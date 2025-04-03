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Новини Візит Порошенка в США Відмова Порошенку у перетині кордону
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"ЄС" подала документи на вірядження Порошенка до США ще в лютому, Стефанчук бреше, - Геращенко

Порошенка не випустили до США. Геращенко відповіла Стефанчуку

Фракція "Європейська Солідарність" подала документи на відрядження Петра Порошенка до США ще в лютому.

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Руслан Стефанчук безсоромно на всю країну бреше, що начебто тільки вчора йому подали документи на відрядження Петра Порошенка в США. Але правда в тому, що Європейська Солідарність подала це запрошення ще в лютому! Це зареєстровано в СЕДО ВР. Правда в тому, що тоді нам відмовили на підставі, що Порошенко має подати це особисто, а не в електронному вигляді. Ок, 20 березня переподали всі документи", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР готує Порошенку три нові підозри, одна з яких стосується Харківських угод, - заява "ЄС". ДОКУМЕНТ

За словами Геращенко, спікер ВР "на вимогу офісу блокує міжнародні контакти Порошенка, і інших депутатів "ЄС", та ще й безсоромно бреше на всю країну, мовляв, він тільки вчора про це відрядження дізнався".

Нардепка оприлюднила скриншот із системи електронного документообігу, де видно проходження документів по відрядженню в США.

Порошенка не випустили до США. Геращенко відповіла Стефанчуку

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за вказівкою Офісу Президента Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Петра Порошенка до Флориди (США).

Спікер ВР заявив, що заява надійшла за кілька годин до поїздки.

Також читайте: Треба негайно виправляти помилки непрофесійних переговорників із США, - Порошенко

Порошенка не випустили до США. Геращенко відповіла Стефанчуку

Автор: 

ВР (14961) Геращенко Ірина (1147) Порошенко Петро (15168) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+43
Хіба таке жирне рило не вміє брехати ,
щоби догодити Зеневтіку і дЄрмаку ?
При владі Украіни - злодюги і брехуни
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03.04.2025 09:19
+39
Кнуряка , зніми вишиванку негайно ,
бо не маєш права іі носити !!
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03.04.2025 09:22
+34
Який сором. Оце їбало ( іншого слова не можу підібрати) зараз лице України....
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03.04.2025 09:22
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03.04.2025 09:18 Відповісти
Кнуряка , зніми вишиванку негайно ,
бо не маєш права іі носити !!
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03.04.2025 09:22 Відповісти
ця жирна свинота скоро захрюкає від недоїдання та брехні
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03.04.2025 11:30 Відповісти
Хіба таке жирне рило не вміє брехати ,
щоби догодити Зеневтіку і дЄрмаку ?
При владі Украіни - злодюги і брехуни
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03.04.2025 09:19 Відповісти
Свині не брешуть. Вони лише хрюкають і визжать. А що з свинями буває перед св'ятами, всі добре знають.😇
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03.04.2025 09:30 Відповісти
а ещё свинья, пролежав всю жизнь в дерьме, думает что весь мир выглядит так же
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03.04.2025 10:02 Відповісти
звісно що бреше як....

неголега бєшена свиня !

.
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03.04.2025 09:21 Відповісти
Який сором. Оце їбало ( іншого слова не можу підібрати) зараз лице України....
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03.04.2025 09:22 Відповісти
При усій повазі до пана Порошенка. Але. Громадяни ніби ж усі рівні перед законом? Але не в Україні. Бо коли хтось велике цабе - то він рівніший - і має більше прав ніж Мусійович з села, якого закрили в країні, як худобу у загоні.
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03.04.2025 09:23 Відповісти
Тому шановні депутати з ЄС дарма сподіваються, що люди аж дуже будуть співчувати.
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03.04.2025 09:28 Відповісти
Ой, а кого ж вибирали ці прАстиє люді?
Невже голосували не за прАстого парнішку з нароту?
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03.04.2025 09:33 Відповісти
Шановна пані Ізольда - Ви знаєте що буде, коли розкрити Вашу тезу про обрання Зеленського? Як Ви охарактеризуєте 13.500.000 громадян України - виборців Зеленського? Дурні? Ідіоти? Наївні?
Але тоді постає питання - і кому потрібна така країна, населена ТАКИМИ громадянами?
Тож подуймайте, чи варто шпетити мільйони людей, яких банально надурили, при тому з використанням шаленого бабла і кремлівських технологій.
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03.04.2025 09:50 Відповісти
Ви знаєте, не тільки дурні і ідіоти, а ще і зелені мухи, які самі були обдурені прогандою БеняЗеляМедведчук телеканала "1+1", кацапів, зачарувалися в казкового Голобородька, переконували думаючих українців, що лайно, особливо зеленуватого кольору, смачніше за мед і шоколад. В це лайно вони втопили не тільки людей, а всю Україну.
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03.04.2025 09:56 Відповісти
надурили? та ні, вони просто хотіли бути довбойобами! чомусь мене не надурили, і я не повівся на тупе укурене чмо
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03.04.2025 10:33 Відповісти
Надурили?! Ні! Вони хотіли лобизатися з московитами, ненавидять Україну і все українське, ржали з дебільних, принизливих жартів! Хотіли нас "сдєлать вмєстє" і сдєлалі!
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03.04.2025 11:05 Відповісти
Пересічний дурень для якого політичний безпредел являється нормою мабуть подобається большевістська діктатура аля сталінська.
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03.04.2025 09:35 Відповісти
Типове тю. Якраз закриття кордонів - це більшовизм і диктатура. Але щось від ЄС нічого про це чутно. А коли Порошенка зачепили - от тут воплі до неба.
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03.04.2025 09:53 Відповісти
Так біжи і відкрий кордони, ти ж такий же президент, коли ви зелені мули гарлапанили у 2019 році, що "зробимо їх разом"(себе) і ми всі президенти. Якраз ЄС у 2015 році відкрили майжде всі кордони, крім Параши, але мідрий нарід 73% сказав на нього "барига" і "свінарчук", облили брудом і на своїх рученьках занесли на трон Боневтіка Брехливого, винне ЄС?
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03.04.2025 10:01 Відповісти
Як кажуть в Одесі - тихо, ша. Ви щось, шановний, переплутали. Я завжди був абсолютно проти Зеленського - почитайте мої дописи тут - і ніколи за нього не горлопанив. Ви, вочевидь, подумали, що коли я не дуже святкую Порошенка то є прибічником Зеленського? Ні точно ні.
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03.04.2025 10:10 Відповісти
Для чого їде Порошенко закордон, відомо. Політичний діяч, голова проєвропейської партії. Що буде робити "пересічний українець" закордоном?
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03.04.2025 11:13 Відповісти
Ірина Геращенко

На офіційних сторінках ВР ця група слуг чомусь називається « українська парламентська делегація». Хоч це делегація «слуг народу», в яких на відміну від Порошенка і Європейської Солідарності ніколи не виникає проблем з відрядженнями.

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03.04.2025 09:36 Відповісти
Де є закон, який забороняє народному депутату виїзд з України..? І чому купа провладних дУпутатів їздять по світу і ********* нас без проблем..? І ще - маю огиду до таких назвисьок як "простий" чи "пересічний" українець. Це типу безмозкий любитель халяви і простих рєшеній від парнєй із народу..?
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03.04.2025 09:37 Відповісти
Ще є такий чудовий термін - споживач (будь-чого).
От він дуже точно передає суть ставлення "людей" до людей.
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03.04.2025 09:54 Відповісти
А нащо йому твоє співчуття? Він хіба для своїх забаганок відрядження вибивав? В інтересах всіх українців. Але тобі на це по×ер з-за бугра - аби погавкати і покрасуватися своєю дурістю.
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03.04.2025 11:49 Відповісти
Закривав же все-таки не Порошенко, а хтось инший. І відкрити може не Порошенко, а хтось инший.

І за всієї поваги до Мусійовича з села, він не буде рівнею Порошенкові в перемовинах із закордонними партнерами. Навіть просто як депутатові ВР.

І наступного разу нехай Мусійович із села думає, за кого голосувати.

Бо безвіз (відкриті кордони з сусідами) за кого з'явився?
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03.04.2025 09:35 Відповісти
Але Порошенко не протестував проти закриття кордонів? В Україні до цих пір так і не второпали що "маленькі" інтереси Мусійовича - не менш важливі ніж "великі" інтереси Порошенка. Поки буде так - Україна не буде ні цивілізованою, ні демократичною - доки різні цабе будуть думати, що над Мусійовичем можна знущатися як заманеться. Але Ви праві у одному - Мусійовичи теж винуваті, бо мовчки терплять та ще й ніби "обирають" собі паразитів у владу.
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03.04.2025 09:42 Відповісти
"маленькі" інтереси Мусійовича - не менш важливі ніж "великі" інтереси Порошенка.

І водночас Ви ж таки питаєте: "Порошенко не протестував проти закриття кордонів?"

І не питаєте: "Мусійович не протестував проти закриття кордонів?"

Якось так виходить, що Порошенко мусить дбати за Мусійовича, а Мусійович може не дбати ні за Порошенка, ні навіть за себе самого.

Рівні права - рівна й відповідальність - рівні й обов'язки. Самих рівних прав замало для нормальної організації суспільства.
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03.04.2025 09:59 Відповісти
От тут абсолютно згоден. Мовчазне терпіння людей інколи бісить більше ніж нахабність паразитів, бо це терпіння і є грунтом, на якому ростуть паразити. Єдине що - Мусійовичу зараз законом заборонено протестувати, впритул до кримінальної відповідальності, Мусійович не має трибуни верховної Ради і не має своїх ЗМІ. Тож пану Порошенку дещо легше донести свою думку до суспільства.
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03.04.2025 10:05 Відповісти
Будьмо відверті: не можна сказати, що Порошенко нічого не робить. Свою позицію він пробує доносити, й не тільки словами.

І я теж згоден, що він далеко не янгол шестикрилий. Має купу вад, і до нього можна висувати купу претензій (більше за минуле, ніж за теперішнє).

Та на тлі зеленої влади… Тут ставлю три крапки й кожен може додумувати.
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03.04.2025 10:22 Відповісти
Проблема в тому, що кордони закрили не лише для 73%. Порошенко міг би час від часу нагадувати виборцям, що під час воєнного стану 2018 року йому навіть у голову не приходило закривати кордони. І що мобілізація при ньому проводилася чітко, законно, без масових порушень і будь-яких скандалів. Може б це і рейтинг йому трохи підняло...
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03.04.2025 09:55 Відповісти
А які військові дії відбувалися на прикінці 2018 року ???
І ЧОМУ ВІЙСЬКОВИЙ СТАН В УКРАЇНІ НЕБУЛО ВВЕДЕНО У 2014 РОЦІ ???
ЧИ ЗА ВАШИМ БАЧЕННЯМ ТЕ ШО ВІДБУВАЛОСЯ У 2014, НА ПОЧАТКУ 2015 РОКУ ТО БУЛА НЕ ВІЙНА ???
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03.04.2025 10:10 Відповісти
Згоден, у 2014 треба було вводити воєнний стан...
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03.04.2025 10:21 Відповісти
Нагадувати - це прекрасно. Але ж проблема кордонів - далеко не єдина. Є ще проблема телемарахвону… (як там із нагадуванням?). Зелена влада поводиться однаково на всіх напрямках.

Що Порошенко розплачується за власне угодовство часів президентства, то правда.

Ригів і їхню молоду зелену парость треба було висапувати без жалю. Але він поклався на Мусійовичів, які, гадалося, мали б уже бути зорієнтовані в житті.

Хай там 73% (насправді десь 42%) зебілів у суспільстві. Не меншу відповідальність несуть ті майже 40%, які на вибори не пішли ("вони всі там однакові"). І якщо тепер для них кордон закритий, то це їхня відповідальність. Бо вона, та відповідальність, рано чи пізно наздоганяє безвідповідальних.
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03.04.2025 10:14 Відповісти
Ну я не пішов теж у 2 турі, але я за кордоном у відрядженні був далеко від найближчого консульства... Але якби пішов, то за Зе не голосував би))
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03.04.2025 11:27 Відповісти
ну як таке чесне обличчя може брехати?
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03.04.2025 09:23 Відповісти
Коливан.
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03.04.2025 09:39 Відповісти
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03.04.2025 09:58 Відповісти
Свиня коли брехав навіть не переймався що його побрехеньки легко спростувати. Головне дєрьмаку догодити. Отакий в нас голова ВР.
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03.04.2025 09:23 Відповісти
Тока пасматрітє в еті чесниє глаза...
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03.04.2025 09:24 Відповісти
Обличчя парламенту України
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03.04.2025 09:27 Відповісти
Хіба може брехати таке "чесне" свиняче рило ?
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03.04.2025 09:28 Відповісти
Отже, згадуючи будь-де прізвище Стефанчука, можна з чистою совістю писати - брехун.
Тепер офіційно.
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03.04.2025 09:34 Відповісти
От цікаво. А ніякої відповідальності за доведену свідому брехню спікера ВР не передбачено?

Стефанчук же не перший раз відверто бреше.
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03.04.2025 09:36 Відповісти
Чому не брехати якщо відповідальності немає ніякої.....

У Британії, наприклад, за брехню втрачають посади, навіть крісло прем'єра(прем'єр-міністр топ політик Британії) можна втратити ща брехню.
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03.04.2025 10:24 Відповісти
Брудна свиня прикидається псом, тому й бреше!
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03.04.2025 09:39 Відповісти
😊 "Я дышу пиз*жу, и значит - я люблю! Я люблю пиз*жу, и значит - я живу!" (В.Висоцкій Р. Стефанчук)
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03.04.2025 09:40 Відповісти
Ось іще цікавий інсайд від "Печерськтх пагорбів" (хто в курсі, це про любов, що була і зав*яла Пардон за кацапську:
"Наши источники с Печерского холма сообщили очень интересные детали взаимоотношений офиса Ермака с администрацией Трампа в США. Если коротко, администрация Трампа вполне всерьез нацелена менять Зеленского.
Во-первых, офис Ермака так наураганил в экономике, что зацепил интересы ряда американских корпораций. Это мало волновало Байдена, но сильно злит Трампа.
Во-вторых, Трампа просто бесит Зеленский. Он ему чисто по-человечески неприятен.
На первый взгляд кажется, что Трамп своими руками укрепляет рейтинг Зеленского. Глазами украинского обывателя ситуация выглядит так: Трамп хочет забрать наши недра, Зеленский сопротивляется и не прогибается под заокеанского барыгу, а значит сплотимся братие вокруг президента нашего! Однако.
Обыватель не видит обратной стороны медали. А именно. Обыватель не видит состояний Зеленского и его менеджеров (5 - 6, кажется?), которым сейчас угрожает администрация Трампа. Дело вот в чем.
Молодая команда Зеленского стала первой в истории Украины, которая все свои коррупционные расчеты перевела в криптовалюту. Операции с криптовалютой не заметны для налоговых органов, и это позволяет Зеленскому с окружением выглядеть чистыми и не замешанными в коррупционных махинациях. Все они всерьез мечтают доживать свой век где-нибудь в арабских Эмиратах либо на Бали, с милыми их сердцу криптокошельками. Однако.
Нужно не забывать, криптовалюту придумали на Западе и там же сильнее всего научились ее контролировать. Впереди планеты всей в этом вопросе, естественно, США. Зеленскому и Ермаку уже дали понять, что ЦРУ прекрасно осведомлены о том, где и какие объемы криптовалюты держат Зеленский, Ермак и его (!) менеджеры. Сделать так, чтобы криптокошельки всей этой компании вдруг оказались заблокированными либо вообще конфискованными в рамках пары уголовных дел, американцам не составит труда.
Чего хотят американцы? Зеленскому, Ермаку и его менеджерам четко указывают, что их время вышло и им пора уходить из власти. Однако. Ермак и компания панически боятся мести со стороны Петра Порошенко и его окружения. Слишком много гадостей они сделали бывшему президенту. Кроме того, Порошенко точно сможет отследить их криптосостояния и организовать уголовное преследование менеджеров Ермака. Однако.
Случилось так, что администрация Трампа дала понять офису Ермака, что любые попытки расправы с Порошенко там будут восприняты как враждебные действия. Дело не в том, что Трамп как-то симпатизирует Порошенко. Скорее наоборот. Дело в том, что Белому Дому необходимо чтобы в украинской власти существовала действенная оппозиция. Посол США госпожа Бринк не даром сохранила свой пост при новой администрации, в Белом Доме все в восторге от ее работы.
Посольство США из Украины передает в Вашингтон реальную ситуацию - никакой другой действенной оппозиции кроме партии Порошенко в стране не существует. Все прочие «организации» уже на крючке у департамента Татарова - вопрос лишь в длине лески.
Офису Ермака прямо пригрозили санкциями в случае атак на украинскую оппозицию. Статья в «Нью Йорк Тамс» где Зеленского обвинили в срыве наступления лета 2023 г. была первым серьезным предупреждением. И офис Ермака убедился, что дальнейшее раздувание антиамериканской истерии и распространение идеи «не верьте западной прессе» на украинцев не подействовали. От таких действий как-то слишком потянуло методами времен СССР.
Однако. От идеи раздавить оппозицию и подать себя Вашингтону как единственных реальных кандидатов во власть, в офисе Ермака не отказались. И вот сейчас там пробуют Вашингтон на слабо. Порошенко только что снова запретили выезд на Запад. И над же! Стефанчук стал оправдываться - есть от чего.

В офисе Ермака ждут реакции сто стороны США. Точнее отсутствия реакции. Это пробный шарик. Вопрос встал ребром.
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03.04.2025 09:42 Відповісти
ЦІ риго-зелені свині вже задовбали, хлопці верніться на землю, враження, що вони живуть в якійсь іншій реальності! Ви ублюдки країну **********, щоб згуртувати народ, то тільки робите розкол в суспільстві!
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03.04.2025 09:42 Відповісти
Кнур свинарчук(стефанчук) завжди брехав, як і вся команда слугориг.Ось таких "докторов" наук і профффесорів має Україна за гроші українців. Профффесор втік до ростова, а цей ще пока тут випробовує терпіння українців.
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03.04.2025 09:43 Відповісти
Голову лікувати )
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03.04.2025 09:52 Відповісти
gотужні менеджери не випустили Порошенка на безпекову конференцію в США, щоби він не привіз звідти результати, яких вони не здатні досягти за визначенням. Закомплексовані ларьчники тримають в заручниках своєї некомпетентності не Порошенка, а всю країну.
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03.04.2025 09:55 Відповісти
Цього брехливого кнура треба садити. Присосався з братом до бюджету країни. Давно на нари треба.
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03.04.2025 09:56 Відповісти
Пані Ірино, очевидно, що цей пліснявий кнуряка бреше, як завди.
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03.04.2025 09:57 Відповісти
Він їх з'їв і забув...
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03.04.2025 10:01 Відповісти
Зараз потужних перемог немає, зедипломатія в нокауті, в переговорах тільки статисти, але треба владі хоч чимось приховати свою недієздатність.
Посадити "баригу" вдало працює з 2019 року, перевірено на недоумках.)
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03.04.2025 10:02 Відповісти
без досконалих навичок з брехні, шулерства та блдства таку ханьку як у Стефанчука не викохаєш..
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03.04.2025 10:08 Відповісти
Варто сказати :" Порошенко!" і на зеленорилих нападає нестримна срачка зі стаху! Якже вони його бздять!!!
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03.04.2025 10:18 Відповісти
свиня годована...
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03.04.2025 10:24 Відповісти
Ця тварюка, в середині ще потворніша ніж ззовні.
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04.04.2025 05:09 Відповісти
Попробуй отаке рило від кормушки відірвати.Він би радий до посиніння сидіти біля кормушки :пожрав і побрехав.Бреше не своїм колегам,а всій Україні.
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03.04.2025 11:24 Відповісти
Була б совість, кнур би застрелився, а так - отримає срібники, пожере, почухає сраку і ляже дрихнути.
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03.04.2025 11:53 Відповісти
Рило брехливе
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03.04.2025 13:15 Відповісти
Стефанчук не може брехати ,подивіться на його очі,на його щиру посмішку,і не пишіть дурниць і не правду.
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03.04.2025 14:10 Відповісти
Неправда - свині не брешуть - вони хрюкають.
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04.04.2025 01:01 Відповісти
Зелена жаба з "мацковскаго балота".
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04.04.2025 10:08 Відповісти
 
 