Влада блокує візит Порошенка до США, - "ЄС"
За вказівкою Офісу Президента Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Петра Порошенка до Флориди (США).
Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Порошенко мав бути ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції на тему "Виклики у глобальному політичному ландшафті — як зміцнити демократію". Щороку цей захід збирає представників правоцентристських політичних сил – членів Міжнародного демократичного союзу (IDU) для обговорення та координації підходів до розвитку трансатлантичної єдності та співробітництва.
Оскільки серед засновників IDU – правляча Республіканська партія США, під час конференції планувалася низка зустрічей Петра Порошенка з представниками команди Президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго для обговорення ефективних стратегій завершення війни, стримування та протидії російській агресії, а також шляхів зміцнення політичної, демократичної, економічної та військової стійкості України.
"Українська влада продовжує порушувати принципи багатопартійного плюралізму, права опозиції, блокувати парламентську дипломатію та підривати демократичні інституції в нашій державі.
Візит лідера опозиції до США блокується в той час, коли Офіс Президента демонструє неспроможність знайти спільну мову з новою адміністрацією, що завдає шкоди обороноздатності України. Замість того, щоб обʼєднати зусилля, залучити можливості парламентської дипломатії, Офіс займається політичними переслідуваннями опозиції і незаконно втручається у роботу парламенту", - заявляють у "ЄС".
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Стефанчук безсоромно бреше, що начебто тільки вчора йому подали документи на відрядження Порошенка в США. Але правда в тому, що ми подали це запрошення ще в лютому! Це зареєстровано в СЕДО ВР.
Але попри кілька резолюцій Європарламенту про важливість міжпарламентської дипломатії, попри заяви Єврокомісії про безальтернативність для євроінтеграції парламентського плюралізму голова ВР на вимогу офісу блокує міжнародні контакти Порошенка, і інших депутатів «ЄС», та ще й безсоромно бреше на всю країну.
Зеленський і його команда - це синонім брехні. Вони живуть виборами, а не війною. Блокують міжпарламентську діяльність Порошенка, авторитет і звʼязки якого в світі працюють на допомогу Україні . Ідіотськими санкціями заблокували можливість допомагати Армії. А зараз вдалися до відвертої брехні про відрядження.
https://t.me/irynagerashchenko/19157 Скрін СЕДО, де видно проходження документів - оця ссиль. Стефанчук не здатний організувати нормальну роботу ВР, але йому це і не треба, Офіс його тримає на посаді спікера не за професійність, а за лояльність.