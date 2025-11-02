УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10031 відвідувач онлайн
Новини Безкоштовні поїздки Укрзалізницею
2 859 32

В "Укрзалізниці" пояснили, за чиї кошти дадуть безкоштовні 3000 км поїздок

УЗ про безкоштовні поїздки

Програма щодо безкоштовних 3000 км поїздок Україною розгортатиметься паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

За чиї кошти фінансуватиметься програма?

"Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної (хай поки й лише часткової) компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців", - сказано в повідомленні.

Додаткові пасажири, які подорожуватимуть "за кілометри", дозаповнюватимуть наявні місця, а тому не додаватимуть витрат.

"Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень - це кошти платників податків, тож вони мають відчути цей ефект", - наголосили в "УЗ".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Паралельно розвиватимуться платні сервіси

У компанії додали, що паралельно вводитимуться додаткові сервіси для тих, хто готовий платити – в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди.

Додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок "за кілометри", щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні.

Читайте також: Зеленський пообіцяв українцям нову роздачу "зимової підтримки" і безкоштовні квитки на потяги

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив уряду сформувати пакет "зимової підтримки" для українців. До пакету, зокрема, входить програма "УЗ-3000" - українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками "Укрзалізниці" у межах трьох тисяч кілометрів.

Читайте також: Железняк про "зимовий пакет" Зеленського: Шукаємо гроші на "УЗ" - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм

Автор: 

потяг (2047) Укрзалізниця (7126) фінансування (3301)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
02.11.2025 18:31 Відповісти
+15
показати весь коментар
02.11.2025 18:30 Відповісти
+12
Все шукав слова "нізвідки" та "само якось".
А ні - "Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава".

Тобто, розбазарюють на популізм наші податки та західне фінансування, які повинні були б йти на більш нагальні потреби.
показати весь коментар
02.11.2025 18:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.11.2025 18:30 Відповісти
Це точно не за гроші міндіча-аброхамії чи інших зелепнів, або Західних Партнерів!! Це всі грошові «подарунки» ухилянта-рецедивіста, є грошима самих Українців!!
Штани ж, не через голову одягають на ноги?
показати весь коментар
02.11.2025 19:20 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2025 18:31 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2025 19:22 Відповісти
"Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка..."
показати весь коментар
02.11.2025 18:34 Відповісти
песня, написанная комсомольцами Киевских главных железнодорожных мастерских
показати весь коментар
02.11.2025 18:35 Відповісти
Все шукав слова "нізвідки" та "само якось".
А ні - "Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава".

Тобто, розбазарюють на популізм наші податки та західне фінансування, які повинні були б йти на більш нагальні потреби.
показати весь коментар
02.11.2025 18:34 Відповісти
для економії коштів лєнка піде працювати провідницею.

показати весь коментар
02.11.2025 18:36 Відповісти
краще би на проїзд в межах міст виділив
показати весь коментар
02.11.2025 18:43 Відповісти
Та ладна. При Порошенко бабусі по пів вареника їла, а при Лідору зможуть подорожувати🤡
показати весь коментар
02.11.2025 18:45 Відповісти
Схоже зеленський готується до виборів,і добре знає розумові здібності свого лохторату,тому і з'явилась ця потужна та незламна акція.
показати весь коментар
02.11.2025 18:46 Відповісти
Такі піарні подачки Зельоними фінансуються з коштів, які при нормальній владі мали б піти на оборону!
показати весь коментар
02.11.2025 18:47 Відповісти
Безкоштовні поїздки на роздовбаних вагонах в умовах війни, що таке курити треба щоб це зробити?
показати весь коментар
02.11.2025 18:48 Відповісти
не варто так перейматися.В понеділок зе бовкне що гроші держава виділила, а в п"ятницю скаже ,що грошей вже немає бо 73% їх вже викатало на потягах. І вівці цілі і вовки ситі. І гроші в кишенях.
показати весь коментар
02.11.2025 19:09 Відповісти
ресторан у поїзді теж безкоштовно ?
показати весь коментар
02.11.2025 18:48 Відповісти
Зрозуміло : підвищать вартість квитків на СВ, 1-й клас і міжнародні рейси. Усі інші зможуть їздити 3000 км безкоштовно .... , якщо зможуть дістати такі квитки. Наразі і за гроші квитки є дефіцитними у західному напрямку цілий рік і у південному - влітку.
показати весь коментар
02.11.2025 18:50 Відповісти
які квитки ,заходиш сідаєш і їдеш
показати весь коментар
02.11.2025 18:52 Відповісти
Прийшли сто тисяч людей сіли й поїхали.
показати весь коментар
02.11.2025 19:02 Відповісти
⚡️У грудні українці отримають по 1000 гривень - як повідомив міністр соцполітики Улютін, охочі отримати мають звернутися за допомогою
показати весь коментар
02.11.2025 18:50 Відповісти
А що виділять тим, хто не хоче цілорічно курсувати, і працює, щоб утримувати курсування для цілорічно безкоштовно курсуючих ?
показати весь коментар
02.11.2025 18:54 Відповісти
Членограй забацає собачий вальс на роялі з однією клавішею
показати весь коментар
02.11.2025 19:08 Відповісти
У хворій голові найвеличнішого(чи у казанах дифективних менеджерів) родився геніальний план, розрахований на халявщиків, які нібито мають віддати свої голоси за цих пацієнтів палати номер 6
показати весь коментар
02.11.2025 19:03 Відповісти
Де вони беруть ці "геніальні" ідеї розбазарювання грошей? Мабуть проводять мозкові штурми серед 5-6 менеджерів.
показати весь коментар
02.11.2025 19:08 Відповісти
Не за рахунок зарплати голови збиткової Укрзалізниці 9 млн гривень на місяць, правда?
показати весь коментар
02.11.2025 19:12 Відповісти
За кошти міндіча?
показати весь коментар
02.11.2025 19:12 Відповісти
Ідея "в країні меншає людей, то давайте ті що лишилися просто кататимуться взад-вперед" явно скосплеєна з одної країни, де цілі курорти будують і роблять вигляд, ніби на них хтось буває. Або надихнулися досвідом російського князя, який фанерні села на шляху імператриці будував.

Взагалі найкраще у вагонах манекени посадити та й хай собі їздять, бо пасажирів тут уже тільки меншатиме постійно. Тим більше, що манекени, на відміну від пасажирів, можна закупити на гроші вірних союзників.
показати весь коментар
02.11.2025 19:14 Відповісти
зеленський і його поплічники з власних офшорів виділять!
показати весь коментар
02.11.2025 19:21 Відповісти
Ну це ж інше діло. Безкоштовний проїзд збільшує дохід.
Якщо хтось не розуміє - то це як від'ємний ріст економіки і отріцательное всплитіє підлобки у орків.
Завтра піду в магазин скажу що вони лошари.
Прибуток збільшиться якщо вони будуть роздавати харчі даром.
показати весь коментар
02.11.2025 19:25 Відповісти
Під час відправлення потягу грає - "все офігітельно" від кварталу.
показати весь коментар
02.11.2025 19:26 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2025 19:30 Відповісти
Ще більше субсидій на Укркрадівницю...
показати весь коментар
02.11.2025 19:35 Відповісти
 
 