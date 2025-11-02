РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10620 посетителей онлайн
Новости Бесплатные поездки по Укрзалізнице
3 251 36

В "Укрзалізниці" объяснили, за чьи средства дадут бесплатные 3000 км поездок

УЗ о бесплатных поездках

Программа по бесплатным 3000 км поездок по Украине будет разворачиваться параллельно со стартом системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці", информирует Цензор.НЕТ.

За чьи средства будет финансироваться программа?

"Эта программа разворачивается параллельно со стартом системной (пусть пока и лишь частичной) компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность путешествий для всех украинцев", - говорится в сообщении.

Дополнительные пассажиры, которые будут путешествовать "за километры", заполнят имеющиеся места, а потому не будут добавлять расходов.

"Курсирование пассажирских поездов субсидирует государство, поэтому важно, чтобы они задействовались максимально эффективно и как можно больше пассажиров могли путешествовать круглый год. Поддержка пассажирских перевозок - это средства налогоплательщиков, поэтому они должны почувствовать этот эффект", - подчеркнули в "УЗ".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Параллельно будут развиваться платные сервисы

В компании добавили, что параллельно будут вводиться дополнительные услуги для тех, кто готов платить - в категориях СВ, 1-й класс, международные поезда.

Дополнительные доходы будут перекрывать стоимость поездок "за километры", чтобы не увеличивать потребность в государственном финансировании.

Читайте также: Зеленский пообещал украинцам новую раздачу "зимней поддержки" и бесплатные билеты на поезда

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев. В пакет, в частности, входит программа "УЗ-3000" - украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками "Укрзалізниці" в пределах трех тысяч километров.

Читайте также: Железняк о "зимнем пакете" Зеленского: Ищем деньги на "УЗ" - и бесплатно катаем все население? Это популизм

Автор: 

поезд (1054) Укрзализныця (2835) финансирование (1843)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
02.11.2025 18:31 Ответить
+17
показать весь комментарий
02.11.2025 18:30 Ответить
+13
Все шукав слова "нізвідки" та "само якось".
А ні - "Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава".

Тобто, розбазарюють на популізм наші податки та західне фінансування, які повинні були б йти на більш нагальні потреби.
показать весь комментарий
02.11.2025 18:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.11.2025 18:30 Ответить
Це точно не за гроші міндіча-аброхамії чи інших зелепнів, або Західних Партнерів!! Це всі грошові «подарунки» ухилянта-рецедивіста, є грошима самих Українців!!
Штани ж, не через голову одягають на ноги?
показать весь комментарий
02.11.2025 19:20 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2025 18:31 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2025 19:22 Ответить
"Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка..."
показать весь комментарий
02.11.2025 18:34 Ответить
песня, написанная комсомольцами Киевских главных железнодорожных мастерских
показать весь комментарий
02.11.2025 18:35 Ответить
Все шукав слова "нізвідки" та "само якось".
А ні - "Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава".

Тобто, розбазарюють на популізм наші податки та західне фінансування, які повинні були б йти на більш нагальні потреби.
показать весь комментарий
02.11.2025 18:34 Ответить
для економії коштів лєнка піде працювати провідницею.

показать весь комментарий
02.11.2025 18:36 Ответить
Дійсно працює. Гугл не надуриш.
показать весь комментарий
02.11.2025 19:48 Ответить
краще би на проїзд в межах міст виділив
показать весь комментарий
02.11.2025 18:43 Ответить
Та ладна. При Порошенко бабусі по пів вареника їла, а при Лідору зможуть подорожувати🤡
показать весь комментарий
02.11.2025 18:45 Ответить
Схоже зеленський готується до виборів,і добре знає розумові здібності свого лохторату,тому і з'явилась ця потужна та незламна акція.
показать весь комментарий
02.11.2025 18:46 Ответить
Такі піарні подачки Зельоними фінансуються з коштів, які при нормальній владі мали б піти на оборону!
показать весь комментарий
02.11.2025 18:47 Ответить
Безкоштовні поїздки на роздовбаних вагонах в умовах війни, що таке курити треба щоб це зробити?
показать весь комментарий
02.11.2025 18:48 Ответить
не варто так перейматися.В понеділок зе бовкне що гроші держава виділила, а в п"ятницю скаже ,що грошей вже немає бо 73% їх вже викатало на потягах. І вівці цілі і вовки ситі. І гроші в кишенях.
показать весь комментарий
02.11.2025 19:09 Ответить
ресторан у поїзді теж безкоштовно ?
показать весь комментарий
02.11.2025 18:48 Ответить
Зрозуміло : підвищать вартість квитків на СВ, 1-й клас і міжнародні рейси. Усі інші зможуть їздити 3000 км безкоштовно .... , якщо зможуть дістати такі квитки. Наразі і за гроші квитки є дефіцитними у західному напрямку цілий рік і у південному - влітку.
показать весь комментарий
02.11.2025 18:50 Ответить
які квитки ,заходиш сідаєш і їдеш
показать весь комментарий
02.11.2025 18:52 Ответить
Прийшли сто тисяч людей сіли й поїхали.
показать весь комментарий
02.11.2025 19:02 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2025 19:57 Ответить
⚡️У грудні українці отримають по 1000 гривень - як повідомив міністр соцполітики Улютін, охочі отримати мають звернутися за допомогою
показать весь комментарий
02.11.2025 18:50 Ответить
А що виділять тим, хто не хоче цілорічно курсувати, і працює, щоб утримувати курсування для цілорічно безкоштовно курсуючих ?
показать весь комментарий
02.11.2025 18:54 Ответить
Членограй забацає собачий вальс на роялі з однією клавішею
показать весь комментарий
02.11.2025 19:08 Ответить
У хворій голові найвеличнішого(чи у казанах дифективних менеджерів) родився геніальний план, розрахований на халявщиків, які нібито мають віддати свої голоси за цих пацієнтів палати номер 6
показать весь комментарий
02.11.2025 19:03 Ответить
Де вони беруть ці "геніальні" ідеї розбазарювання грошей? Мабуть проводять мозкові штурми серед 5-6 менеджерів.
показать весь комментарий
02.11.2025 19:08 Ответить
Не за рахунок зарплати голови збиткової Укрзалізниці 9 млн гривень на місяць, правда?
показать весь комментарий
02.11.2025 19:12 Ответить
За кошти міндіча?
показать весь комментарий
02.11.2025 19:12 Ответить
Ідея "в країні меншає людей, то давайте ті що лишилися просто кататимуться взад-вперед" явно скосплеєна з одної країни, де цілі курорти будують і роблять вигляд, ніби на них хтось буває. Або надихнулися досвідом російського князя, який фанерні села на шляху імператриці будував.

Взагалі найкраще у вагонах манекени посадити та й хай собі їздять, бо пасажирів тут уже тільки меншатиме постійно. Тим більше, що манекени, на відміну від пасажирів, можна закупити на гроші вірних союзників.
показать весь комментарий
02.11.2025 19:14 Ответить
зеленський і його поплічники з власних офшорів виділять!
показать весь комментарий
02.11.2025 19:21 Ответить
Ну це ж інше діло. Безкоштовний проїзд збільшує дохід.
Якщо хтось не розуміє - то це як від'ємний ріст економіки і отріцательное всплитіє підлобки у орків.
Завтра піду в магазин скажу що вони лошари.
Прибуток збільшиться якщо вони будуть роздавати харчі даром.
показать весь комментарий
02.11.2025 19:25 Ответить
Під час відправлення потягу грає - "все офігітельно" від кварталу.
показать весь комментарий
02.11.2025 19:26 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2025 19:30 Ответить
Ще більше субсидій на Укркрадівницю...
показать весь комментарий
02.11.2025 19:35 Ответить
При зе-шапіто держборг перевищив вже 8 трильйонів грн
показать весь комментарий
02.11.2025 19:46 Ответить
дебилы, бабла у народа нет и что взять бесплатный билет и без денег ехать?
показать весь комментарий
02.11.2025 19:51 Ответить
 
 