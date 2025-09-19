Шабунин: "Война между СБУ и НАБУ" - манипуляция, которую продвигает Банковая

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что нарратив о якобы "войне между СБУ и НАБУ" является манипуляцией, которую продвигает Банковая.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что на самом деле речь идет о целенаправленном уничтожении независимых антикоррупционных органов президентом Владимиром Зеленским.

Шабунин напомнил, что накануне голосования в Верховной Раде за законопроект, который ограничивал независимость НАБУ и САП, детективам НАБУ вручили подозрения. Это, по его словам, было сделано для запуска тезиса о "российском влиянии в НАБУ".

"Нет никакой войны между СБУ и НАБУ. Есть уничтожение президентом независимых НАБУ и САП, которые взялись расследовать его - Зеленского - коррупцию", - подчеркнул он.

Шабунин также подчеркнул, что все так называемые "группы" в окружении власти на самом деле контролируются общими интересами олигархических структур, а президент использует для давления на антикоррупционные органы все доступные инструменты - от силовых ведомств до медиа и политических ресурсов.

