"ЄС" подала документи на вірядження Порошенка до США ще в лютому, Стефанчук бреше, - Геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" подала документи на відрядження Петра Порошенка до США ще в лютому.

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Руслан Стефанчук безсоромно на всю країну бреше, що начебто тільки вчора йому подали документи на відрядження Петра Порошенка в США. Але правда в тому, що Європейська Солідарність подала це запрошення ще в лютому! Це зареєстровано в СЕДО ВР. Правда в тому, що тоді нам відмовили на підставі, що Порошенко має подати це особисто, а не в електронному вигляді. Ок, 20 березня переподали всі документи", - зазначила вона.

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За словами Геращенко, спікер ВР "на вимогу офісу блокує міжнародні контакти Порошенка, і інших депутатів "ЄС", та ще й безсоромно бреше на всю країну, мовляв, він тільки вчора про це відрядження дізнався".

Нардепка оприлюднила скриншот із системи електронного документообігу, де видно проходження документів по відрядженню в США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за вказівкою Офісу Президента Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Петра Порошенка до Флориди (США).

Спікер ВР заявив, що заява надійшла за кілька годин до поїздки.

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