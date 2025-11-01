Зеленский анонсировал "значимый пакет зимней поддержки" для украинцев: среди идей - 3 тыс. км бесплатных поездок на "Укрзалізниці"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, – зимнюю поддержку.

По его словам, сейчас определяется, какие конкретно элементы будут учтены.

Потратить на насущные нужды

"Первое – это прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды. Также мы запускаем еще отдельную программу для тех, кому наиболее сложно. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, которые живут в зонах боевых действий, некоторые другие группы в обществе. Премьер-министр Украины представит все детали", - отметил он.

Фиксированная цена на газ и электричество

По данным главы государства, правительство обязательно сохранит зимой фиксированную цену на газ – никаких повышений, – а также на электричество для бытовых потребителей.

Транспортная поддержка УЗ-3000

"Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и уже есть предложения от Укрзализныци – УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый мог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно. Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям – средства, которые используются, реально служат обществу", – уточнил Зеленский.

Кроме того, правительство работает и над расширением медицинских программ.

"Проект чек-апов, который готовит Министерство здравоохранения Украины, то есть возможность каждого взрослого человека уделить больше внимания своему здоровью, должен заработать уже в январе. Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начать пользоваться", - резюмировал он.

