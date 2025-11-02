В "Укрзалізниці" пояснили, за чиї кошти дадуть безкоштовні 3000 км поїздок

Програма щодо безкоштовних 3000 км поїздок Україною розгортатиметься паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

За чиї кошти фінансуватиметься програма?

"Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної (хай поки й лише часткової) компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців", - сказано в повідомленні.

Додаткові пасажири, які подорожуватимуть "за кілометри", дозаповнюватимуть наявні місця, а тому не додаватимуть витрат.

"Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень - це кошти платників податків, тож вони мають відчути цей ефект", - наголосили в "УЗ".

Паралельно розвиватимуться платні сервіси

У компанії додали, що паралельно вводитимуться додаткові сервіси для тих, хто готовий платити – в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди.

Додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок "за кілометри", щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив уряду сформувати пакет "зимової підтримки" для українців. До пакету, зокрема, входить програма "УЗ-3000" - українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками "Укрзалізниці" у межах трьох тисяч кілометрів.

