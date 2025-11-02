РУС
Железняк о "зимнем пакете" Зеленского: Ищем деньги на "УЗ" - и бесплатно катаем все население? Это популизм

Укрзализныця бесплатно провезет украинцев

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк резко раскритиковал инициативу президента Владимира Зеленского по "зимнему пакету поддержки"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он пишет в телеграм-канале.

Что думает Железняк об инициативе Зеленского?

"Хроники е****того популизма", - окрестил Железняк идею о зимнем пакете поддержки населения.

Читайте также: Зеленский анонсировал "зимний пакет" поддержки для украинцев: правительство готовит соответствующие решения

Далее он подробно аргументирует свое мнение:

  • 1) Летом во время бюджетного процесса прибегают чиновники с безумными глазами и криками: дайте срочно деньги на УЗ, иначе коллапс (это правда. - Я.Ж.).
  • 2) Рада в августе забирает деньги у Киева и передает 8 млрд грн в Резервный фонд. То есть, это внутренние деньги и их можно было бы отправить на армию.
  • 3) 23 октября КМУ выделяет 8 млрд грн на дофинансирование"Укрзализныци";
  • 4) Во время бюджетного процесса Мининфраструктуры и депутаты профильного комитета кричат, что с "УЗ" беда и срочно нужны деньги хотя бы на функционирование.
  • 5) 01 ноября президент объявляет о бесплатной перевозке на 3000 тыс. км для всех))))) Еще раз: для всех... без льготных категорий, просто бесплатно катаем все население.

Читайте также: Повышение железнодорожных тарифов приведет к повышению цен на стройматериалы, – Союз производителей

"КАК?!!! ПОЧЕМУ?!

P.S. Где-то на фоне звучит речь Свириденко об аудите расходов или фраза самого Президента "все деньги на победу", - резюмирует Железняк.

Кабмин выделяет средства из резервного фонда на "УЗ"

Нардеп в подтверждение своих слов публикует распоряжение Кабмина о выделении средств из резервного фонда на финансовую помощь "УЗ".

кабмин распоряжение

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев.

Автор: 

Зеленский Владимир (22460) зима (177) Укрзализныця (2835) Железняк Ярослав (477)
Популізм? Та ні, батечку. Це дебілізм.
02.11.2025 13:43 Ответить
Диверсійно-підривна діяльність під виглядом популізму або некомпетентності. Весь термін з 2019 року.
02.11.2025 13:53 Ответить
а ще круче популізму, це писати про популізм!
железняк, нахєра ти нам жалієшся?
йди до зе!поца і йому це розповідай!!
02.11.2025 13:45 Ответить
Популізм? Та ні, батечку. Це дебілізм.
02.11.2025 13:43 Ответить
це зрада України, а не дебелізм і не популізм
02.11.2025 13:52 Ответить
це все до гаманця де- вагнергейт, клістрони, велике крадівництво, чонгар, оман, Гостомель, тцк, санкції проти громадян України, провалена дипломатія, закриття ракетної програми у 2019 році, портнови, д'єрмаки, подоляки, аристовичи і тп. вишенка на торті-шашлики за тиждень перед вторгненням рашистів.
02.11.2025 14:02 Ответить
Це відверта корупційна схема. Тепер всі українці раптово стануть "туристами" і "прочанами", а зелені виродки мільярдеами.
02.11.2025 13:53 Ответить
Пропоную такі речі називпти зеленизм. Це збочена форма махрового популізму.
02.11.2025 14:14 Ответить
трампізм-зєлєнізм

хоча, ні.
бо Трамп обіцяє пограбувати весь світ, а не США
натомість ЗЄля влаштовує безкоштовну роздачу слонів та курочок нєвідімок за рахунок українських громадян

.
02.11.2025 14:21 Ответить
"Света нет ? Но вы езжайте !"

нікого не нагадує ?
совок неістрєбім !!!

.
02.11.2025 14:17 Ответить
а ще круче популізму, це писати про популізм!
железняк, нахєра ти нам жалієшся?
йди до зе!поца і йому це розповідай!!
02.11.2025 13:45 Ответить
Це нібито депутат, то хто як не він має вголос ставити питання на засіданні ВР? Але ні, зараз всі посадовці, депутати стали "блогерами", збирають "лайки", а правохоронці навіть "підозри" оголошують в соцмережах, мабуть щоб дати час намилитися до арешту.
02.11.2025 14:35 Ответить
Ну це ж безтолковий ішак. Яку логіку в його тупій макітрі ще хтось шукає. Природній інстинк самозбереження штовхає цього обкуреного мудака.
02.11.2025 13:46 Ответить
логіка є, багато хто не поїде, а грошики будуть виділені
02.11.2025 13:49 Ответить
В Укрзалізниці треба переглянути зарплати голови, членів правління і наглядової ради. Там грошей знайдеться багато.
02.11.2025 13:50 Ответить
Диверсійно-підривна діяльність під виглядом популізму або некомпетентності. Весь термін з 2019 року.
02.11.2025 13:53 Ответить
Це не популізм, а спроба витратити гроші на будь-що, аби лише не на військо та зброю.

Якщо УЗ не вистачає грошей, треба звільнити керівництво та провести аудит, щоб знайти, куди зникають гроші. У всьому світі залізниця приносить гроші, і тільки у нас - парадокс - треба постійно вливати гроші з бюджету. Те саме і з метро (привіт, кличко!).
02.11.2025 13:53 Ответить
Метро підпорядковане Кличку?
02.11.2025 14:19 Ответить
Це ж КП, так.
02.11.2025 14:22 Ответить
Усі бомжі тепер переселяться з вокзалів до ж/д потягів. Безкоштовно ж! Тобто по справах в Україні можна буде тепер пересуватись тільки бусами. Зєля купує голоса бомжів на вибори
02.11.2025 13:57 Ответить
Це зрада інтересів Батьківщини, яка потреьує захисту! Але ж у зелі єрмакова Батьківщини немає, бо вони московитські запроданці.
02.11.2025 13:58 Ответить
у зелі є батьківщина - ізраїль
02.11.2025 14:00 Ответить
«Что не сделает дурак - получается не так»
Це не про зеленського?
02.11.2025 14:05 Ответить
зе не дурак, дурні - хто за нього проголосували, а він знає, що робить і хто від цього отримає вигоду
02.11.2025 14:06 Ответить
Весь популізм ЗЕ зникне лише тоді коли він сдасть Київ - до того він буде брехати і красти
02.11.2025 14:07 Ответить
Воно вважає що зедібіли йому віддали Україну в особисте користування.
Тепер він, як власник, дозволяє наріду кататись на поїзді. Безкоштовно.
А шо такое. Має право.
02.11.2025 14:17 Ответить
Це зелений дебілізм,
02.11.2025 14:18 Ответить
Залізяка! гроші на залізницю ВСЕРОВНО потрібно виділяти, що катай "платно", що "безкоштовно"! з таким же успіхом ти Залізяка, можеш скасувати "безкоштовний" проїзд у містах та по всій країні для пенсіонерів, для інвалідів тощо! можеш почати із СЕБЕ - їздитимеш не за "народні" а за СВОЇ!
02.11.2025 14:18 Ответить
Кешбеку вже не згадують, поїздки на потягах - неперевершено!!! Далі буде...
02.11.2025 14:19 Ответить
" Материализация духов и раздача слонов!"(с)
02.11.2025 14:25 Ответить
Достали з тією залізницею, то немає на неї коштів, то катають всіх безплатно. Зупинити її діяльність і провести повний аудит з допомогою іноземних спеціалістів.
02.11.2025 14:29 Ответить
"Укрзалізниця" в надійних руках, нею опікується відомий ветеран війни з Баригою - Сєрюня Лєщєнков. Все розумно, все буде 95-квартал!
02.11.2025 14:35 Ответить
 
 