Зеленский анонсировал "значимый пакет зимней поддержки" для украинцев: среди идей - 3 тыс. км бесплатных поездок на "Укрзалізниці"

Зеленский поручил разработать зимнюю поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, – зимнюю поддержку.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас определяется, какие конкретно элементы будут учтены.

Потратить на насущные нужды

"Первое – это прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды. Также мы запускаем еще отдельную программу для тех, кому наиболее сложно. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, которые живут в зонах боевых действий, некоторые другие группы в обществе. Премьер-министр Украины представит все детали", - отметил он.

Читайте также: Зеленский анонсировал "зимний пакет" поддержки для украинцев: правительство готовит соответствующие решения

Фиксированная цена на газ и электричество

По данным главы государства, правительство обязательно сохранит зимой фиксированную цену на газ – никаких повышений, – а также на электричество для бытовых потребителей.

Транспортная поддержка УЗ-3000

"Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и уже есть предложения от Укрзализныци – УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый мог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно. Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям – средства, которые используются, реально служат обществу", – уточнил Зеленский.

Читайте также: Повышение железнодорожных тарифов приведет к повышению цен на стройматериалы, – Союз производителей

Кроме того, правительство работает и над расширением медицинских программ.

"Проект чек-апов, который готовит Министерство здравоохранения Украины, то есть возможность каждого взрослого человека уделить больше внимания своему здоровью, должен заработать уже в январе. Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начать пользоваться", - резюмировал он.

Зеленский Владимир (22457) зима (176) Кабмин (14140) Укрзализныця (2834) поддержка (734)
Дякую, дякую найвеличніший бубочка. Так само дякую, як дякував за мільярд дерев, за смартфони для пенсів, за найкрутіший, другий в світі універ, другий після Оксфорда. Найвеличнішому Уррряяяяяя !!!
01.11.2025 15:53 Ответить
Доручив, анонсував, пообіцяв...
Коли буде "зробив"?
01.11.2025 15:50 Ответить
Выборы-выборы

А влить эти средства в ЗСУ не пробовали? Например в повышение выплат военным.
01.11.2025 15:56 Ответить
Может не надо? Он и так уже столько наробив...
01.11.2025 15:53 Ответить
Так. Багато різної х.ні він наробив. Але ніколи того не визнавав.
01.11.2025 15:55 Ответить
боневтік
01.11.2025 16:06 Ответить
спочатку папасаша горя Україні наробив...

.
01.11.2025 16:06 Ответить
То железке денег из козны дают бо тухнет, а тут бесплатный проезд! Солнцеликий заигрался в доброту и заботу! И это ещё не вечер!
01.11.2025 15:54 Ответить
Що цікаво, вся ця підтримка по факту - за рахунок життів тих, хто на залізниці Київ-Львів зараз не катається, а має сервіс безкоштовних поїздок автомобільним транспортом. Ну бо всі ці гроші - від партнерів (своїх немає), а вони платять відомо за що.
01.11.2025 15:56 Ответить
вибори вибори-депутати снідали
01.11.2025 15:56 Ответить
За даними глави держави, уряд обовʼязково збережена зиму фіксовану ціну на газ - жодних підвищень, - також на електрику для побутових споживачів. Джерело: https://censor.net/ua/n3582837
А дарма. Треба піднімати до ринкових базарних, як заповідали нам попередники.
01.11.2025 15:57 Ответить
Треба, бо інакше різницю треба покривати з бюджету, який у нас і так дефіцитний.
показать весь комментарий
Враховуючи їхню собівартість.
показать весь комментарий
Ну так и сравните с попередниками. Весной 2019 я платил 93 коп. за киловатт для бизнеса. Сейчас уже почти 11 грн. Можете подсчитать во сколько раз выросла цена.
показать весь комментарий
Аби лише гроші НЕ витрачати на зброю, в тому числі хімічну та ядерну. Ідіот.
показать весь комментарий
Поїздка в Покровськ?
показать весь комментарий
Скупка майбутніх голосів оптом та розницю продовжується.

***** на війну. ***** на проблеми ЗСУ. Тре охлос задобрювати.

Доречі, не питайте більше про Фламінго. Ви добре знаєте де вони.
01.11.2025 16:01 Ответить
Ну а шо ще зараз нада людині?
Їжа, житло, авто, сім'я?

Проїхати до кордону й назад
01.11.2025 16:06 Ответить
Це додатковий бонус, для тих хто думає про їжу, житло, авто, сім'ю. Знову ж таки, за рахунок тих, хто думає, аби ногу не відірвало.
показать весь комментарий
В України що гроші лишні?Точно ЗЕлене лайно готується до виборів.Кешбеки,1000 від ЗЕбіла,телемарафон і всяка хєрня.Всі кошти які є треба направляти на оборону.Каже ЗЕлений що нема грошей на дрони,ракети - сере направо і наліво.Всі гроші для ЗСУ.Новина така що робітникам є вакансії, ,плиточники,маляри-штукатури зарплата 45 -60 тис грн.Солдат якщо знаходиться в тилу 20 тис.Це престиж військової професії? Щоб ви ЗЕлені ублюдки подавалися .
показать весь комментарий
Відбудова, блдь, має втричі більшу цінність, ніж кров людини в окопі.

Треш просто
показать весь комментарий
У киевлян забрал 8 млрд. И решил попиариться!
показать весь комментарий
Кінчене зелене популістське гундосе лайно.
показать весь комментарий
