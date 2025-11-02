Железняк о "зимнем пакете" Зеленского: Ищем деньги на "УЗ" - и бесплатно катаем все население? Это популизм
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк резко раскритиковал инициативу президента Владимира Зеленского по "зимнему пакету поддержки"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он пишет в телеграм-канале.
Что думает Железняк об инициативе Зеленского?
"Хроники е****того популизма", - окрестил Железняк идею о зимнем пакете поддержки населения.
Далее он подробно аргументирует свое мнение:
- 1) Летом во время бюджетного процесса прибегают чиновники с безумными глазами и криками: дайте срочно деньги на УЗ, иначе коллапс (это правда. - Я.Ж.).
- 2) Рада в августе забирает деньги у Киева и передает 8 млрд грн в Резервный фонд. То есть, это внутренние деньги и их можно было бы отправить на армию.
- 3) 23 октября КМУ выделяет 8 млрд грн на дофинансирование"Укрзализныци";
- 4) Во время бюджетного процесса Мининфраструктуры и депутаты профильного комитета кричат, что с "УЗ" беда и срочно нужны деньги хотя бы на функционирование.
- 5) 01 ноября президент объявляет о бесплатной перевозке на 3000 тыс. км для всех))))) Еще раз: для всех... без льготных категорий, просто бесплатно катаем все население.
"КАК?!!! ПОЧЕМУ?!
P.S. Где-то на фоне звучит речь Свириденко об аудите расходов или фраза самого Президента "все деньги на победу", - резюмирует Железняк.
Кабмин выделяет средства из резервного фонда на "УЗ"
Нардеп в подтверждение своих слов публикует распоряжение Кабмина о выделении средств из резервного фонда на финансовую помощь "УЗ".
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев.
хоча, ні.
бо Трамп обіцяє пограбувати весь світ, а не США
натомість ЗЄля влаштовує безкоштовну роздачу слонів та курочок нєвідімок за рахунок українських громадян
.
нікого не нагадує ?
совок неістрєбім !!!
.
железняк, нахєра ти нам жалієшся?
йди до зе!поца і йому це розповідай!!
Якщо УЗ не вистачає грошей, треба звільнити керівництво та провести аудит, щоб знайти, куди зникають гроші. У всьому світі залізниця приносить гроші, і тільки у нас - парадокс - треба постійно вливати гроші з бюджету. Те саме і з метро (привіт, кличко!).
Це не про зеленського?
Тепер він, як власник, дозволяє наріду кататись на поїзді. Безкоштовно.
А шо такое. Має право.