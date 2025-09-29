Еврокомиссар Кос встретится с представителями НАБУ, САП и ВАКС: "Нельзя позволить украинским реформам остановиться"

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в рамках своего визита в Украину встретится с представителями украинских антикоррупционных институтов.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Ожидается, что Кос 1 октября проведет встречи с представителями власти, правительства и парламента Украины, чтобы обсудить программу реформ, связанных со вступлением в ЕС.

Она также встретится с представителями украинских антикоррупционных институтов - НАБУ, САП, ВАКС, БЭБ, НАПК, чтобы "подчеркнуть важность верховенства права и антикоррупционных реформ на пути Украины к вступлению в ЕС".

Кроме этого, еврокомиссар встретится с представителями гражданского общества.

Кос подчеркнула, что "нельзя позволить украинским реформам остановиться".

"Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ. Сейчас самое время ускориться", - сказала еврокомиссар.

Напомним, что в понедельник, 29 сентября, Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прибыла в Украину с трехдневным визитом.

