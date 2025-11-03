Советник Ермака Лещенко защищает программу "УЗ-3000": Бесплатный билет - это наша добрая воля

Советник главы ОП и член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко считает инициативу Зеленского "УЗ-3000" хорошей. Однако пользователи в комментариях в основном критикуют ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в предыдущие годы убытки пассажирских перевозок "УЗ" покрывались доходами грузовых перевозок. Но в результате войны грузовые перевозки упали, поэтому правительство будет финансировать убытки пассажирских перевозок напрямую из бюджета.

"Финансирование пассажирских перевозок за счет налогоплательщиков - это европейская модель, которая действует во всех странах ЕС и должна была давно заработать в Украине", - отметил он, добавив, что даже "активные хейтеры этой идеи со временем возьмут бонусный билет и поедут по железной дороге".

Лещенко отметил, что в августе перевозят 2,6 млн пассажиров, а в феврале - 1,9 млн. Программа будет действовать в месяц низкого спроса на поездки, когда "ездят на 30 процентов пустые вагоны". Поэтому он не понимает, чем эта инициатива плоха.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в комментариях к посту отметил, что инициатива плохая, поскольку оплачивается за счет налогоплательщиков.

"Как, кстати, и твоя зарплата в НР, чтобы писать вот такую х***ю, оправдывая очевидно провальное политическое популистское решение", - обратился он к Лещенко.

"Ярослав Железняк, за счет моих налогов оплачивается твоя бездарная работа в парламенте", - ответил ему советник Ермака.

Лещенко отметил, что "использовать премиальные километры - это право, а не обязанность".

"Сейчас ноябрь, это низкий сезон мобильности украинцев. Только в поездах во Львов, Ужгород, Одессу сотни свободных мест на сегодня, в понедельник 3 ноября. Поезда будут ехать полупустыми. Это тот ресурс, который нужно направить на программу УЗ-3000. Без каких-либо новых расходов на эти бонусные места, хотя лживые хейтеры пишут какую-то бред о дополнительных бюджетных расходах", - добавил он.

Экс-глава Гостаможслужбы Нефедов подчеркнул, что Лещенко наносит ущерб "Укрзалізниці" своей коммуникацией:

"Хотя у тебя есть фидуциарные обязанности члена наблюдательного совета. Если те, кто покупал билеты в низкий сезон за деньги, получат эти билеты бесплатно, то это не "без каких-либо новых расходов".

"Как там твои вещи, нашли вчера?" - ответил ему Лещенко.

Одна из комментаторов обратила внимание на проблемы пригородной железной дороги в Волынской области:

"На днях ехала пригородным поездом Выжва-Ковель. Мой вагон был полон пассажиров. На конечной станции купить билет невозможно, потому что она давно не работает. В поезде проводников не было. Все пассажиры проехали без билетов. В "справке" на вокзале в Ковеле мне сказали, что мы все ехали бесплатно, потому что просто нет проводников — ЗП низкая, условия плохие, никто туда не хочет на ставку 7300.

И еще, что скоро и справка не будет работать, потому что зарплата маленькая и все увольняются. Я написала руководителю УЗ, позвонила на горячую линию и оставила письменное обращение с просьбой обратить внимание на проблему и выставить мне счет за билеты. Сегодня мне позвонила какая-то женщина, которой влетело за мою, по ее словам, "жалобу" (хотя я оставляла предложение и просьбу — это важное уточнение) и сказала, что проблема существует давно, никто ее не решает, и что счет мне выставить не могут. На мою шутку про УЗ-3000 она чуть не расплакалась. Так это уже я проехала эти 30 км с 3000 или это какая-то другая промо-акция?

Лещенко ответил, что программа не распространяется на пригородные поезда.

По словам советника Ермака, пригородное сообщение будет проблемным до тех пор, пока местные громады не начнут компенсировать убытки от этих перевозок "УЗ".

"Пригородное сообщение - это убытки, убытки и еще раз убытки. В Украине нормальное пригородное сообщение возможно только в тех случаях, если громада будет финансировать эту программу УЗ", - добавил он.





Также, считает Лещенко, воспользоваться "бесплатным билетом — это ваше право и наша добрая воля, а не обязанность".

Другие комментаторы также в основном раскритиковали инициативу "УЗ-300".











Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев. В пакет, в частности, входит программа "УЗ-3000" - украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками "Укрзализныци" в пределах трех тысяч километров.

