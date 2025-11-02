В "Укрзалізниці" пояснили, за чиї кошти дадуть безкоштовні 3000 км поїздок
Програма щодо безкоштовних 3000 км поїздок Україною розгортатиметься паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень.
Про це повідомили в "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
За чиї кошти фінансуватиметься програма?
"Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної (хай поки й лише часткової) компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців", - сказано в повідомленні.
Додаткові пасажири, які подорожуватимуть "за кілометри", дозаповнюватимуть наявні місця, а тому не додаватимуть витрат.
"Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень - це кошти платників податків, тож вони мають відчути цей ефект", - наголосили в "УЗ".
Паралельно розвиватимуться платні сервіси
У компанії додали, що паралельно вводитимуться додаткові сервіси для тих, хто готовий платити – в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди.
Додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок "за кілометри", щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив уряду сформувати пакет "зимової підтримки" для українців. До пакету, зокрема, входить програма "УЗ-3000" - українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками "Укрзалізниці" у межах трьох тисяч кілометрів.
Штани ж, не через голову одягають на ноги?
А ні - "Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава".
Тобто, розбазарюють на популізм наші податки та західне фінансування, які повинні були б йти на більш нагальні потреби.
Взагалі найкраще у вагонах манекени посадити та й хай собі їздять, бо пасажирів тут уже тільки меншатиме постійно. Тим більше, що манекени, на відміну від пасажирів, можна закупити на гроші вірних союзників.
Якщо хтось не розуміє - то це як від'ємний ріст економіки і отріцательное всплитіє підлобки у орків.
Завтра піду в магазин скажу що вони лошари.
Прибуток збільшиться якщо вони будуть роздавати харчі даром.