Зеленський анонсував "значимий пакет зимової підтримки" для українців: серед ідей - 3 тис. км безкоштовних поїздок "Укрзалізницею"

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз визначається, які конкретно елементи будуть враховані.

Витратити на нагальні потреби

"Перше – це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві. Премʼєр-міністр України представить усі деталі", - зауважив він.

Читайте також: Зеленський анонсував "зимовий пакет" підтримки для українців: уряд готує відповідні рішення

Фіксована ціна на газ та електрику

За даними глави держави, уряд обовʼязково збереже на зиму фіксовану ціну на газ – жодних підвищень, – також на електрику для побутових споживачів.

Транспортна підтримка УЗ-3000

"Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям - кошти, які використовуються, реально служать суспільству", - уточнив Зеленський.

Також читайте: Підвищення залізничних тарифів призведе до підвищення цін на будматеріали, – Спілка виробників

Окрім того, уряд працює і для розширення медичних програм.

"Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю, має запрацювати вже в січні. Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись", - резюмував він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі