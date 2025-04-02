Стефанчук про відмову Порошенку на візит до США: Заява надійшла за кілька годин до поїздки

Відрядження народних депутатів за межами України можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності.

Про це голова ВР Руслан Стефанчук написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, заява на відрядження Петра Порошенка надійшла Стефанчуку ввечері 1 квітня нібито з вимогою зранку 2 квітня відправити лідера "Євросолідарності" за кордон.

"Якби ще додали прохання погодити відрядження телепортом — було б чесніше. Бо оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати — це жанр фантастики, а не приклад системної парламентської роботи.

Відрядження народних депутатів можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності. Це не дрібний шрифт у правилах — це суть. А коли в заявці йдеться про участь у конференції на запрошення декана — вибачте, але це вже більше схоже на "конференційний туризм" із бонусом самопіару. І до офіційної парламентської роботи не має жодного стосунку", - зазначив Стефанчук,

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Водночас спікер парламенту зауважив, що міжнародна активність та парламентська дипломатія мають приносити конкретні результати, а не зводитися до "бажання будь-якою ціною виїхати з України".

"Якщо вже дуже хочеться виступити — з поваги до декана — можна це зробити онлайн. Як роблять це багато хто з депутатів, і сам часто таке практикую. Це швидко, зручно і не потребує драматичних пресрелізів", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за вказівкою Офісу Президента Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Петра Порошенка до Флориди (США).

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