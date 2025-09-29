Еврокомиссар Кос встретится с представителями НАБУ, САП и ВАКС: "Нельзя позволить украинским реформам остановиться"
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в рамках своего визита в Украину встретится с представителями украинских антикоррупционных институтов.
Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", информирует Цензор.НЕТ.
Ожидается, что Кос 1 октября проведет встречи с представителями власти, правительства и парламента Украины, чтобы обсудить программу реформ, связанных со вступлением в ЕС.
Она также встретится с представителями украинских антикоррупционных институтов - НАБУ, САП, ВАКС, БЭБ, НАПК, чтобы "подчеркнуть важность верховенства права и антикоррупционных реформ на пути Украины к вступлению в ЕС".
Кроме этого, еврокомиссар встретится с представителями гражданского общества.
Кос подчеркнула, что "нельзя позволить украинским реформам остановиться".
"Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ. Сейчас самое время ускориться", - сказала еврокомиссар.
Напомним, что в понедельник, 29 сентября, Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прибыла в Украину с трехдневным визитом.
DW
Колишній міністр сільського господарства Китаю Тан Женьцзянь засуджений до смертної кари за отримання хабарів в особливо великому розмірі. Згідно з оголошеним у неділю, 28 вересня, вердиктом суду міста Чанчунь північно-східної провінції Цзілінь, ухвалою передбачено відстрочку виконання вироку на два роки, повідомляють китайські державні ЗМІ.
Згідно з повідомленням, Тан Женьцзянь, котрий раніше посідав керівні пости в партій ієрархії компартії КНР, був довічно позбавлений політичних прав. Все його особисте майно, а також доходи, отриманні протизаконним шляхом, конфіскують на користь держави.
Повідомляється, що в період з 2007 по 2024 роки цей посадовець зловживав своїм службовим становищем, щоб допомогти відповідним організаціям та окремим особам в таких питаннях, як господарська діяльність, укладення угод на реалізацію проєктів і кадрові рішенняч. За таке сприяння він отримав неправомірну вигоду в вигляді фінансових або матеріальних цінностей на загальну суму понад 268 млн юанів або близько 38 млн доларів США у перерахунку.
З огляду на те, що підсудний визнав свою провину та добровільно погодився на повернення державі своїх незаконних доходів, його каяття та інші пом'якшувальні обставини, суд у своєму остаточному рішенні дозволив відстрочити виконання вироку, йдеться в повідомленні держЗМІ КНР.