Влада блокує візит Порошенка до США, - "ЄС"

За вказівкою Офісу Президента Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Петра Порошенка до Флориди (США).

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Порошенко мав бути ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції на тему "Виклики у глобальному політичному ландшафті — як зміцнити демократію". Щороку цей захід збирає представників правоцентристських політичних сил – членів Міжнародного демократичного союзу (IDU) для обговорення та координації підходів до розвитку трансатлантичної єдності та співробітництва.

Оскільки серед засновників IDU – правляча Республіканська партія США, під час конференції планувалася низка зустрічей Петра Порошенка з представниками команди Президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго для обговорення ефективних стратегій завершення війни, стримування та протидії російській агресії, а також шляхів зміцнення політичної, демократичної, економічної та військової стійкості України.

"Українська влада продовжує порушувати принципи багатопартійного плюралізму, права опозиції, блокувати парламентську дипломатію та підривати демократичні інституції в нашій державі.

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Візит лідера опозиції до США блокується в той час, коли Офіс Президента демонструє неспроможність знайти спільну мову з новою адміністрацією, що завдає шкоди обороноздатності України. Замість того, щоб обʼєднати зусилля, залучити можливості парламентської дипломатії, Офіс займається політичними переслідуваннями опозиції і незаконно втручається у роботу парламенту", - заявляють у "ЄС".