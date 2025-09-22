Цели Зеленского не изменились - он продолжает уничтожать НАБУ и САП, - Шабунин
Часть лидеров общественного мнения закрывает глаза на то, что президент Владимир Зеленский продолжает уничтожать НАБУ и САП.
Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"НАБУ/САП завершили расследование схемы "яиц по 17 грн" - дело идет в суд. Помните, как много ЛОМов защищали Резникова? По до сих пор непонятным мне причинам, люди закрывали глаза на факты и документы. Николова, "Зеркало Недели" и ЦПК обвиняли в клевете на честную власть в интересах врага. Не так много из тех ЛОМов признало ошибку. Еще меньше извинились за вылитую на нас грязь (публично - единицы).
Признавать свои ошибки - нормально. Не ошибаются только те, кто ничего не делают. Мы в ЦПК тоже ошибаемся, но мы умеем свои ошибки признавать (как, например, с Умеровым). Не доверять на слово - тоже нормально. Именно поэтому мы в ЦПК с партнерами всегда доказываем свою позицию фактами и документами", - подчеркнул он.
По словам Шабунина, сейчас Зеленский руками силовиков строит "коррупционную малороссию".
"И мы не просим верить нам на слово, мы указываем на очевидные факты.
Как, например, заранее спланированное и реализованное уничтожение независимости НАБУ/САП в Раде.
И Зеленскому это уничтожение удалось - никчемные депутаты проголосовали его закон. Просто позже украинцы с картонками и лидеры ЕС заставили президента отползти. Однако ни цели, ни ценности у Зеленского не изменились - он продолжает уничтожать НАБУ/САП, которые расследуют его коррупцию. Да, именно его, потому что нет никакой отдельной коррупции Миндича, Чернышова или Шурмы. Все эти люди - перчатки на руках Зеленского/Ермака.
Как и тогда с "яйцами по 17 грн" - сейчас часть ЛОМов закрывают глаза на незаконное заключение детектива и его пожилого отца (и пытки последнего!). Надеюсь, что нам удастся остановить запущенный Зеленским маховик беззакония до того, как он начнет перемалывать тех, кто сейчас его "не замечает"", - подытожил глава ЦПК.
Віталій Шабунін: "З політичного погляду, Порошенко - ворог страшніший за Януковича" -- то у якому випадку, Шабунін каже правду??
Шабунін залиш у спокої САП ТА НАБУ, бо більш за все їх знищуєш саме ти.
Тут країну знищують ЩОДНЯ 24/7, але це тебе не хвилює жодним чином!!