Зеленский анонсировал "значимый пакет зимней поддержки" для украинцев: среди идей - 3 тыс. км бесплатных поездок на "Укрзалізниці"
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, – зимнюю поддержку.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас определяется, какие конкретно элементы будут учтены.
Потратить на насущные нужды
"Первое – это прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды. Также мы запускаем еще отдельную программу для тех, кому наиболее сложно. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, которые живут в зонах боевых действий, некоторые другие группы в обществе. Премьер-министр Украины представит все детали", - отметил он.
Фиксированная цена на газ и электричество
По данным главы государства, правительство обязательно сохранит зимой фиксированную цену на газ – никаких повышений, – а также на электричество для бытовых потребителей.
Транспортная поддержка УЗ-3000
"Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и уже есть предложения от Укрзализныци – УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый мог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно. Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям – средства, которые используются, реально служат обществу", – уточнил Зеленский.
Кроме того, правительство работает и над расширением медицинских программ.
"Проект чек-апов, который готовит Министерство здравоохранения Украины, то есть возможность каждого взрослого человека уделить больше внимания своему здоровью, должен заработать уже в январе. Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начать пользоваться", - резюмировал он.
Коли буде "зробив"?
.
А влить эти средства в ЗСУ не пробовали? Например в повышение выплат военным.
А дарма. Треба піднімати до
ринковихбазарних, як заповідали нам попередники.
***** на війну. ***** на проблеми ЗСУ. Тре охлос задобрювати.
Доречі, не питайте більше про Фламінго. Ви добре знаєте де вони.
Їжа, житло, авто, сім'я?
Проїхати до кордону й назад
Треш просто