Шабунин: "Война между СБУ и НАБУ" - манипуляция, которую продвигает Банковая
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что нарратив о якобы "войне между СБУ и НАБУ" является манипуляцией, которую продвигает Банковая.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что на самом деле речь идет о целенаправленном уничтожении независимых антикоррупционных органов президентом Владимиром Зеленским.
Шабунин напомнил, что накануне голосования в Верховной Раде за законопроект, который ограничивал независимость НАБУ и САП, детективам НАБУ вручили подозрения. Это, по его словам, было сделано для запуска тезиса о "российском влиянии в НАБУ".
"Нет никакой войны между СБУ и НАБУ. Есть уничтожение президентом независимых НАБУ и САП, которые взялись расследовать его - Зеленского - коррупцию", - подчеркнул он.
Шабунин также подчеркнул, что все так называемые "группы" в окружении власти на самом деле контролируются общими интересами олигархических структур, а президент использует для давления на антикоррупционные органы все доступные инструменты - от силовых ведомств до медиа и политических ресурсов.
шабуня, дуже хоче, що б як раніше. ніхера не робити, шикарно жити, смачно їсти, не вилазити з буржуйських заходів.
шабуня хоче назад, на гранти і що б шоколядний барига.
шабуня, нахер кому потрібно знати про павуків в банці?
а, навіть, як що і знати, то що далі?
шабуня, відкрию тобі очі: в україні не працює конституція! в україні, відстутні закони!
шабуня, це все ти зробив своїми руками!!!!
бумеранг повернувся. час збирати каміння.
возити по пів мільйона евро розсипом у багажнику, це ж огого, як відновлено.
ой, а скільки там було тих бірюкових.....
готівку, як возили так і возять.
і бірюкови тихесенько жирком обростають.