"ЄС" подала документи на вірядження Порошенка до США ще в лютому, Стефанчук бреше, - Геращенко
Фракція "Європейська Солідарність" подала документи на відрядження Петра Порошенка до США ще в лютому.
Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Руслан Стефанчук безсоромно на всю країну бреше, що начебто тільки вчора йому подали документи на відрядження Петра Порошенка в США. Але правда в тому, що Європейська Солідарність подала це запрошення ще в лютому! Це зареєстровано в СЕДО ВР. Правда в тому, що тоді нам відмовили на підставі, що Порошенко має подати це особисто, а не в електронному вигляді. Ок, 20 березня переподали всі документи", - зазначила вона.
За словами Геращенко, спікер ВР "на вимогу офісу блокує міжнародні контакти Порошенка, і інших депутатів "ЄС", та ще й безсоромно бреше на всю країну, мовляв, він тільки вчора про це відрядження дізнався".
Нардепка оприлюднила скриншот із системи електронного документообігу, де видно проходження документів по відрядженню в США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за вказівкою Офісу Президента Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Петра Порошенка до Флориди (США).
Спікер ВР заявив, що заява надійшла за кілька годин до поїздки.
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бо не маєш права іі носити !!
щоби догодити Зеневтіку і дЄрмаку ?
При владі Украіни - злодюги і брехуни
неголега бєшена свиня !
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Невже голосували не за прАстого парнішку з нароту?
Але тоді постає питання - і кому потрібна така країна, населена ТАКИМИ громадянами?
Тож подуймайте, чи варто шпетити мільйони людей, яких банально надурили, при тому з використанням шаленого бабла і кремлівських технологій.
На офіційних сторінках ВР ця група слуг чомусь називається « українська парламентська делегація». Хоч це делегація «слуг народу», в яких на відміну від Порошенка і Європейської Солідарності ніколи не виникає проблем з відрядженнями.
От він дуже точно передає суть ставлення "людей" до людей.
І за всієї поваги до Мусійовича з села, він не буде рівнею Порошенкові в перемовинах із закордонними партнерами. Навіть просто як депутатові ВР.
І наступного разу нехай Мусійович із села думає, за кого голосувати.
Бо безвіз (відкриті кордони з сусідами) за кого з'явився?
І водночас Ви ж таки питаєте: "Порошенко не протестував проти закриття кордонів?"
І не питаєте: "Мусійович не протестував проти закриття кордонів?"
Якось так виходить, що Порошенко мусить дбати за Мусійовича, а Мусійович може не дбати ні за Порошенка, ні навіть за себе самого.
Рівні права - рівна й відповідальність - рівні й обов'язки. Самих рівних прав замало для нормальної організації суспільства.
І я теж згоден, що він далеко не янгол шестикрилий. Має купу вад, і до нього можна висувати купу претензій (більше за минуле, ніж за теперішнє).
Та на тлі зеленої влади… Тут ставлю три крапки й кожен може додумувати.
І ЧОМУ ВІЙСЬКОВИЙ СТАН В УКРАЇНІ НЕБУЛО ВВЕДЕНО У 2014 РОЦІ ???
ЧИ ЗА ВАШИМ БАЧЕННЯМ ТЕ ШО ВІДБУВАЛОСЯ У 2014, НА ПОЧАТКУ 2015 РОКУ ТО БУЛА НЕ ВІЙНА ???
Що Порошенко розплачується за власне угодовство часів президентства, то правда.
Ригів і їхню молоду зелену парость треба було висапувати без жалю. Але він поклався на Мусійовичів, які, гадалося, мали б уже бути зорієнтовані в житті.
Хай там 73% (насправді десь 42%) зебілів у суспільстві. Не меншу відповідальність несуть ті майже 40%, які на вибори не пішли ("вони всі там однакові"). І якщо тепер для них кордон закритий, то це їхня відповідальність. Бо вона, та відповідальність, рано чи пізно наздоганяє безвідповідальних.
Тепер офіційно.
Стефанчук же не перший раз відверто бреше.
У Британії, наприклад, за брехню втрачають посади, навіть крісло прем'єра(прем'єр-міністр топ політик Британії) можна втратити ща брехню.
дышупиз*жу, и значит - я люблю! Я люблюпиз*жу, и значит - я живу!" ( В.ВисоцкійР. Стефанчук)
"Наши источники с Печерского холма сообщили очень интересные детали взаимоотношений офиса Ермака с администрацией Трампа в США. Если коротко, администрация Трампа вполне всерьез нацелена менять Зеленского.
Во-первых, офис Ермака так наураганил в экономике, что зацепил интересы ряда американских корпораций. Это мало волновало Байдена, но сильно злит Трампа.
Во-вторых, Трампа просто бесит Зеленский. Он ему чисто по-человечески неприятен.
На первый взгляд кажется, что Трамп своими руками укрепляет рейтинг Зеленского. Глазами украинского обывателя ситуация выглядит так: Трамп хочет забрать наши недра, Зеленский сопротивляется и не прогибается под заокеанского барыгу, а значит сплотимся братие вокруг президента нашего! Однако.
Обыватель не видит обратной стороны медали. А именно. Обыватель не видит состояний Зеленского и его менеджеров (5 - 6, кажется?), которым сейчас угрожает администрация Трампа. Дело вот в чем.
Молодая команда Зеленского стала первой в истории Украины, которая все свои коррупционные расчеты перевела в криптовалюту. Операции с криптовалютой не заметны для налоговых органов, и это позволяет Зеленскому с окружением выглядеть чистыми и не замешанными в коррупционных махинациях. Все они всерьез мечтают доживать свой век где-нибудь в арабских Эмиратах либо на Бали, с милыми их сердцу криптокошельками. Однако.
Нужно не забывать, криптовалюту придумали на Западе и там же сильнее всего научились ее контролировать. Впереди планеты всей в этом вопросе, естественно, США. Зеленскому и Ермаку уже дали понять, что ЦРУ прекрасно осведомлены о том, где и какие объемы криптовалюты держат Зеленский, Ермак и его (!) менеджеры. Сделать так, чтобы криптокошельки всей этой компании вдруг оказались заблокированными либо вообще конфискованными в рамках пары уголовных дел, американцам не составит труда.
Чего хотят американцы? Зеленскому, Ермаку и его менеджерам четко указывают, что их время вышло и им пора уходить из власти. Однако. Ермак и компания панически боятся мести со стороны Петра Порошенко и его окружения. Слишком много гадостей они сделали бывшему президенту. Кроме того, Порошенко точно сможет отследить их криптосостояния и организовать уголовное преследование менеджеров Ермака. Однако.
Случилось так, что администрация Трампа дала понять офису Ермака, что любые попытки расправы с Порошенко там будут восприняты как враждебные действия. Дело не в том, что Трамп как-то симпатизирует Порошенко. Скорее наоборот. Дело в том, что Белому Дому необходимо чтобы в украинской власти существовала действенная оппозиция. Посол США госпожа Бринк не даром сохранила свой пост при новой администрации, в Белом Доме все в восторге от ее работы.
Посольство США из Украины передает в Вашингтон реальную ситуацию - никакой другой действенной оппозиции кроме партии Порошенко в стране не существует. Все прочие «организации» уже на крючке у департамента Татарова - вопрос лишь в длине лески.
Офису Ермака прямо пригрозили санкциями в случае атак на украинскую оппозицию. Статья в «Нью Йорк Тамс» где Зеленского обвинили в срыве наступления лета 2023 г. была первым серьезным предупреждением. И офис Ермака убедился, что дальнейшее раздувание антиамериканской истерии и распространение идеи «не верьте западной прессе» на украинцев не подействовали. От таких действий как-то слишком потянуло методами времен СССР.
Однако. От идеи раздавить оппозицию и подать себя Вашингтону как единственных реальных кандидатов во власть, в офисе Ермака не отказались. И вот сейчас там пробуют Вашингтон на слабо. Порошенко только что снова запретили выезд на Запад. И над же! Стефанчук стал оправдываться - есть от чего.
В офисе Ермака ждут реакции сто стороны США. Точнее отсутствия реакции. Это пробный шарик. Вопрос встал ребром.
Посадити "баригу" вдало працює з 2019 року, перевірено на недоумках.)