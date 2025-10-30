Підвищення залізничних тарифів призведе до підвищення цін на будматеріали, – Спілка виробників
Можливе підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 40% стане ударом по відновленню країни та призведе до нового витка промислової інфляції.
Про це йдеться у заяві Всеукраїнської Спілки Виробників Будматеріалів (ВСВБ).
У Спілці пояснили, що зростання вартості перевезень автоматично збільшить ціни на цемент, цеглу, металеві вироби, щебінь та інші будівельні матеріали. Це вплине не лише на ринок житла, а й на державні програми відбудови інфраструктури, які є пріоритетом під час війни, зазначається у заяві.
"Підвищення залізничних тарифів у нинішніх умовах – це прямий шлях до зростання цін на матеріали, скорочення виробництва й втрати робочих місць. Держава має підтримувати промисловість, а не ставити її на коліна", – заявив президент Спілки Костянтин Салій.
Організація наголошує, що підвищення тарифів не має економічного обґрунтування і фактично є фіскальним тиском на реальний сектор. За оцінкою експертів, зростання вартості перевезень підвищить кінцеві ціни на будматеріали, посилить конкуренцію з дешевим імпортом з ЄС та змусить підприємства переходити на автотранспорт, перевантажуючи дорожню інфраструктуру.
Спілка закликала уряд та Міністерство розвитку громад і територій не допустити підвищення залізничних тарифів принаймні до завершення війни, аби забезпечити стабільність логістики, стримування інфляції та підтримку українських виробників.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень.
Водночас Європейська Бізнес Асоціація та Американська Торговельна Палата також зверталися до уряду з проханням передбачити у бюджеті компенсацію "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення. Бізнес-асоціації підкреслювали, що нинішня система фінансування через крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоспроможність українських вантажовласників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль