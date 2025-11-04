"УЗ-3000" запрацює у грудні і триватиме близько 4 місяців у низький сезон, - "Укрзалізниця"

Соціальну програму "УЗ-3000" планують запустити у грудні цього року. Її реалізація триватиме протягом періоду так званого "низького сезону" — приблизно чотири місяці. Наразі фахівці продовжують уточнювати деталі та механізм дії цієї ініціативи.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Період низького попиту

В період низького попиту на пасажирські перевезення "Укрзалізниція" має 200-250 тисяч на місяць незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх пропонує використати для соціальної програми", - сказав він.

За словами Перцовського, є також плани сфокусуватися в цій програмі на пасажирах із прифронтових територій.

Паралельно вводитимуться додаткові сервіси

Голова правління додав, що паралельно вводитимуться додаткові сервіси та гнучке ціноутворення для тих, хто готовий платити - в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди. Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок "за кілометри", щоб не збільшувати потребу у державному фінансуванні, хоча вони все одно не перекриють потреби у субсидіюванні пасажирських перевезень.

Перцовський зазначив, що програма "УЗ-3000" розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців, запевнив він.

Субсидіювання

"Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, як в більшості європейських країнах, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень - це кошти платників податків, тому вони мають відчути цей ефект", - наголосила прем’єрка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що бюджетне фінансування "Укрзалізниці" у складний період – це кошти платників податків, тому громадяни мають отримати підтримку від компанії.

"Ми створюємо можливість подорожувати по програмі "УЗ-3000" та заповнити місця, які звичайно залишаються вільними… Водночас потрібно розуміти, що 16 млрд грн підтримки на наступний рік не дорівнює програмі у 3000 кілометрів", - сказала Свириденко.

Перцовський додав, що без бюджетного фінансування для покриття витрат "Укрзалізниці" необхідно підвищити тариф на вантажні перевезення на 60-70% відсотків, але тоді бізнес перейде на інші види транспорту, адже і так вже багато хто доставляє вантажі автівками. Він пояснив, що на дохід "Укрзалізниці" вплинула війна: закриття шахт, відтік металургії та зниження експортних цін.

