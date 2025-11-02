Железняк о "зимнем пакете" Зеленского: Ищем деньги на "УЗ" - и бесплатно катаем все население? Это популизм

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк резко раскритиковал инициативу президента Владимира Зеленского по "зимнему пакету поддержки"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он пишет в телеграм-канале.

Что думает Железняк об инициативе Зеленского?

"Хроники е****того популизма", - окрестил Железняк идею о зимнем пакете поддержки населения.

Далее он подробно аргументирует свое мнение:

1) Летом во время бюджетного процесса прибегают чиновники с безумными глазами и криками: дайте срочно деньги на УЗ, иначе коллапс (это правда. - Я.Ж.).

2) Рада в августе забирает деньги у Киева и передает 8 млрд грн в Резервный фонд. То есть, это внутренние деньги и их можно было бы отправить на армию.

3) 23 октября КМУ выделяет 8 млрд грн на дофинансирование"Укрзализныци";

4) Во время бюджетного процесса Мининфраструктуры и депутаты профильного комитета кричат, что с "УЗ" беда и срочно нужны деньги хотя бы на функционирование.

5) 01 ноября президент объявляет о бесплатной перевозке на 3000 тыс. км для всех))))) Еще раз: для всех... без льготных категорий, просто бесплатно катаем все население.

"КАК?!!! ПОЧЕМУ?!

P.S. Где-то на фоне звучит речь Свириденко об аудите расходов или фраза самого Президента "все деньги на победу", - резюмирует Железняк.

Кабмин выделяет средства из резервного фонда на "УЗ"

Нардеп в подтверждение своих слов публикует распоряжение Кабмина о выделении средств из резервного фонда на финансовую помощь "УЗ".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев.