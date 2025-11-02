В "Укрзалізниці" объяснили, за чьи средства дадут бесплатные 3000 км поездок

Программа по бесплатным 3000 км поездок по Украине будет разворачиваться параллельно со стартом системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

За чьи средства будет финансироваться программа?

"Эта программа разворачивается параллельно со стартом системной (пусть пока и лишь частичной) компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность путешествий для всех украинцев", - говорится в сообщении.

Дополнительные пассажиры, которые будут путешествовать "за километры", заполнят имеющиеся места, а потому не будут добавлять расходов.

"Курсирование пассажирских поездов субсидирует государство, поэтому важно, чтобы они задействовались максимально эффективно и как можно больше пассажиров могли путешествовать круглый год. Поддержка пассажирских перевозок - это средства налогоплательщиков, поэтому они должны почувствовать этот эффект", - подчеркнули в "УЗ".

Параллельно будут развиваться платные сервисы

В компании добавили, что параллельно будут вводиться дополнительные услуги для тех, кто готов платить - в категориях СВ, 1-й класс, международные поезда.

Дополнительные доходы будут перекрывать стоимость поездок "за километры", чтобы не увеличивать потребность в государственном финансировании.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев. В пакет, в частности, входит программа "УЗ-3000" - украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками "Укрзалізниці" в пределах трех тысяч километров.

