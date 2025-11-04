Апеляційний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності Порошенка, - "ЄС"
Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність блокування міжнародної діяльності Петра Порошенка.
Про це повідомив під час виступу у Верховній Раді співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".
Суд поставив крапку у справі "Порошенко проти Кабінету міністрів" - визнав незаконною урядову постанову, яка дозволяла не випускати депутатів і посадовців за межі України без дозволу керівництва.
Що вирішив суд?
"Вчора 6-й апеляційний адміністративний суд у справі "Порошенко проти Кабінету міністрів" зробив велику послугу українській демократії та нашій євроінтеграції, бо визнав незаконною ту саму постанову уряду, про яку вже прямо сказано в Резолюції Європейського парламенту щодо зловживань механізмів заборон на виїзд з України як інструмент політичного тиску", - сказав Герасимов.
Мова не про Порошенка, йдеться про системну хворобу влади, яка вирішила, що може тримати депутатів парламенту і місцевих рад на короткому повідку, дозволяючи або забороняючи виїзд на міжнародні зустрічі не законом, а особистим "чого ізволите". Цей інструмент настільки шокував наших європейських партнерів, що сьогодні про нього говорять у Брюсселі як про ознаку авторитаризму, що проростає в центрі Європи", - констатує народний депутат.
"І саме сьогодні, коли Єврокомісія готує свої рішення щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС, це рішення суду є сигналом. Верховенство права - не абстракція, а перевірка на практиці, і ми маємо її скласти. Тому закликаю всі відповідальні служби, в першу чергу Міністерство внутрішніх справ, взяти це рішення суду до виконання негайно", - зазначив Герасимов.
"Бо жодна постанова уряду не може бути вищою за закон і Конституцію. Уряд має нарешті припинити ухвалювати політично вмотивовані, популістські рішення, які принижують країну і дискредитують її перед світом. Бо це не лише непрофесійно, це дилетантство, яке нищить перспективи нашої держави. Тут і про безкоштовні три тисячі кілометрів залізницею, які нагадують виборчу роздачу подарунків, що неприйнятно в країні, яка має стільки проблем і на фронті, і в тилу. Демократія - це не влада указів і заборон. Це влада народу, що здійснюється через баланс гілок влади", - наголошує народний депутат.
"Уряд підзвітний парламенту, а не навпаки. А рішення судів - незалежної гілки обов’язкові до виконання всіма без винятку, навіть якщо вони не до смаку у високих кабінетах. Доречно нагадати, саме уряд був ініціатором свальсифікованих, абсурдних санкцій проти Петра Порошенка. І це рішення суду - перший юридичний доказ того, що влада діяла незаконно. Наступним кроком має стати повне скасування цього політичного фарсу. Сьогоднішнє рішення суду - не лише перемога права над свавіллям. Це крок до повернення України на європейський шлях. Шлях свободи, гідності і справедливості. Бо саме за це країна бореться", - резюмував Герасимов.
Що кажуть у "Євросолідарності"?
Як заявили у фракції "ЄС", фактично суд підтвердив, що влада діє протизаконно проти пʼятого президента, а постанови уряду є політично мотивованими і такими, що суперечать принципу верховенства права. Варто нагадати, що саме уряд був автором подання і про санкції щодо Порошенка, які він також оскаржує в суді.
Що передувало?
Як відомо, у 2023 році Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяла не випускати депутатів, суддів та інших посадовців за межі України без дозволу керівництва.
"Заборона пошірювалась навіть на жінок, інвалідів та чоловіків старше 60 років - що спростовує пояснення Кабміну, нібито ця постанова була необхідна в умовах воєнного стану і мобілізації відповідно до рішення РНБО. Фактично всі останні два роки вона була інструментом відкритої політичної коррупції: лояльні владі посадовці і депутати легко отримували дозволи на виїзд, проте опозиції блокували навіть нагальні відрядження. Ця практика остаточно визнана незаконною, рішення суду набрало законної сили 3 листопада 2025 року", - резюмували у пресцентрі політсили.
Петра Олексійовича , який постійно дбає про нашу армію ,
яку він формував ще до зелених злодюг,
потрібно гнати з Банкової , поки існує Україна !!