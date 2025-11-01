УКР
2 671 74

Зеленський анонсував "значимий пакет зимової підтримки" для українців: серед ідей - 3 тис. км безкоштовних поїздок "Укрзалізницею"

зеленський доручив розробити зимову підтримку

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз визначається, які конкретно елементи будуть враховані.

Витратити на нагальні потреби

"Перше – це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві. Премʼєр-міністр України представить усі деталі", - зауважив він.

Читайте також: Зеленський анонсував "зимовий пакет" підтримки для українців: уряд готує відповідні рішення

Фіксована ціна на газ та електрику

За даними глави держави, уряд обовʼязково збереже на зиму фіксовану ціну на газ – жодних підвищень, – також на електрику для побутових споживачів.

Транспортна підтримка УЗ-3000

"Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям - кошти, які використовуються, реально служать суспільству", - уточнив Зеленський.

Також читайте: Підвищення залізничних тарифів призведе до підвищення цін на будматеріали, – Спілка виробників

Окрім того, уряд працює і для розширення медичних програм.

"Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю, має запрацювати вже в січні. Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись", - резюмував він.

Автор: 

Зеленський Володимир (26027) зима (152) Кабмін (14452) Укрзалізниця (7124) підтримка (665)
Выборы-выборы

А влить эти средства в ЗСУ не пробовали? Например в повышение выплат военным.
Дякую, дякую найвеличніший бубочка. Так само дякую, як дякував за мільярд дерев, за смартфони для пенсів, за найкрутіший, другий в світі універ, другий після Оксфорда. Найвеличнішому Уррряяяяяя !!!
Доручив, анонсував, пообіцяв...
Коли буде "зробив"?
Доручив, анонсував, пообіцяв...
Коли буде "зробив"?
Может не надо? Он и так уже столько наробив...
Так. Багато різної х.ні він наробив. Але ніколи того не визнавав.
Коли в Зеленського нарешті з'явиться ідея мобілізувати нарешті 200-300 тис. молодих хлопців і поповнити ними бойові бригади? Сьогодні всі ідеї мають бути про оборону та армію, а влада займається чим завгодно тільки не тим що потрібно!
бачили очі, що обирали - а ми вас попереджали, що не треба обирати московського порношута
Якщо Ви досі не в армії, то яке значення має особа Президента? Саме Ви маєте захищати власну країну безвідносно до того хто зараз Президент. Провали в обороні в першу чергу через відсутність резервів, а відсутність резервів через ухилянтів!
я інвалід з проблемами в хребті, тому і не в армії. Якби у нас був інший президент, було би менше проблем в тому числі з мобілізацією. А ще інший президент може почав би роботи зі створення стратегічних засобів стримування русні - ядерної та хімічної зброї.
Ми всі тут інваліди з проблемами в хребті і ми тут на фронті бо більше немає кому, досить скиглити, бери речі і йди в ТЦК.
спочатку папасаша горя Україні наробив...

.
Його анонси і справи - діаметрально протилежні:
Дороги для українського експорту, по яким пішов кацапській "імпорт".
Розміновував для безпеки людей яких кинули на підвал.
Анонсував зброю, але окрім розпилу бабла нічого не відбулося.

Тож, було б дуже цікаво почути від нього список досягнень.
Дякую, дякую найвеличніший бубочка. Так само дякую, як дякував за мільярд дерев, за смартфони для пенсів, за найкрутіший, другий в світі універ, другий після Оксфорда. Найвеличнішому Уррряяяяяя !!!
ЗЄля, ти ж, к..ва, плачешся що немає фламінгів через нестачу грошей і канючиш по всьому світу на дрони

.
То железке денег из козны дают бо тухнет, а тут бесплатный проезд! Солнцеликий заигрался в доброту и заботу! И это ещё не вечер!
Под эти 3000 км будут выделены бабки из бюджета, не волнуйтесь) это и есть поддержка железнодорожников. А будет там кто-то куда-то ехать или нет, то уже никого не интересует.)
Выборы-выборы

А влить эти средства в ЗСУ не пробовали? Например в повышение выплат военным.
які там вибори ?

черговий дерибан
хто зможе проконтролювати "безплатную раздачу слонов и курочек-невидимок" ?

.
Типове 2в1 - дерибан проданий як соціалка
елегантно!
з портретом-магнітом на холодильник, щоб старі маразматики не заули за кого голосувати

.
вибори вибори-депутати снідали
За даними глави держави, уряд обовʼязково збережена зиму фіксовану ціну на газ - жодних підвищень, - також на електрику для побутових споживачів.
А дарма. Треба піднімати до ринкових базарних, як заповідали нам попередники.
Треба, бо інакше різницю треба покривати з бюджету, який у нас і так дефіцитний.
Враховуючи їхню собівартість.
Зараз ми багато газу імпортуємо.
Ну так и сравните с попередниками. Весной 2019 я платил 93 коп. за киловатт для бизнеса. Сейчас уже почти 11 грн. Можете подсчитать во сколько раз выросла цена.
Так головне не барига,і поржать звісно...
Весной 2019😁 Весной 2014......
Весной 2014 была 70 коп с небольшим. Ну и, уже так не смешно? И только не надо ля-ля про то, что сейчас война. С 2014 война. И тарифы начали стремительно расти с осени 2019. Перед большим вторжением энергия была уже больше 6 грн.
А за Януновича була ще дешевша. Потрібно було зносити Януковича, щоби отримати війну з і подорожчання.... і Зеленського...)
може повернемо якуновича?
Якщо поверните Януковича, не буде вашого Зеленського. Воно вам треба?
ого, навіть з великої літери януковича згадали. Нагадати, за що був майдан? Війну твоє ***** організувало, щоб майдан не перекинувся на рашку.
Ого, майдан з маленької літери.) Нагадай за що був Майдан?
За Україну, вільну від антиукраїнського режиму внутрішньої окупації, який грабував та знищував Україну та все українське. Тепер ти поясни за януковича.
Янукович прийшов після Ющенко.....
Ооо, знайшовся один з тих кому попередники в штани сруть,давай ще про " липецкаю фабрику", " обогатисля в 80 раз", " он би уже все здал" и тд.😅
Аби лише гроші НЕ витрачати на зброю, в тому числі хімічну та ядерну. Ідіот.
Поїздка в Покровськ?
Скупка майбутніх голосів оптом та розницю продовжується.

***** на війну. ***** на проблеми ЗСУ. Тре охлос задобрювати.

Доречі, не питайте більше про Фламінго. Ви добре знаєте де вони.
Ну а шо ще зараз нада людині?
Їжа, житло, авто, сім'я?

Проїхати до кордону й назад
Ну, дійствітєльно, правда ваша.
За це подумають ті, в кого на поличках по млн зелені валяється типу начальниці екорибалки
Ну так і звертайтеся до ресурсних.
А не шукаєте зачіпок там, де їх немає
В України що гроші лишні?Точно ЗЕлене лайно готується до виборів.Кешбеки,1000 від ЗЕбіла,телемарафон і всяка хєрня.Всі кошти які є треба направляти на оборону.Каже ЗЕлений що нема грошей на дрони,ракети - сере направо і наліво.Всі гроші для ЗСУ.Новина така що робітникам є вакансії, ,плиточники,маляри-штукатури зарплата 45 -60 тис грн.Солдат якщо знаходиться в тилу 20 тис.Це престиж військової професії? Щоб ви ЗЕлені ублюдки подавалися .
Відбудова, блдь, має втричі більшу цінність, ніж кров людини в окопі.

Треш просто
У киевлян забрал 8 млрд. И решил попиариться!
Кінчене зелене популістське гундосе лайно.
Боже яке воно припи з жене.....! Половина країни без електрики сидить , ***** мені ті квитки?!!!
ШОб сказати шо нарід невдячний .
Але то вже буде ванвей тікет
В Сумській, Чернігівській областях, багато пошкоджень залізниці і удари продовжують наносити. З деякими містами, районами вже не має залізничного сполучення... Але головне піар.
А поїздка у плацкарті чи СВ?
в тамбурі, зате безкоштово
35000000українців × 2000гр.(ціна поїздки)=70мільярдів.
Потужно. Незламно. Всім кататись на поїзді, потім шашлики.
Каждому пенсу по поездке в Буковель, надо же где-то индексированную пенсию потратить.
Как этот криворогольный дол..б уже задолбал. Неужели в Украине нет проблем , и некуда потратить эти бабки ? Эти бабки надо отправить на потребности ЗСУ.
кто имеет деньги и так билет купит, а у кого их нет, а таких большинство, куда поедут без денег? ДЕБИЛИЗМ УСЛОЖНЕННЫЙ КОКСОХИМОМ
Ой коли вже закінчится цирк з проросійським клоуном ?що попало аби тільки не дбати про обороноздатність України і ні за що не відповідати.
Три тищі кілометрів по Укрзалізниці безкоштовно??? Ви про що??? Скоро працівників на УЗ не залишиться. Вже машиністів не вистачає, не кажучи вже про інші професії. Зарплати в лінійних працівників одні з найнижчих. На що ви перетворили залізницю??? Для чого ці обіцянки цяцянки???
Дятел, нахера комусь їхати, якщо співвічизники вмирають на фронті із-за нестачі техніки, ***********, майна та дронів. Якщо цивільні люди вмирають без із-за нестачі ПВО. Це найвищої ступені блюзнірство та бажання в тримати владу, якої може й небути, якщо фронт посипеться.
А маршрут який? Чоп-Відень-Чоп можна?
идейный идиот...
Думаю, що пенсіонери, як завжди, будуть забуті.
Не розумію тільки, чи це така програма, знищити літніх людей, так би мовити, звільнити Україну від пенсіонерів?
Це МВФ чи США, чи масони в особі таких, як Сорос, «визволителів» українських земель?
Возможность поездить на поезде и неподнятие цен на коммуналку у них уже преподноситься как достижение эпических масштабов)) здобули...
Анонсировал сдачу еще трех тысяь километров территории Украиныы путлеру? Или этот клинический дебил и агент ******** думает что украинцы сейчас мечтают о путешествиях и отдыхе? Бараны 73?, готовьтесь к путешествиям, ваш Бох вам его уже приглтовил.
"Бараны 73?,"
------
Ось даремно Ви так. Нині серед цих 73% українців, які колись помилилися і навіть агітували голосувати за Зеленського, є навіть шановні вами люди. Ви, якщо так пише, або хрестик зніміть, або труси одягніть.
Я напоминаю про это постоянно чтобы еще не было такой трагической ошибки на следующих выборах. Вот Вы отреагировали, значит тоже голосовали за зеледента и прикрываетегь уважаемыми мною людьми... Моною... А откуда вы знаете людей, которых я уважаю?
А ще скажіть Потужному Нюхаческу що українці всеодно за нього не голосуватимуть, бо його місце за гратами, а ще краше на шибениці посеред Майдану!
Як ви до сих пір терпить цього підара,це якесь колективне божевілля.
