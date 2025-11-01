Зеленський анонсував "значимий пакет зимової підтримки" для українців: серед ідей - 3 тис. км безкоштовних поїздок "Укрзалізницею"
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз визначається, які конкретно елементи будуть враховані.
Витратити на нагальні потреби
"Перше – це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві. Премʼєр-міністр України представить усі деталі", - зауважив він.
Фіксована ціна на газ та електрику
За даними глави держави, уряд обовʼязково збереже на зиму фіксовану ціну на газ – жодних підвищень, – також на електрику для побутових споживачів.
Транспортна підтримка УЗ-3000
"Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям - кошти, які використовуються, реально служать суспільству", - уточнив Зеленський.
Окрім того, уряд працює і для розширення медичних програм.
"Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю, має запрацювати вже в січні. Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись", - резюмував він.
Коли буде "зробив"?
.
Дороги для українського експорту, по яким пішов кацапській "імпорт".
Розміновував для безпеки людей яких кинули на підвал.
Анонсував зброю, але окрім розпилу бабла нічого не відбулося.
Тож, було б дуже цікаво почути від нього список досягнень.
.
А влить эти средства в ЗСУ не пробовали? Например в повышение выплат военным.
черговий дерибан
хто зможе проконтролювати "безплатную раздачу слонов и курочек-невидимок" ?
.
з портретом-магнітом на холодильник, щоб старі маразматики не заули за кого голосувати
.
А дарма. Треба піднімати до
ринковихбазарних, як заповідали нам попередники.
***** на війну. ***** на проблеми ЗСУ. Тре охлос задобрювати.
Доречі, не питайте більше про Фламінго. Ви добре знаєте де вони.
Їжа, житло, авто, сім'я?
Проїхати до кордону й назад
За це подумають ті, в кого на поличках по млн зелені валяється типу начальниці екорибалки
А не шукаєте зачіпок там, де їх немає
Треш просто
Не розумію тільки, чи це така програма, знищити літніх людей, так би мовити, звільнити Україну від пенсіонерів?
Це МВФ чи США, чи масони в особі таких, як Сорос, «визволителів» українських земель?
------
Ось даремно Ви так. Нині серед цих 73% українців, які колись помилилися і навіть агітували голосувати за Зеленського, є навіть шановні вами люди. Ви, якщо так пише, або хрестик зніміть, або труси одягніть.