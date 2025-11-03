Радник Єрмака Лещенко захищає програму "УЗ-3000": Безкоштовний квиток - це наша добра воля

Радник керівника ОП та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко вважає ініціативу Зеленського "УЗ-3000" хорошою. Проте користувачі у коментарях здебільшого критикують її.

За його словами, у попередні роки збитки пасажирських перевезень "УЗ" покривалися прибутками вантажних перевезень. Але внаслідок війни вантажні перевезення впали, тому уряд фінансуватиме збитки пасажирки напряму з бюджету.

"Фінансування пасажирки коштом платників податків - це європейська модель, яка діє в усіх країнах ЄС та мала давно запрацювати в Україні", - зазначив він, додавши, що навіть "активні хейтери цієї ідеї згодом візьмуть бонусний квиток і поїдуть залізницею".

Лещенко зауважив, що у серпні перевозять 2,6 млн пасажирів, а в лютому - 1,9 млн. Програма діятиме в місяці низького попиту на поїздки, коли "їздять на 30 відсотків порожні вагони". Тому він не розуміє, чим ця ініціатива погана.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у коментарях до допису зазначив, що ініціатива є поганою, оскільки оплачується за рахунок платників податків.

"Як, до речі, і твоя зарплата в НР, щоб писати ось таку х***ю виправдовуючи очевидно провальне політичне популістичне рішення", - звернувся він до Лещенка.

"Ярослав Железняк за рахунок моїх податків оплачується твоя бездарна робота в парламенті", - відповів йому радник Єрмака.

Лещенко зазначив, що "використати преміальні кілометри - це право, а не обов’язок".

"Зараз листопад, це низький сезон мобільності українців. Тільки в потягах до Львова, Ужгорода, Одеси сотні вільних місць на сьогодні, в понеділок 3 листопада. Потяги будуть їхати напівпорожніми. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму УЗ-3000. Без жодних нових видатків на ці бонусні місця, хоча брехливі хейтери пишуть якусь маячню про додаткові бюджетні розходи", - додав він.

Ексголова Держмитслужби Нефьодов наголосив, що Лещенко завдає шкоди "Укрзалізниці" своєю комунікацією:

"Хоча у тебе є фідуціарні обовʼязки члена наглядової ради. Якщо ті, хто купував квитки в низький сезон за гроші, отримають ці квитки безкоштовно, то це не "без жодних нових видатків".

"Як там твої речі, знайшли вчора?" - відповів йому Лещенко.

Одна із коментаторок звернула увагу на проблеми приміської залізниці у Волинській області:

"Днями їхала приміським потягом Вижва-Ковель. Мій вагон був повний пасажирів. На кінцевій станції купити квиток неможливо, бо вона давно не працює. В потязі провідників не було. Усі пасажири проїхали без квитків. У "довідці" на вокзалі в Ковелі мені сказали, що ми всі їхали безкоштовно, бо просто немає провідників - ЗП низька, умови погані, ніхто туди не хоче на ставку 7300.

І ще, що скоро і довідка не працюватиме, бо зарплата маленька і всі звільняються. Я написала керівнику УЗ, подзвонила на гарчу лінію і лишила письмове звернення з проханням звернути увагу на проблему і виставити мені рахунок за квитки. Сьогодні мені подзвонила якась жіночка, якій влетіло за мою, за її словами "скаргу" (хоча я лишала пропозицію і прохання - це важливе уточнення) і сказала, що проблема є давно, ніхто її не вирішує, і що рахунок мені виставити не можуть. На мій жарт про УЗ-3000 вона мало не розплакалась. То це вже я проїхала ці 30 км з 3000 чи то якась інша промо-акція?"

Лещенко відповів, що програма не поширюється на приміські потяги.

За словами радника Єрмака, приміське сполучення буде проблемним доти, доки місцеві громади не почнуть компенсувати збитки від цих перевезень "УЗ".

"Приміське сполучення - це збитки, збитки і ще раз збитки. В Україні нормальне приміське можливе тільки в тих випадках, якщо громада буде фінансувати цю програму уз", - додав він.





Також, вважає Лещенко, скористатися "безкоштовним квитком - це ваше право і наша добра воля, а не обовʼязок".

Інші коментатори також здебільшого розкритикували ініціативу "УЗ-300".











Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив уряду сформувати пакет "зимової підтримки" для українців. До пакету, зокрема, входить програма "УЗ-3000" - українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками "Укрзалізниці" у межах трьох тисяч кілометрів.

