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Новини
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Блогер Лещенко задекларував майже 7 мільйонів доходу від "Укрзалізниці" і розрахувався з боргами за квартиру

лещенко,сергій

Позаштатний радник голови Офісу президента і відомий блогер Сергій Лещенко задекларував за 2021-2022 роки 6,7 мільйона гривень доходу від "Укрзалізниці", де він обіймає посаду заступника голови наглядової ради.

Про це свідчать декларації Лещенка за 2021-2022 роки, подані 31 січня і оприлюднені на сайті НАЗК.

Зокрема, у 2022 році від "Укрзалізниці" 2,77 млн грн як гонорари та інші виплати за цивільно-правовими правочинами.

Крім того, у 2022 році Лещенко отримав 182,04 тис. грн зарплати за сумісництвом у ТОВ "Дабл сюітед продакшн" Андрія Фаворова, 122,15 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 24,09 тис. грн роялті від ТОВ "Офіс новин" та 17,15 тис. грн від ТОВ "Бізнесгруп".

Станом на кінець позаминулого року він зберігав 18 тис. євро та $28 тис. готівкою.

У 2021 році він отримав від "Укрзалізниці" 3,97 млн грн, декларацію за 2023 рік він ще не подав.

Крім того, декларація Лещенка за 2021 рік свідчить, що він повністю погасив борг перед колишньою власницею видання "Українська правда" Оленою Притулою, який на кінець 2020 року становив 3,78 млн грн. Раніше він пояснював, що йдеться про гроші, позичені для придбання квартири у центрі Києва у 2016 році.

Сергій Лещенко – близький до Офісу президента блогер, колишній журналіст і народний депутат від "Блоку Петра Порошенка". З березня 2022 року він став позаштатними радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. За словами Лещенка, він сам запропонував допомогу у сфері інформаційної політики і займається розвінчуванням російських фейків, а також допомагає у підготовці виступів президента.

Як Лещенко опинився в "Укрзалізниці"?

Екснародний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко публічно підтримував Володимира Зеленського на президентських виборах. Наприкінці грудня 2019 року Кабмін призначив його членом наглядової ради "Укрзалізниці" як представника держави.

У грудні 2021 року Лещенка призначили до наглядової ради "Укрзалізниці" повторно, а на початку лютого 2022 року – обрали заступником її голови.

Вже після цього від не зміг відповісти на технічні запитання про роботу залізниці, пояснивши це забороною публічно розголошувати інформацію про діяльність "Укрзалізниці".



Автор: 

декларація (541) Лещенко Сергій (22) Укрзалізниця (4762) електронне декларування (456)


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Топ коментарі
+36
Мечтала ли когда бородатая женщина о таких гонорарах и должностях?
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01.02.2024 14:57
+34
Який же він огидний! Що зовнішньо, що в середині!
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01.02.2024 15:08
+23
Смачного, 73% мудрого наріду. Куштуйте на здоров'я, тільки не сильно заляпайтесь.
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01.02.2024 15:12
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Мечтала ли когда бородатая женщина о таких гонорарах и должностях?
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01.02.2024 14:57 Відповісти
Не просто мечтала, она стремилась и усиленно работала ротом для достижения этой цели.
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01.02.2024 15:14 Відповісти
тут надо уточнить что у сирожи зеленый рабочий рот
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01.02.2024 18:03 Відповісти
Нема такого блогера- Сергей Лещенко!

він був, та зник.

Звати його - ніяк. Пусте місце.

він- ніхто!

Тому, забудьте… Проїхали.
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01.02.2024 15:23 Відповісти
Блогера нема, а його загребущі руки залишились.
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01.02.2024 15:25 Відповісти
100 км залізниці, зимою, голими руками, один проклав мабуть... Блогер хрінов!
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01.02.2024 18:40 Відповісти
пардон: "...бородата_піхва...". Так.
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01.02.2024 19:58 Відповісти
Пахарь!
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01.02.2024 15:06 Відповісти
Не пахар , а п#дар ( хвойда ) зелених телепків , не більше , але й не менше .
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01.02.2024 15:16 Відповісти
То був сарказм
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01.02.2024 15:53 Відповісти
та зрозумів
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01.02.2024 15:59 Відповісти
Який же він огидний! Що зовнішньо, що в середині!
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01.02.2024 15:08 Відповісти
державник. Років через п'ятнадцять можуть вибрати президентом.
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01.02.2024 15:10 Відповісти
Було б смішно... Якби не було б так сумно і реально...
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01.02.2024 15:30 Відповісти
Ті, що хотіли "паржать" запросто захочуть "атарвацца" на дискотеці з сєрлєщовою діджейкою
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01.02.2024 15:31 Відповісти
хто бачив українських виборців - той у цирку не сміється. (с)
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01.02.2024 15:34 Відповісти
уточнюю-73% тих, які прийшли на участки, але й ті що не прийшли теж сміються. Слава ЗСУ!
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01.02.2024 16:58 Відповісти
я не користуюсь цифрою 73%, бо це декого інколи вводить в оману. Я послуговуюсь більш конкретною - 13,5 мільйонів.
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01.02.2024 17:02 Відповісти
Пам'ятаю як ось це помагало топити Пороха поки його дружина їздила діджеювати в москву
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01.02.2024 15:10 Відповісти
жисть удалась !!
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01.02.2024 15:10 Відповісти
Смачного, 73% мудрого наріду. Куштуйте на здоров'я, тільки не сильно заляпайтесь.
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01.02.2024 15:12 Відповісти
А вони ще й облизуються. Не тіште себе надією, що вони розчаровані.
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01.02.2024 15:33 Відповісти
Le cafard vert, agent sournois, Le raisonnement humain, il a corrompu dans le chaos vert. Du jus vert, il a injecté, la victime vacciné, Une armée de cellules vertes, la mort est survenue.
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01.02.2024 15:35 Відповісти
Нехай заляпаються, щоб по мордяці було видно зелене гімно
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01.02.2024 16:14 Відповісти
Повія нарешті знайшла своє справжнє покликання і приймає з усіх боків.

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01.02.2024 15:12 Відповісти
всі хто тявкав на пороха добре "заробляють".мабудь збіг?
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01.02.2024 15:13 Відповісти
не збіг. Лещенко і будучи депутатом від БПП непогано заробляв)
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01.02.2024 15:33 Відповісти
будучи в бпп він "заробляв" тявкаючи на пороха.нічого не змінилось,бо не змінились і ті що платять
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01.02.2024 16:54 Відповісти
Але ж в БПП його взяли! Чи хтось думає що "Порошенко не знав"?
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01.02.2024 18:43 Відповісти
то порошенко платив йому,щоб він на нього тявкав?
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01.02.2024 18:52 Відповісти
Ця рідкісна гнида сыр'йожа пристосується до будь-якої влади як патріот свого шлунка.
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01.02.2024 22:15 Відповісти
Корупце-факарь.
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01.02.2024 15:14 Відповісти
В якій країні ми живемо *****
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01.02.2024 15:20 Відповісти
Просто у нас пандемія зеленої плісняви , то така зараза як чума , холера ... Але , все лікується .
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01.02.2024 15:37 Відповісти
Пліснява то пліснява, але ж не тільки "зелена"! Чи ви забули хто його в депутати завів "до всяких зелених"?
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01.02.2024 18:45 Відповісти
Так , зелено-сині . Бо вони антимайдан , "молоді регіонали "
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01.02.2024 19:56 Відповісти
на голову не налазить. я цих тварей ненавиджу більше, нііж русню.
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01.02.2024 15:22 Відповісти
ККД- оббирання кишень українського народу 99,9%
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01.02.2024 15:22 Відповісти
Позаштатний радник голови Офісу президента задекларував майже 7 мільйонів доходу отриманого з державного підприємства,монополіста на ринку перевезень.
Офіс=посада=прибуток,дуже непоганий прибуток.
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01.02.2024 15:23 Відповісти
Раніше був ********
Тепер став блогер
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01.02.2024 15:26 Відповісти
Гнидою був гнидою залишився.
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01.02.2024 15:29 Відповісти
А ось мені цікаво, шо про цю істоту нам можуть розповісти однокласники та однокурсники. Агов, як шо тут є такі, розкажіть нам шо воно таке було тоді?
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01.02.2024 15:28 Відповісти
Це кончене нікчемне чмо зуміло гарно прилаштуватись у житті!
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01.02.2024 15:30 Відповісти
кінець єпохі бідності...для виродків....як і обіцяло зелене одоробло
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01.02.2024 15:31 Відповісти
Чмо чмом -- але гроші гребе
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01.02.2024 15:40 Відповісти
він і підтримував зелю задля посади, щоб заробити бабла
поганий Петя не давав
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01.02.2024 15:43 Відповісти
Але ж в депутати Петя його провів! Сперечатись не будете? Тоді - або Петя не великого розуму, або "бородата жінка" хитріша за Петю, або щось таки в них було спілне.
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01.02.2024 18:48 Відповісти
ви не зрозуміли!!!
сім млн, це наші з вами гроші, котрі ми віддали йому, за ніхера!
всі ми, нелякані лохи! а серлєщ, красавчік.
отак і живемо...

так, що там, з європейськими грошима?
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01.02.2024 15:46 Відповісти
Блогер і радник Офісу президента? Ісус плакав.
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01.02.2024 15:55 Відповісти
Ох, ****. Потужно.
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01.02.2024 16:01 Відповісти
Гидкіший за нього лише Арестович.
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01.02.2024 16:05 Відповісти
Як на мене, так хрипата янетряпка лідирує.
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01.02.2024 17:18 Відповісти
а ще безуглу забули --- сирожу надо выдать замуж за безуглу будут на пару ротом работать
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01.02.2024 18:06 Відповісти
ЛАЙНОщенко
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01.02.2024 16:19 Відповісти
насосал..
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01.02.2024 16:22 Відповісти
Вагоны разгружал.
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01.02.2024 16:43 Відповісти
Или две новенькие Ауди А8 продал втихоря, котрые УЗ купила, не понятно для чего.
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01.02.2024 16:44 Відповісти
https://forbes.ua/news/ukrzaliznitsya-u-2023-rotsi-ochikue-zbitok-202-mlrd-grn-26012023-11414

У 2021-му прибуток УЗ - 457млн, у 2022-му - збиток УЗ - 10,8млрд

Як воно могло отримати прибуток від збиткового підприємства?
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01.02.2024 16:50 Відповісти
Мерзкий *****!За деньги отсосёт у старого киргиза.
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01.02.2024 17:42 Відповісти
нарешті епоха бідності - всьо
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01.02.2024 17:44 Відповісти
при такій обдертій залізниці зарплата захмарна, і це тільки за нагляд. Держава взагалі, бачу, не шкодує бабло роздавати чинушам з держпідприємств. Нафтогаз, Нацбанк, і т. д, купа заводів з роздутим штатом керівників, замів, помічників. Це ******* - 'добре живемо'. Якщо приглянутися краще, то половина там перекладають папірці з одного місця на інше.
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01.02.2024 17:56 Відповісти
Якоби судді князєву , який сидів в камері, платили заробітню плату. За що? Якась прохіндейка юристка вивела в офшори сотні доларів. Як? Негідник лещенко чомусь отримував мільйони з Укрзалізниці. Кожен третій депутат купив нерухомість або авто. Поліціянти купляють автівки по 200к баксів. Ми для підрозділу купляєм.за 5к. баксів. Ресурси держави ідуть відвертим злодіям на майбутні злочини, які профінансуються із карманів платників податків. А можна б було купити снаряди, дрони, ППО і інше. І цим врятувати життя десятків тисяч громадян. Марвел із своїми повторами просто відпочиває. Кожне оце лайно у вигляді лещенків, князєвих, грінкевичів просто краде життя у інших. Тобто солдат, пенсіонер, дитина мають вмерти тому що лещенку Укрзалізниця вимушена заплати заробітню плату . І так кожен місяць. Кожна зарплата лещенку це декілька життів. Міфологічний мінотавр відпочиває. Ха ха ха.
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01.02.2024 18:23 Відповісти
Скотина чорнорота.
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01.02.2024 18:34 Відповісти
А робітники УЗ отримують 7 тисяч,а їх слуга 7 мільйонів
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01.02.2024 18:58 Відповісти
Кончіта Вурст таки поборола корупцію на Укрзалізниці.
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01.02.2024 19:17 Відповісти
Свята людина...майже не розплакався...
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01.02.2024 20:14 Відповісти

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