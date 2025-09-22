Цели Зеленского не изменились - он продолжает уничтожать НАБУ и САП, - Шабунин

Часть лидеров общественного мнения закрывает глаза на то, что президент Владимир Зеленский продолжает уничтожать НАБУ и САП.

Об этом сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ/САП завершили расследование схемы "яиц по 17 грн" - дело идет в суд. Помните, как много ЛОМов защищали Резникова? По до сих пор непонятным мне причинам, люди закрывали глаза на факты и документы. Николова, "Зеркало Недели" и ЦПК обвиняли в клевете на честную власть в интересах врага. Не так много из тех ЛОМов признало ошибку. Еще меньше извинились за вылитую на нас грязь (публично - единицы).

Признавать свои ошибки - нормально. Не ошибаются только те, кто ничего не делают. Мы в ЦПК тоже ошибаемся, но мы умеем свои ошибки признавать (как, например, с Умеровым). Не доверять на слово - тоже нормально. Именно поэтому мы в ЦПК с партнерами всегда доказываем свою позицию фактами и документами", - подчеркнул он.

По словам Шабунина, сейчас Зеленский руками силовиков строит "коррупционную малороссию".

"И мы не просим верить нам на слово, мы указываем на очевидные факты.

Как, например, заранее спланированное и реализованное уничтожение независимости НАБУ/САП в Раде.

И Зеленскому это уничтожение удалось - никчемные депутаты проголосовали его закон. Просто позже украинцы с картонками и лидеры ЕС заставили президента отползти. Однако ни цели, ни ценности у Зеленского не изменились - он продолжает уничтожать НАБУ/САП, которые расследуют его коррупцию. Да, именно его, потому что нет никакой отдельной коррупции Миндича, Чернышова или Шурмы. Все эти люди - перчатки на руках Зеленского/Ермака.

Как и тогда с "яйцами по 17 грн" - сейчас часть ЛОМов закрывают глаза на незаконное заключение детектива и его пожилого отца (и пытки последнего!). Надеюсь, что нам удастся остановить запущенный Зеленским маховик беззакония до того, как он начнет перемалывать тех, кто сейчас его "не замечает"", - подытожил глава ЦПК.

