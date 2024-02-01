Блогер Лещенко задекларував майже 7 мільйонів доходу від "Укрзалізниці" і розрахувався з боргами за квартиру

Позаштатний радник голови Офісу президента і відомий блогер Сергій Лещенко задекларував за 2021-2022 роки 6,7 мільйона гривень доходу від "Укрзалізниці", де він обіймає посаду заступника голови наглядової ради.

Про це свідчать декларації Лещенка за 2021-2022 роки, подані 31 січня і оприлюднені на сайті НАЗК.

Зокрема, у 2022 році від "Укрзалізниці" 2,77 млн грн як гонорари та інші виплати за цивільно-правовими правочинами.

Крім того, у 2022 році Лещенко отримав 182,04 тис. грн зарплати за сумісництвом у ТОВ "Дабл сюітед продакшн" Андрія Фаворова, 122,15 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 24,09 тис. грн роялті від ТОВ "Офіс новин" та 17,15 тис. грн від ТОВ "Бізнесгруп".

Станом на кінець позаминулого року він зберігав 18 тис. євро та $28 тис. готівкою.

У 2021 році він отримав від "Укрзалізниці" 3,97 млн грн, декларацію за 2023 рік він ще не подав.

Крім того, декларація Лещенка за 2021 рік свідчить, що він повністю погасив борг перед колишньою власницею видання "Українська правда" Оленою Притулою, який на кінець 2020 року становив 3,78 млн грн. Раніше він пояснював, що йдеться про гроші, позичені для придбання квартири у центрі Києва у 2016 році.

Сергій Лещенко – близький до Офісу президента блогер, колишній журналіст і народний депутат від "Блоку Петра Порошенка". З березня 2022 року він став позаштатними радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. За словами Лещенка, він сам запропонував допомогу у сфері інформаційної політики і займається розвінчуванням російських фейків, а також допомагає у підготовці виступів президента.

Як Лещенко опинився в "Укрзалізниці"?

Екснародний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко публічно підтримував Володимира Зеленського на президентських виборах. Наприкінці грудня 2019 року Кабмін призначив його членом наглядової ради "Укрзалізниці" як представника держави.

У грудні 2021 року Лещенка призначили до наглядової ради "Укрзалізниці" повторно, а на початку лютого 2022 року – обрали заступником її голови.

Вже після цього від не зміг відповісти на технічні запитання про роботу залізниці, пояснивши це забороною публічно розголошувати інформацію про діяльність "Укрзалізниці".





