РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9906 посетителей онлайн
Новости Давление на НАБУ
698 10

Цели Зеленского не изменились - он продолжает уничтожать НАБУ и САП, - Шабунин

Шабунин заявил, что Зеленский продолжает уничтожать НАБУ и САП

Часть лидеров общественного мнения закрывает глаза на то, что президент Владимир Зеленский продолжает уничтожать НАБУ и САП.

Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ/САП завершили расследование схемы "яиц по 17 грн" - дело идет в суд. Помните, как много ЛОМов защищали Резникова? По до сих пор непонятным мне причинам, люди закрывали глаза на факты и документы. Николова, "Зеркало Недели" и ЦПК обвиняли в клевете на честную власть в интересах врага. Не так много из тех ЛОМов признало ошибку. Еще меньше извинились за вылитую на нас грязь (публично - единицы).

Признавать свои ошибки - нормально. Не ошибаются только те, кто ничего не делают. Мы в ЦПК тоже ошибаемся, но мы умеем свои ошибки признавать (как, например, с Умеровым). Не доверять на слово - тоже нормально. Именно поэтому мы в ЦПК с партнерами всегда доказываем свою позицию фактами и документами", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ ввело в заблуждение правоохранительную систему Германии, чтобы провести обыск, - Шурма

По словам Шабунина, сейчас Зеленский руками силовиков строит "коррупционную малороссию".

"И мы не просим верить нам на слово, мы указываем на очевидные факты.

Как, например, заранее спланированное и реализованное уничтожение независимости НАБУ/САП в Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Золотые яйца" Минобороны: НАБУ завершило расследование по делу о хищении более 700 млн грн ДЕТАЛИ СХЕМЫ

И Зеленскому это уничтожение удалось - никчемные депутаты проголосовали его закон. Просто позже украинцы с картонками и лидеры ЕС заставили президента отползти. Однако ни цели, ни ценности у Зеленского не изменились - он продолжает уничтожать НАБУ/САП, которые расследуют его коррупцию. Да, именно его, потому что нет никакой отдельной коррупции Миндича, Чернышова или Шурмы. Все эти люди - перчатки на руках Зеленского/Ермака.

Как и тогда с "яйцами по 17 грн" - сейчас часть ЛОМов закрывают глаза на незаконное заключение детектива и его пожилого отца (и пытки последнего!). Надеюсь, что нам удастся остановить запущенный Зеленским маховик беззакония до того, как он начнет перемалывать тех, кто сейчас его "не замечает"", - подытожил глава ЦПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шабунин: "Война между СБУ и НАБУ" - манипуляция, которую продвигает Банковая

Шабунин заявил, что Зеленский продолжает уничтожать НАБУ и САП

Автор: 

НАБУ (4598) Шабунин Виталий (613)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Те було ясно ще коли провели рішення через ВР що рішення НАБУ та САП можуть блокуватися Генпрокурором.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:24 Ответить
+2
А де зараз рєзніков, напевно свалив, якщо щось й присудять та будуть потім шукати тисячы не навчених воювати а тыльки заробляти.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:26 Ответить
+2
...головне, що не Порошенко... (с)
показать весь комментарий
22.09.2025 10:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Те було ясно ще коли провели рішення через ВР що рішення НАБУ та САП можуть блокуватися Генпрокурором.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:24 Ответить
...головне, що не Порошенко... (с)
показать весь комментарий
22.09.2025 10:30 Ответить
Цілі Зеленського не змінилися - він продовжує знищувати НАБУ та САП, - Шабунін
Віталій Шабунін: "З політичного погляду, Порошенко - ворог страшніший за Януковича" -- то у якому випадку, Шабунін каже правду??
показать весь комментарий
22.09.2025 10:44 Ответить
А де зараз рєзніков, напевно свалив, якщо щось й присудять та будуть потім шукати тисячы не навчених воювати а тыльки заробляти.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:26 Ответить
зельця можна зрозуміти - йому хочеться жити, і жити на широку ногу, бо для чого ж він ішов у ***********?
показать весь комментарий
22.09.2025 10:29 Ответить
Зрозуміти можна.Пробачити-ні.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:38 Ответить
Так і є
показать весь комментарий
22.09.2025 10:31 Ответить
Ніякий Зеленський не нищить набу і сап так, як роблять вони самі неймовірним витрачанням коштів на своє утримання і нульовим результатом.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:36 Ответить
Не набридло товаришу з УБД хто зна за які геройства утюжити цю тему?
Шабунін залиш у спокої САП ТА НАБУ, бо більш за все їх знищуєш саме ти.
Тут країну знищують ЩОДНЯ 24/7, але це тебе не хвилює жодним чином!!
показать весь комментарий
22.09.2025 10:38 Ответить
25.10.17 = 21.04.19
показать весь комментарий
22.09.2025 10:40 Ответить
 
 