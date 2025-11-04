Апелляционный суд признал незаконным блокирование международной деятельности Порошенко, - "Евросолидарность"

Шестой апелляционный административный суд подтвердил незаконность блокирования международной деятельности Петра Порошенко.

Об этом сообщил во время выступления в Верховной Раде сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Суд поставил точку в деле "Порошенко против Кабинета министров" - признал незаконным правительственное постановление, которое позволяло не выпускать депутатов и чиновников за пределы Украины без разрешения руководства.

Что решил суд?

"Вчера 6-й апелляционный административный суд по делу "Порошенко против Кабинета министров" оказал большую услугу украинской демократии и нашей евроинтеграции, поскольку признал незаконным то самое постановление правительства, о котором уже прямо сказано в Резолюции Европейского парламента о злоупотреблениях механизмов запретов на выезд из Украины как инструмента политического давления", – сказал Герасимов.

Речь не о Порошенко, речь о системной болезни власти, которая решила, что может держать депутатов парламента и местных советов на коротком поводке, разрешая или запрещая выезд на международные встречи не законом, а личным "чтогоизволите". Этот инструмент настолько шокировал наших европейских партнеров, что сегодня о нем говорят в Брюсселе как о признаке авторитаризма, прорастающего в центре Европы", - констатирует народный депутат.

"И именно сегодня, когда Еврокомиссия готовит свои решения относительно прогресса Украины на пути к членству в ЕС, это решение суда является сигналом. Верховенство права - не абстракция, а проверка на практике, и мы должны ее сдать. Поэтому призываю все ответственные службы, в первую очередь Министерство внутренних дел, принять это решение суда к исполнению немедленно", - отметил Герасимов.

"Потому что ни одно постановление правительства не может быть выше закона и Конституции. Правительство должно наконец перестать принимать политически мотивированные, популистские решения, которые унижают страну и дискредитируют ее перед миром. Потому что это не только непрофессионально, это дилетантство, которое уничтожает перспективы нашего государства. Здесь и о бесплатных трех тысячах километров по железной дороге, которые напоминают предвыборную раздачу подарков, что неприемлемо в стране, которая имеет столько проблем и на фронте, и в тылу. Демократия - это не власть указов и запретов. Это власть народа, которая осуществляется через баланс ветвей власти", - подчеркивает народный депутат.

"Правительство подотчетно парламенту, а не наоборот. А решения судов - независимой ветви власти обязательны к исполнению всеми без исключения, даже если они не по вкусу в высоких кабинетах. Уместно напомнить, что именно правительство было инициатором сфальсифицированных, абсурдных санкций против Петра Порошенко. И это решение суда - первое юридическое доказательство того, что власть действовала незаконно. Следующим шагом должна стать полная отмена этого политического фарса. Сегодняшнее решение суда - не только победа права над произволом. Это шаг к возвращению Украины на европейский путь. Путь свободы, достоинства и справедливости. Потому что именно за это страна борется", - резюмировал Герасимов.

Что говорят в "Евросолидарности"?

Как заявили во фракции "ЕС", фактически суд подтвердил, что власть действует противозаконно против пятого президента, а постановления правительства являются политически мотивированными и противоречащими принципу верховенства права. Стоит напомнить, что именно правительство было автором представления и о санкциях в отношении Порошенко, которые он также оспаривает в суде.

Что предшествовало?

Как известно, в 2023 году Кабмин принял постановление, которое позволяло не выпускать депутатов, судей и других должностных лиц за пределы Украины без разрешения руководства.

"Запрет распространялся даже на женщин, инвалидов и мужчин старше 60 лет - что опровергает объяснение Кабмина, якобы это постановление было необходимо в условиях военного положения и мобилизации в соответствии с решением СНБО. Фактически все последние два года она была инструментом открытой политической коррупции: лояльные власти чиновники и депутаты легко получали разрешения на выезд, однако оппозиции блокировали даже срочные командировки. Эта практика окончательно признана незаконной, решение суда вступило в законную силу 3 ноября 2025 года", - резюмировали в пресс-центре политсилы.

