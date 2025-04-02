Стефанчук про відмову Порошенку на візит до США: Заява надійшла за кілька годин до поїздки
Відрядження народних депутатів за межами України можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності.
Про це голова ВР Руслан Стефанчук написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, заява на відрядження Петра Порошенка надійшла Стефанчуку ввечері 1 квітня нібито з вимогою зранку 2 квітня відправити лідера "Євросолідарності" за кордон.
"Якби ще додали прохання погодити відрядження телепортом — було б чесніше. Бо оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати — це жанр фантастики, а не приклад системної парламентської роботи.
Відрядження народних депутатів можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності. Це не дрібний шрифт у правилах — це суть. А коли в заявці йдеться про участь у конференції на запрошення декана — вибачте, але це вже більше схоже на "конференційний туризм" із бонусом самопіару. І до офіційної парламентської роботи не має жодного стосунку", - зазначив Стефанчук,
Водночас спікер парламенту зауважив, що міжнародна активність та парламентська дипломатія мають приносити конкретні результати, а не зводитися до "бажання будь-якою ціною виїхати з України".
"Якщо вже дуже хочеться виступити — з поваги до декана — можна це зробити онлайн. Як роблять це багато хто з депутатів, і сам часто таке практикую. Це швидко, зручно і не потребує драматичних пресрелізів", - додав Стефанчук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за вказівкою Офісу Президента Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Петра Порошенка до Флориди (США).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
скільки потребує годин , щоби відправити за кордон
зелену гниду зі слуг уродів ?
Слабо .....?
Скільки вже слуг "тихенько в ліс пішли"? Точніше за кордон...
З цією феодальною мерзотою, ніхто у світі вже не хоче говорити,
не те щоб сідати за одни стіл!
Цей прецидант яскраво говорить про те, що "слуги диявола" не на боці Народу України!
Тому їх треба якомога швидше деактивувати будь-яким способом!
P.s. не паплюжте українську мову, пишить вже на рідній кацапський
веде засідання Верховної Ради України;організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України;підписує акти, ухвалені Верховною Радою України;представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державної влади України та органами влади інших держав;організовує роботу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 апарату Верховної Ради України;проводить засідання Ради голів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F фракцій і Ради голів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 комітетів, на яких обговорюється порядок денний сесії. Остаточно порядок денний роботи сесії затверджується на засіданні Верховної Ради.
Хто з цього отримав вигоду? Кацапи. На кого працює стефанчук?
Ви вважаєте, що у західних політиків немає можливості провести зустірчі "по телевізору"?
Дипломатія, це особисті зустірчі. Перемовини тет-а-тет, " кулуарні домовленості", а не підписання папірців перед камерами.
"Парламентська дипломатія - інструмент захисту національних інтересів України" - це на сайті ВР поцікавтеся в інтернеті що це таке
Які ще претензії до Президента Порошенка, диломата, очільника парламентської опозиції, члена Міжнародного демократичного союзу, до складу якого входять і американські республіканці ?
от не свиноматці стефанчуку про таке хрюкати..ВР тотальне зельоне стадо корупції
Это я к тому, что надо решать с обоими сразу.
Стефанчук безсоромно бреше, що начебто тільки вчора йому подали документи на відрядження Порошенка в США. Але правда в тому, що ми подали це запрошення ще в лютому! Це зареєстровано в СЕДО ВР.
Але попри кілька резолюцій Європарламенту про важливість міжпарламентської дипломатії, попри заяви Єврокомісії про безальтернативність для євроінтеграції парламентського плюралізму голова ВР на вимогу офісу блокує міжнародні контакти Порошенка, і інших депутатів «ЄС», та ще й безсоромно бреше на всю країну.
Зеленський і його команда - це синонім брехні. Вони живуть виборами, а не війною. Блокують міжпарламентську діяльність Порошенка, авторитет і звʼязки якого в світі працюють на допомогу Україні . Ідіотськими санкціями заблокували можливість допомагати Армії. А зараз вдалися до відвертої брехні про відрядження.
https://t.me/irynagerashchenko/19157 Скрін СЕДО, де видно проходження документів - оця ссиль. Стефанчук не здатний організувати нормальну роботу ВР, але йому це і не треба, Офіс його тримає на посаді спікера не за професійність, а за лояльність.
А тут, он, вище - що кращі? Та їхнє ІQ навіть до 73% не дотягує.
Вес не позволяет