УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10464 відвідувача онлайн
Новини
4 823 87

Стефанчук про відмову Порошенку на візит до США: Заява надійшла за кілька годин до поїздки

Стефанчук прокоментував відмову Порошенку на візит до США

Відрядження народних депутатів за межами України можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності.

Про це голова ВР Руслан Стефанчук написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, заява на відрядження Петра Порошенка надійшла Стефанчуку ввечері 1 квітня нібито з вимогою зранку 2 квітня відправити лідера "Євросолідарності" за кордон.

"Якби ще додали прохання погодити відрядження телепортом — було б чесніше. Бо оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати — це жанр фантастики, а не приклад системної парламентської роботи.

Відрядження народних депутатів можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності. Це не дрібний шрифт у правилах — це суть. А коли в заявці йдеться про участь у конференції на запрошення декана — вибачте, але це вже більше схоже на "конференційний туризм" із бонусом самопіару. І до офіційної парламентської роботи не має жодного стосунку", - зазначив Стефанчук,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада блокує візит Порошенка до США, - "ЄС"

Водночас спікер парламенту зауважив, що міжнародна активність та парламентська дипломатія мають приносити конкретні результати, а не зводитися до "бажання будь-якою ціною виїхати з України".

"Якщо вже дуже хочеться виступити — з поваги до декана — можна це зробити онлайн. Як роблять це багато хто з депутатів, і сам часто таке практикую. Це швидко, зручно і не потребує драматичних пресрелізів", - додав Стефанчук. 

Петра Порошенка не випустили до США: Стефанчук прокоментував

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за вказівкою Офісу Президента Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Петра Порошенка до Флориди (США).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба негайно виправляти помилки непрофесійних переговорників із США, - Порошенко

Автор: 

Порошенко Петро (15168) США (22685) Стефанчук Руслан (758)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+51
Нехай боров Стефанчук розповість нам
скільки потребує годин , щоби відправити за кордон
зелену гниду зі слуг уродів ?
Слабо .....?
показати весь коментар
02.04.2025 22:55
+44
Хрю-хрю-хрю!
показати весь коментар
02.04.2025 22:52
+39
Водночас спікер парламенту зауважив, що міжнародна активність та парламентська дипломатія мають приносити конкретні результати, а не зводитися до "бажання будь-якою ціною виїхати з України".

Скільки вже слуг "тихенько в ліс пішли"? Точніше за кордон...
показати весь коментар
02.04.2025 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хрю-хрю-хрю!
показати весь коментар
02.04.2025 22:52 Відповісти
Коливан, свинорилий слуга гниди оманського, працює як і Ішак на олігархів!!
показати весь коментар
03.04.2025 06:58 Відповісти
І шо? Кілька годин тобі недостатньо для того, щоб підписать?
показати весь коментар
02.04.2025 22:53 Відповісти
Ну, може Стефанчук саме снідав чи обідав. А дивлячись на нього, можна зрозуміти що кожен прийом їжі у нього займає мінімум шість годин. Ще чотири години на добу- туалет і дві години поспати.
показати весь коментар
02.04.2025 22:56 Відповісти
Підписати може й вистачить часу, але чи встигнеш за такий період зв'язатися з Єрмаком, питання. А без дозволу хазяїна свин не має права навіть пукнути, а тут така серйозна справа, треба зрозуміти шістку. А Єрмак, можливо, був зайнятий, одержував чергові інструкції з москви, так що відволікати його задля такої дрібної справи не ризикнули. От ми тут вважаємо, що так усе просто, а поставте себе на місце хряка...
показати весь коментар
03.04.2025 08:11 Відповісти
Нехай боров Стефанчук розповість нам
скільки потребує годин , щоби відправити за кордон
зелену гниду зі слуг уродів ?
Слабо .....?
показати весь коментар
02.04.2025 22:55 Відповісти
Важко притомно виправдовуватися з язиком у їрмачій дупі.
показати весь коментар
02.04.2025 22:56 Відповісти
Водночас спікер парламенту зауважив, що міжнародна активність та парламентська дипломатія мають приносити конкретні результати, а не зводитися до "бажання будь-якою ціною виїхати з України".

Скільки вже слуг "тихенько в ліс пішли"? Точніше за кордон...
показати весь коментар
02.04.2025 22:57 Відповісти
Невже таке боязливе відношення оп до порошенка що він такого може зробити бойки шуфричі інше не чіпають а пороха всюди і санкції і у відрядження не пускають не того ворога ловлять
показати весь коментар
02.04.2025 22:57 Відповісти
Шуфрич сидить.
показати весь коментар
02.04.2025 23:02 Відповісти
Зелені - недолугі довбні!
З цією феодальною мерзотою, ніхто у світі вже не хоче говорити,
не те щоб сідати за одни стіл!
Цей прецидант яскраво говорить про те, що "слуги диявола" не на боці Народу України!
Тому їх треба якомога швидше деактивувати будь-яким способом!
показати весь коментар
02.04.2025 22:58 Відповісти
Депутати це що? - кріпосні - має право виізду - нехаи іде
показати весь коментар
02.04.2025 22:59 Відповісти
Він військовозобов'язаний, якщо не помиляюсь. Чому істерика?
показати весь коментар
02.04.2025 23:03 Відповісти
По-твоєму, Пороху менше 60-ти?
показати весь коментар
02.04.2025 23:07 Відповісти
Помоєму, гєра, йому 59. Перевір.
показати весь коментар
02.04.2025 23:12 Відповісти
ну по перше він народний депутат. а по друге,поки він пройде влк та на нього знайдуться покупці з військових частин то йому буде 70. а бубачька саме то щоб крим відбивати.
показати весь коментар
02.04.2025 23:31 Відповісти
Таеи так. 26.09 буде 60.
показати весь коментар
02.04.2025 23:37 Відповісти
Шо ти несеш? Всім в бездарній ОПі меньше 60ти!! І користі від них нуль!
показати весь коментар
02.04.2025 23:48 Відповісти
У депутатів бронь . Ти шо геть дебіл писати таку хню?
показати весь коментар
02.04.2025 23:13 Відповісти
істерика відсутня. тобі доводять що ти наразі виглядаєш зеленським.
показати весь коментар
02.04.2025 23:39 Відповісти
ніт, це туалетний папір у дупі дєрьмака.
показати весь коментар
03.04.2025 09:01 Відповісти
Депутат - має право
показати весь коментар
02.04.2025 23:14 Відповісти
депутаты должны работать с местным народом, а не иностранным народом. по-хорошему - вообще где-то на передке должны сессии проводить периодически, чтобы было ясно чего надо, чего - нет, чего не хватает, кто виноват, когда, почему и т.п. тогда глупые вопросы о "демобилизации" и "ротации" сами собой прекратятся, а не по три года висеть будут. и мобилизация\обучение\производство оружия \ всякие оборонные линии тоже появились бы, ну или как минимум в мозгах появилось бы понимание для чего, почему, и почему оно лучше, чем украденное бабло. ну и зачатки стратегического мышления может возникли б - глядишь, во Львове окопы не придется рыть, ну или в Польше, уже с другой стороны.
показати весь коментар
03.04.2025 03:20 Відповісти
Протри очі, лапоть.
показати весь коментар
03.04.2025 08:10 Відповісти
Депутат це найманий працівник, який підпорядковується установі де працює, за що отримує зарплатню.

P.s. не паплюжте українську мову, пишить вже на рідній кацапський
показати весь коментар
02.04.2025 23:07 Відповісти
Маячня. Депутат не підпорядковується установі, бо він в ній не працює. Депутатська діяльність це не робота в установі. Верховна Рада України не являється "установою" в розуміння цього слова.
показати весь коментар
02.04.2025 23:15 Відповісти
Чого не кацапськіи?
показати весь коментар
02.04.2025 23:15 Відповісти
Визначення терміну «Установа» Установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.
показати весь коментар
02.04.2025 23:18 Відповісти
Керівництво Верховною Радою України здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Голова Верховної Ради України, який обирається народними депутатами таємним голосуванням. Згідно зі Статтею 88 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституції України він:

веде засідання Верховної Ради України;організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України;підписує акти, ухвалені Верховною Радою України;представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 державної влади України та органами влади інших держав;організовує роботу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 апарату Верховної Ради України;проводить засідання Ради голів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F фракцій і Ради голів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 комітетів, на яких обговорюється порядок денний сесії. Остаточно порядок денний роботи сесії затверджується на засіданні Верховної Ради.
показати весь коментар
02.04.2025 23:27 Відповісти
Нахріна це ти написав? Ти взагалі адекватний? Піпець!
показати весь коментар
02.04.2025 23:29 Відповісти
Керівник що робить? Керує
показати весь коментар
02.04.2025 23:41 Відповісти
Стефанчук позбавив Порошенка можливості виступити на важливому засіданні, донести позицію України, провести перемовини з партнерами.
Хто з цього отримав вигоду? Кацапи. На кого працює стефанчук?
показати весь коментар
02.04.2025 23:01 Відповісти
При всій неповазі до зеленої погані - хто забороняє порозу підключитись *по телевізору*? У нас на підприємстві усі наради так проходять. Уявляю, якби всі їздили сюди-туди. Ніколи б прцювати було.
показати весь коментар
02.04.2025 23:08 Відповісти
Дипломатія, це не підприємство і, тим більше, не безумні, як представники України.
Ви вважаєте, що у західних політиків немає можливості провести зустірчі "по телевізору"?
Дипломатія, це особисті зустірчі. Перемовини тет-а-тет, " кулуарні домовленості", а не підписання папірців перед камерами.
показати весь коментар
02.04.2025 23:18 Відповісти
но он не дипломат, а депутат. внешняя политика - сфера президента. ну и ответственность за послиц-сексологинь, поварих, на которых бочку катили официально, инвалидов военных и т.д. и т.п. - тоже соответственно - его.
показати весь коментар
03.04.2025 03:26 Відповісти
Ви, мабуть, і не чули, що є таке поняття як парламентська діпломатія - робота депутатів за кордоном (робочі поїздки , відрідження, зустрічі і т.д.)
"Парламентська дипломатія - інструмент захисту національних інтересів України" - це на сайті ВР поцікавтеся в інтернеті що це таке
показати весь коментар
03.04.2025 07:16 Відповісти
ну, тут вот парламент в лице главы его не разрешил. парламентская дипломатия она такая.
показати весь коментар
03.04.2025 12:05 Відповісти
Не знала, що у нас ларЬочник президент. Бо саме єрмак, представляє Україну практично на всіх міжнародних зустірчах.
Які ще претензії до Президента Порошенка, диломата, очільника парламентської опозиції, члена Міжнародного демократичного союзу, до складу якого входять і американські республіканці ?
показати весь коментар
03.04.2025 09:53 Відповісти
Тобто у свавілля зелених є виправдення?
показати весь коментар
02.04.2025 23:19 Відповісти
Ви, як і Стефанчук, зовсім ігноруєте особисті контакти, нові знайомства на таких заходах. Це важлива робота для держави. Порошенко має у таких справах великий досвід. "Ніколи б працювати було" - 👎
показати весь коментар
02.04.2025 23:28 Відповісти
ваше підприємство як і результати вашого нульового результату тут нікого не цікавлять.
показати весь коментар
02.04.2025 23:41 Відповісти
Може нагадаєш,які дебіли залишили при владі нарка в 2021р?Не ті,що вибрали нарка в 2019р?Тож тепер спостерігають нехай мовчки за подвійний чудовий вибір!!Справа не в тій свині,а в наймудрішому наріту,велика йому подяка.
показати весь коментар
02.04.2025 23:08 Відповісти
" а не приклад системної парламентської роботи."

от не свиноматці стефанчуку про таке хрюкати..ВР тотальне зельоне стадо корупції
показати весь коментар
02.04.2025 23:01 Відповісти
ох і мудило годоване цей стефанчук ...
показати весь коментар
02.04.2025 23:01 Відповісти
Цікаво, скільки ото жирне накрало та куди буде тікати? Сподіваюся, якщо втече, він теж буде клієнтом Інтерполу.
показати весь коментар
02.04.2025 23:03 Відповісти
******* кнуряка.
показати весь коментар
02.04.2025 23:06 Відповісти
Свиня бреше.!Кажуть собаки брешуть,а в Україні свині.Це не вперше Порошенка не випускають,коли інші ОПЗЖоповці,та "Свині народа" гуляли по Європа.
показати весь коментар
02.04.2025 23:06 Відповісти
Все це можна було б навіть прочитати, без огидної гримаси на лиці, якби при цьому зелені, колишні опзж і т.п., не катались у відряждення, безупинно, з солідним обгрунтуванням - від відвідин неіснуючих конференцій, і аж до зустрічей з повіями на курортах, (котрі звісно передали 1 дрон, заради отримання якого і їздили).
показати весь коментар
02.04.2025 23:07 Відповісти
ви собі уявіть шо буде ,як шо не дай Боже , ця зеленська влада 🤡 ,буде правити в Україні ще 5 років ?! Хай Бог милує !!!...
показати весь коментар
02.04.2025 23:08 Відповісти
Я не уявляю ні зелену, ні цукрову.
показати весь коментар
02.04.2025 23:17 Відповісти
я знаю яку ви поважаєте. це 0,00001 сволітівську москальського поцріархату. то ти краще розкажи-навіщо ти голосував за зеленського?
показати весь коментар
02.04.2025 23:34 Відповісти
ждуни цього не уявляють ...
показати весь коментар
02.04.2025 23:51 Відповісти
Так і буде,мудрий наріт зробе себе втретє після Не на часі .
показати весь коментар
02.04.2025 23:17 Відповісти
Ні.
показати весь коментар
02.04.2025 23:18 Відповісти
Пєрєпуталі!
показати весь коментар
02.04.2025 23:32 Відповісти
Що саме?
показати весь коментар
02.04.2025 23:35 Відповісти
З діючими особами сюжету!
показати весь коментар
02.04.2025 23:38 Відповісти
муділа тримай воділо --- ти переплутав сайт . країну і прапорець
показати весь коментар
03.04.2025 07:12 Відповісти
порося бридке щей оправдовується
показати весь коментар
02.04.2025 23:11 Відповісти
Напоминаю, что по Конституции эта свинья, если что...
Это я к тому, что надо решать с обоими сразу.
показати весь коментар
02.04.2025 23:12 Відповісти
Вгодований кнуряка бреше і не червоніє. А сам знає, що ту заяву поклали йому на стіл на підпис в останній момент спеціально щоб було виправдання.
показати весь коментар
02.04.2025 23:16 Відповісти
Воно просто насміхається,тварина
показати весь коментар
02.04.2025 23:17 Відповісти
Ну якщо зелені не збрехали за день хоть раз то задаремно прожиє життя вони так всі одностайно квакають що жабій гомін цілий день стоіть над краіною
показати весь коментар
02.04.2025 23:19 Відповісти
Тупориле виправдовування таке як і всі «слуги»: якщо Заява прийшла занадто пізно і Порох вже не встигає виїхати, то підпиши її і він все одно не встигне виїхати. В січні 2022 року зелені клоуни не впускають Пороха в Україну, в березні 2022 вони в унісон з кацапами верещать що він втік, а потім вони взагалі не випускають.
показати весь коментар
02.04.2025 23:22 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/19157 Ірина Геращенко:

Стефанчук безсоромно бреше, що начебто тільки вчора йому подали документи на відрядження Порошенка в США. Але правда в тому, що ми подали це запрошення ще в лютому! Це зареєстровано в СЕДО ВР.
Але попри кілька резолюцій Європарламенту про важливість міжпарламентської дипломатії, попри заяви Єврокомісії про безальтернативність для євроінтеграції парламентського плюралізму голова ВР на вимогу офісу блокує міжнародні контакти Порошенка, і інших депутатів «ЄС», та ще й безсоромно бреше на всю країну.
Зеленський і його команда - це синонім брехні. Вони живуть виборами, а не війною. Блокують міжпарламентську діяльність Порошенка, авторитет і звʼязки якого в світі працюють на допомогу Україні . Ідіотськими санкціями заблокували можливість допомагати Армії. А зараз вдалися до відвертої брехні про відрядження.
https://t.me/irynagerashchenko/19157 Скрін СЕДО, де видно проходження документів - оця ссиль. Стефанчук не здатний організувати нормальну роботу ВР, але йому це і не треба, Офіс його тримає на посаді спікера не за професійність, а за лояльність.
показати весь коментар
02.04.2025 23:23 Відповісти
Між іншим, нардепам відпустка закордон в умовах воєного часу заборонена. Тільки в межах України. Так що бреше цей кнур з першого по'ятий пункти
показати весь коментар
02.04.2025 23:28 Відповісти
Уроды зелёные.
показати весь коментар
02.04.2025 23:54 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2025 00:00 Відповісти
всі зебіли такі *******. Їх телемарафет покоцав.

А тут, он, вище - що кращі? Та їхнє ІQ навіть до 73% не дотягує.
показати весь коментар
03.04.2025 00:14 Відповісти
вони жертви 95 кварталу
показати весь коментар
03.04.2025 00:15 Відповісти
Боров так быстро не может

Вес не позволяет
показати весь коментар
03.04.2025 00:48 Відповісти
Боже,поможи нам пережити цих зелених ідіотів і зберегти Україну.
показати весь коментар
03.04.2025 00:49 Відповісти
Яка ж ти падлюка свиняча стефанчук!!! І брешеш як співаєш!!!!
показати весь коментар
03.04.2025 01:15 Відповісти
Нікчемні відмазки свинтуса з трускавецької освітою.
показати весь коментар
03.04.2025 06:43 Відповісти
верховна свиня підписує відрядження всім куницьким . одарченкам . всім кому треба здристнуть тільки не порошенку
показати весь коментар
03.04.2025 07:20 Відповісти
А Комарницькому підписав. Боїться Пороха, боров.
показати весь коментар
03.04.2025 08:12 Відповісти
Тварюка залена, ******* як дихає. Від'ємна селекція, повна деградація політичної еліти України. Щось давно сухумська обізяна не світилася, мене це насторожує. Зеленьський розвів таку ******* що мудрому народу видихувати років 100 прийдеться оце гімно.
показати весь коментар
03.04.2025 09:20 Відповісти
 
 