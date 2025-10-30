Підвищення залізничних тарифів призведе до підвищення цін на будматеріали, – Спілка виробників

Можливе підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 40% стане ударом по відновленню країни та призведе до нового витка промислової інфляції.

Про це йдеться у заяві Всеукраїнської Спілки Виробників Будматеріалів (ВСВБ).

У Спілці пояснили, що зростання вартості перевезень автоматично збільшить ціни на цемент, цеглу, металеві вироби, щебінь та інші будівельні матеріали. Це вплине не лише на ринок житла, а й на державні програми відбудови інфраструктури, які є пріоритетом під час війни, зазначається у заяві.

"Підвищення залізничних тарифів у нинішніх умовах – це прямий шлях до зростання цін на матеріали, скорочення виробництва й втрати робочих місць. Держава має підтримувати промисловість, а не ставити її на коліна", – заявив президент Спілки Костянтин Салій.

Організація наголошує, що підвищення тарифів не має економічного обґрунтування і фактично є фіскальним тиском на реальний сектор. За оцінкою експертів, зростання вартості перевезень підвищить кінцеві ціни на будматеріали, посилить конкуренцію з дешевим імпортом з ЄС та змусить підприємства переходити на автотранспорт, перевантажуючи дорожню інфраструктуру.

Спілка закликала уряд та Міністерство розвитку громад і територій не допустити підвищення залізничних тарифів принаймні до завершення війни, аби забезпечити стабільність логістики, стримування інфляції та підтримку українських виробників.

Читайте також: Бюджетне фінансування допоможе "Укрзалізниці" утримати вантажі від переходу на автотранспорт, – ВСВБ

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень.

Водночас Європейська Бізнес Асоціація та Американська Торговельна Палата також зверталися до уряду з проханням передбачити у бюджеті компенсацію "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення. Бізнес-асоціації підкреслювали, що нинішня система фінансування через крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоспроможність українських вантажовласників.