Железняк про "зимовий пакет" Зеленського: Шукаємо гроші на "УЗ" - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм

укрзалізниця безкоштовно провезе українців

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк різко розкритикував ініціативу президента Володимира Зеленського щодо "зимового пакета підтримки"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише у телеграм-каналі.

Що думає Железняк про ініціативу Зеленського?

"Хроніки є****того популізму", - охрестив Железняк ідею щодо зимового пакету підтримки населення.

Читайте також: Зеленський анонсував "зимовий пакет" підтримки для українців: уряд готує відповідні рішення

Далі він детально аргументує свою думку:

  • 1) Літом під час бюджетного процесу прибігають урядовці з шаленими очима і криками: дайте терміново гроші на УЗ, інакше колапс (це правда. - Я.Ж.).
  • 2) Рада в серпні забирає гроші у Києва і передає 8 млрд грн у Резервний фонд. Тобто, це гроші внутрішні і їх можна було б відправити на армію.
  • 3) 23 жовтня КМУ виділяє 8 млрд грн на дофінансування "Укрзалізниці";
  • 4) Під час бюджетного процесу Мінінфраструктури і депутати профільного комітету кричать, що з "УЗ" біда і терміново треба гроші хоча б на функціонування.
  • 5) 01 листопада президент оголошує про безкоштовне перевезення на 3000 тис. км для всіх))))) Ще раз: для всіх….без пільгових категорій, просто безкоштовно катаємо все населення.

Також читайте: Підвищення залізничних тарифів призведе до підвищення цін на будматеріали, – Спілка виробників

"ЯК?!!! ЧОМУ?!

P.S. Десь на фоні звучить спіч Свириденко про аудит видатків або фраза самого Президента "всі гроші на перемогу", - резюмує Железняк.

Кабмін виділяє кошти з резервного фонду на "УЗ"

Нардеп на підтвердження власних слів публікує розпорядження Кабміну про виділення коштів із резервного фонду на фінансову допомогу "УЗ".

кабмін розпорядження

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив уряду сформувати пакет "зимової підтримки" для українців.

Автор: 

Зеленський Володимир зима Укрзалізниця Железняк Ярослав
Популізм? Та ні, батечку. Це дебілізм.
02.11.2025 13:43 Відповісти
це зрада України, а не дебелізм і не популізм
02.11.2025 13:52 Відповісти
це все до гаманця де- вагнергейт, клістрони, велике крадівництво, чонгар, оман, Гостомель, тцк, санкції проти громадян України, провалена дипломатія, закриття ракетної програми у 2019 році, портнови, д'єрмаки, подоляки, аристовичи і тп. вишенка на торті-шашлики за тиждень перед вторгненням рашистів.
02.11.2025 14:02 Відповісти
Вишенка це 18-22.
показати весь коментар
Це відверта корупційна схема. Тепер всі українці раптово стануть "туристами" і "прочанами", а зелені виродки мільярдеами.
показати весь коментар
Пропоную такі речі називпти зеленизм. Це збочена форма махрового популізму.
02.11.2025 14:14 Відповісти
трампізм-зєлєнізм

хоча, ні.
бо Трамп обіцяє пограбувати весь світ, а не США
натомість ЗЄля влаштовує безкоштовну роздачу слонів та курочок нєвідімок за рахунок українських громадян

.
02.11.2025 14:21 Відповісти
"Света нет ? Но вы езжайте !"

нікого не нагадує ?
совок неістрєбім !!!

.
02.11.2025 14:17 Відповісти
бану
02.11.2025 14:56 Відповісти
Як цікаво зеленський разом із зелупнями в Урядовому кварталі, роздають гроші з податків Українців, самим Українцям!?!?
Гетьманцев з міністром фінансів, вчергове, себе дурнями виставили перед Українцями та Західними Партнерами!!!
Щось сильно забзділося, у привладних кабінетах та головах зелупнів, стефанчуків-зеленського???
02.11.2025 14:58 Відповісти
а ще круче популізму, це писати про популізм!
железняк, нахєра ти нам жалієшся?
йди до зе!поца і йому це розповідай!!
02.11.2025 13:45 Відповісти
Це нібито депутат, то хто як не він має вголос ставити питання на засіданні ВР? Але ні, зараз всі посадовці, депутати стали "блогерами", збирають "лайки", а правохоронці навіть "підозри" оголошують в соцмережах, мабуть щоб дати час намилитися до арешту.
02.11.2025 14:35 Відповісти
Ну це ж безтолковий ішак. Яку логіку в його тупій макітрі ще хтось шукає. Природній інстинк самозбереження штовхає цього обкуреного мудака.
02.11.2025 13:46 Відповісти
логіка є, багато хто не поїде, а грошики будуть виділені
02.11.2025 13:49 Відповісти
Вбиває, чому західні союзники, що і дають ці гроші, не визвуть Зеленьського і Стюардесу і не скажуть тихенько, " а ху- ху, не хо- хо"?
02.11.2025 15:23 Відповісти
В Укрзалізниці треба переглянути зарплати голови, членів правління і наглядової ради. Там грошей знайдеться багато.
02.11.2025 13:50 Відповісти
Диверсійно-підривна діяльність під виглядом популізму або некомпетентності. Весь термін з 2019 року.
02.11.2025 13:53 Відповісти
Це не популізм, а спроба витратити гроші на будь-що, аби лише не на військо та зброю.

Якщо УЗ не вистачає грошей, треба звільнити керівництво та провести аудит, щоб знайти, куди зникають гроші. У всьому світі залізниця приносить гроші, і тільки у нас - парадокс - треба постійно вливати гроші з бюджету. Те саме і з метро (привіт, кличко!).
02.11.2025 13:53 Відповісти
Метро підпорядковане Кличку?
02.11.2025 14:19 Відповісти
Це ж КП, так.
02.11.2025 14:22 Відповісти
а в Харкові метро приносить доход?
02.11.2025 14:48 Відповісти
Не знаю, я дуже рідко ним користуюся.
02.11.2025 14:49 Відповісти
Усі бомжі тепер переселяться з вокзалів до ж/д потягів. Безкоштовно ж! Тобто по справах в Україні можна буде тепер пересуватись тільки бусами. Зєля купує голоса бомжів на вибори
02.11.2025 13:57 Відповісти
Це зрада інтересів Батьківщини, яка потреьує захисту! Але ж у зелі єрмакова Батьківщини немає, бо вони московитські запроданці.
02.11.2025 13:58 Відповісти
у зелі є батьківщина - ізраїль
02.11.2025 14:00 Відповісти
«Что не сделает дурак - получается не так»
Це не про зеленського?
02.11.2025 14:05 Відповісти
зе не дурак, дурні - хто за нього проголосували, а він знає, що робить і хто від цього отримає вигоду
02.11.2025 14:06 Відповісти
Наберіть в Гуглі дружина придурка!!!Ви дуже здивуєтесь,а може й ні,бо вилізе Зеленська!!!Не дякуйте)))
02.11.2025 14:50 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02.11.2025 15:38 Відповісти
Весь популізм ЗЕ зникне лише тоді коли він сдасть Київ - до того він буде брехати і красти
02.11.2025 14:07 Відповісти
Воно вважає що зедібіли йому віддали Україну в особисте користування.
Тепер він, як власник, дозволяє наріду кататись на поїзді. Безкоштовно.
А шо такое. Має право.
02.11.2025 14:17 Відповісти
Це зелений дебілізм,
02.11.2025 14:18 Відповісти
Залізяка! гроші на залізницю ВСЕРОВНО потрібно виділяти, що катай "платно", що "безкоштовно"! з таким же успіхом ти Залізяка, можеш скасувати "безкоштовний" проїзд у містах та по всій країні для пенсіонерів, для інвалідів тощо! можеш почати із СЕБЕ - їздитимеш не за "народні" а за СВОЇ!
02.11.2025 14:18 Відповісти
Кешбеку вже не згадують, поїздки на потягах - неперевершено!!! Далі буде...
02.11.2025 14:19 Відповісти
І я навіть знаю що.
02.11.2025 15:37 Відповісти
" Материализация духов и раздача слонов!"(с)
02.11.2025 14:25 Відповісти
Достали з тією залізницею, то немає на неї коштів, то катають всіх безплатно. Зупинити її діяльність і провести повний аудит з допомогою іноземних спеціалістів.
02.11.2025 14:29 Відповісти
"Укрзалізниця" в надійних руках, нею опікується відомий ветеран війни з Баригою - Сєрюня Лєщєнков. Все розумно, все буде 95-квартал!
02.11.2025 14:35 Відповісти
Вот лежу себе и мечтаю: куда бы это поехать зимой на 3000км, когда света не будет.🙄
02.11.2025 14:45 Відповісти
В магадан.
02.11.2025 14:56 Відповісти
Бред какой-то. Но это на первый взгляд. Вот думаю: на-ера Зе выпустил 18-22 - наиболее боеспособную часть наших мужчин? Ну неужели в воюющей с превосходящим тебя по численности втрое противником такое может прийти в голову человеку в здравом уме? Оказывается может. Вероятно готовится капитуляция ( которую конечно на Марафоне назовут победой) и после которой возможно пройдут выборы и, страхуясь от неожиданного проигрыша Зе и прихода к власти кого-то другого, не зависящего от Кремля кандидата, заранее создают условия, при которых любой победивший, даже суперпатриотичный человек не смог продолжать сопротивление.
02.11.2025 14:59 Відповісти
Железняк - не путай хрин з дишлом,а чергове можливе "зелене" пограбування українців із " "зеленим " популізмом...
02.11.2025 15:17 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
02.11.2025 15:24 Відповісти
Це як на піаніно зіграти !!!
02.11.2025 15:33 Відповісти
1. Вони "керують" УкрЗалізницею що доводять її до дефолту.
2. Вони "рятують" УкрЗалізницю тупим вкиданням грошей, відібраних з інших галузей.
3. Вони не можуть витратити (використати) вкинуті гроші на порятунок УкрЗалізниці.
4. Вони просто-тупо витрачають ці гроші "безкоштовно" катаючи (піарясь) ЛОХторат.
02.11.2025 15:44 Відповісти
 
 