Шабунин: "Война между СБУ и НАБУ" - манипуляция, которую продвигает Банковая

шабунін

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что нарратив о якобы "войне между СБУ и НАБУ" является манипуляцией, которую продвигает Банковая.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что на самом деле речь идет о целенаправленном уничтожении независимых антикоррупционных органов президентом Владимиром Зеленским.

Шабунин напомнил, что накануне голосования в Верховной Раде за законопроект, который ограничивал независимость НАБУ и САП, детективам НАБУ вручили подозрения. Это, по его словам, было сделано для запуска тезиса о "российском влиянии в НАБУ".

"Нет никакой войны между СБУ и НАБУ. Есть уничтожение президентом независимых НАБУ и САП, которые взялись расследовать его - Зеленского - коррупцию", - подчеркнул он.

Шабунин также подчеркнул, что все так называемые "группы" в окружении власти на самом деле контролируются общими интересами олигархических структур, а президент использует для давления на антикоррупционные органы все доступные инструменты - от силовых ведомств до медиа и политических ресурсов.

Зеленьский = корупція = смерть України
19.09.2025 10:51 Ответить
+3
а ніхто в цьому не сумнівається ...бандюковська шобла🤡 , знає як грати у наперсткі ...питання до незалежних детективів та медія ... шукайте відкриту міжнародну підтримку ,як шо хочети допомгти Україні та собі ...вижити ...
19.09.2025 10:51 Ответить
+2
шабуня, надибав золоту рибку?
шабуня, дуже хоче, що б як раніше. ніхера не робити, шикарно жити, смачно їсти, не вилазити з буржуйських заходів.
шабуня хоче назад, на гранти і що б шоколядний барига.
шабуня, нахер кому потрібно знати про павуків в банці?
а, навіть, як що і знати, то що далі?
шабуня, відкрию тобі очі: в україні не працює конституція! в україні, відстутні закони!
шабуня, це все ти зробив своїми руками!!!!
бумеранг повернувся. час збирати каміння.
19.09.2025 10:55 Ответить
Зеленьский = корупція = смерть України
19.09.2025 10:51 Ответить
а ніхто в цьому не сумнівається ...бандюковська шобла🤡 , знає як грати у наперсткі ...питання до незалежних детективів та медія ... шукайте відкриту міжнародну підтримку ,як шо хочети допомгти Україні та собі ...вижити ...
19.09.2025 10:51 Ответить
чекаємо накидачів лайна, які між Шабуніним та зе шваллю вибирають останніх
19.09.2025 10:52 Ответить
вони, чимось відрізняються?
19.09.2025 10:58 Ответить
шабуня, надибав золоту рибку?
шабуня, дуже хоче, що б як раніше. ніхера не робити, шикарно жити, смачно їсти, не вилазити з буржуйських заходів.
шабуня хоче назад, на гранти і що б шоколядний барига.
шабуня, нахер кому потрібно знати про павуків в банці?
а, навіть, як що і знати, то що далі?
шабуня, відкрию тобі очі: в україні не працює конституція! в україні, відстутні закони!
шабуня, це все ти зробив своїми руками!!!!
бумеранг повернувся. час збирати каміння.
19.09.2025 10:55 Ответить
А теперь вспомним Юрия Бирюкова который вместо грантов в 2014-ом и пиара пошел советником в армию и помог восстановить службу тыла которую на корню уничтожил честный полковник.
19.09.2025 10:59 Ответить
то, звісно відновив!
возити по пів мільйона евро розсипом у багажнику, це ж огого, як відновлено.
ой, а скільки там було тих бірюкових.....
готівку, як возили так і возять.
і бірюкови тихесенько жирком обростають.
19.09.2025 11:05 Ответить
Шабуню Ніколи не поважав,але схоже що і ти з табуна баранів і прихильників 95 кварталу.
19.09.2025 11:01 Ответить
Шабунін і сам цілковита маніпуляція
19.09.2025 11:09 Ответить
завдяки йому хоть правда вилазить
19.09.2025 11:12 Ответить
Віталіку вже давно пора під Куп'янськ. Там строчити дописи не буде коли. можливо і мізки трохи підлікуються від постійної боротьби з корупцією.
19.09.2025 11:28 Ответить
 
 