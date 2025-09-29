РУС
Еврокомиссар Кос встретится с представителями НАБУ, САП и ВАКС: "Нельзя позволить украинским реформам остановиться"

Марта Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в рамках своего визита в Украину встретится с представителями украинских антикоррупционных институтов.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", информирует Цензор.НЕТ.

Ожидается, что Кос 1 октября проведет встречи с представителями власти, правительства и парламента Украины, чтобы обсудить программу реформ, связанных со вступлением в ЕС.

Она также встретится с представителями украинских антикоррупционных институтов - НАБУ, САП, ВАКС, БЭБ, НАПК, чтобы "подчеркнуть важность верховенства права и антикоррупционных реформ на пути Украины к вступлению в ЕС".

Кроме этого, еврокомиссар встретится с представителями гражданского общества.

Кос подчеркнула, что "нельзя позволить украинским реформам остановиться".

"Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ. Сейчас самое время ускориться", - сказала еврокомиссар.

Напомним, что в понедельник, 29 сентября, Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прибыла в Украину с трехдневным визитом.

А де буде зустріч..? у Флоріді, на віллі у Умерова.. !?
29.09.2025 19:34 Ответить
Потрібно брати приклад з китайців. Китай не воює, але і в мирний час з хабарниками не панькається.

DW
Колишній міністр сільського господарства Китаю Тан Женьцзянь засуджений до смертної кари за отримання хабарів в особливо великому розмірі. Згідно з оголошеним у неділю, 28 вересня, вердиктом суду міста Чанчунь північно-східної провінції Цзілінь, ухвалою передбачено відстрочку виконання вироку на два роки, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Згідно з повідомленням, Тан Женьцзянь, котрий раніше посідав керівні пости в партій ієрархії компартії КНР, був довічно позбавлений політичних прав. Все його особисте майно, а також доходи, отриманні протизаконним шляхом, конфіскують на користь держави.

Повідомляється, що в період з 2007 по 2024 роки цей посадовець зловживав своїм службовим становищем, щоб допомогти відповідним організаціям та окремим особам в таких питаннях, як господарська діяльність, укладення угод на реалізацію проєктів і кадрові рішенняч. За таке сприяння він отримав неправомірну вигоду в вигляді фінансових або матеріальних цінностей на загальну суму понад 268 млн юанів або близько 38 млн доларів США у перерахунку.

З огляду на те, що підсудний визнав свою провину та добровільно погодився на повернення державі своїх незаконних доходів, його каяття та інші пом'якшувальні обставини, суд у своєму остаточному рішенні дозволив відстрочити виконання вироку, йдеться в повідомленні держЗМІ КНР.
29.09.2025 19:37 Ответить
Правильно! Поки їм не дасте в морду - не поворохнуться. І за міндіча вже заткнулися зовсім.
29.09.2025 19:40 Ответить
Розігнать оті дві фсбшні корита користі 0 абсолютний реформатори хренові поліцію зробили як х з що хто хоче той і знущається посилають а набу і сап що роблять де посадки самі коркпціонери і покривають інших таких як шаьуніни магомедови щирий українець взагалі іноземець ще і з ворожої країни абсурд
29.09.2025 20:01 Ответить
І що цікаво, ні в Китаї, ні в Сінгапурі чи Грузії, що також успішно боролись з корупцією, ніяких "незалежних антикорупційних органів" не було й немає.
29.09.2025 20:01 Ответить
 
 