошел советником в армию и помог восстановить службу тыла которую на корню уничтожил честный полковник.
показати весь коментар
19.09.2025 10:59 Відповісти
то, звісно відновив!
возити по пів мільйона евро розсипом у багажнику, це ж огого, як відновлено.
ой, а скільки там було тих бірюкових.....
готівку, як возили так і возять.
і бірюкови тихесенько жирком обростають.
показати весь коментар
19.09.2025 11:05 Відповісти
Шабуню Ніколи не поважав,але схоже що і ти з табуна баранів і прихильників 95 кварталу.
показати весь коментар
19.09.2025 11:01 Відповісти
Юродива? Іпанута?
показати весь коментар
19.09.2025 12:15 Відповісти
Шабунін і сам цілковита маніпуляція
показати весь коментар
19.09.2025 11:09 Відповісти
завдяки йому хоть правда вилазить
показати весь коментар
19.09.2025 11:12 Відповісти
Віталіку вже давно пора під Куп'янськ. Там строчити дописи не буде коли. можливо і мізки трохи підлікуються від постійної боротьби з корупцією.
показати весь коментар
19.09.2025 11:28 Відповісти
Після зелі.
показати весь коментар
19.09.2025 11:53 Відповісти
На дотичну тему:
КМІС оприлюднив чергові свої "результати опитувань"; згідно яких ЕрЗе довіряють 59% всіх виборців... Ось така <******* робота телемарафету:

Графік 1. Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?



* Опція «важко сказати» не зачитувалися респондентам. Її відмічали лише якщо сам респондент просив про це.
показати весь коментар
19.09.2025 11:51 Відповісти
«ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга народу", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
показати весь коментар
19.09.2025 12:51 Відповісти
Это не манипуляция
Это похоже на то,
Как в россии боролись с Навальным
Который снял ощеломляющий фильм
Про коррупцию путина
Чем это закончилось для Навального?
Путин его убил
Если бы сегодня НАБУ не было официальной структурой
Магамедрасулова бы тоже убили
Но еще не вечер
Он может ,как и Навальный,внезапно умереть в СИЗО
Мы живем сегодня словно в двух реальностях
В одной - Украина
А в другой - путинская россия
И судя по тому ,что делают с Магамедрасуловым
Украина - проигрывает россии
Так фальсифицировать дела !!!!!!
Так мазать дерьмом репутацию тех,кто пошёл против режима
Умеют только в России
Зеленский - отличный ученик путина
Но уж очень жадный
Так воровать у народа во время войны - это за гранью ....
показати весь коментар
19.09.2025 12:55 Відповісти
Ну то так, шабуня свого роду - кримнєбутєрброд, у вас манія пані, наводити тінь на плетінь.
показати весь коментар
19.09.2025 13:12 Відповісти
 
 