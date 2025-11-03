РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9920 посетителей онлайн
Новости Бесплатные поездки по Укрзалізнице
2 308 38

Советник Ермака Лещенко защищает программу "УЗ-3000": Бесплатный билет - это наша добрая воля

Сергей Лещенко защищает инициативу президента УЗ-3000

Советник главы ОП и член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко считает инициативу Зеленского "УЗ-3000" хорошей. Однако пользователи в комментариях в основном критикуют ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в предыдущие годы убытки пассажирских перевозок "УЗ" покрывались доходами грузовых перевозок. Но в результате войны грузовые перевозки упали, поэтому правительство будет финансировать убытки пассажирских перевозок напрямую из бюджета.

"Финансирование пассажирских перевозок за счет налогоплательщиков - это европейская модель, которая действует во всех странах ЕС и должна была давно заработать в Украине", - отметил он, добавив, что даже "активные хейтеры этой идеи со временем возьмут бонусный билет и поедут по железной дороге".

Читайте также: "Укрзалізницю" ничем не заменить: В парламенте призвали выделить 26 миллиардов на поддержку пассажирских перевозок

Лещенко отметил, что в августе перевозят 2,6 млн пассажиров, а в феврале - 1,9 млн. Программа будет действовать в месяц низкого спроса на поездки, когда "ездят на 30 процентов пустые вагоны". Поэтому он не понимает, чем эта инициатива плоха.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в комментариях к посту отметил, что инициатива плохая, поскольку оплачивается за счет налогоплательщиков.

"Как, кстати, и твоя зарплата в НР, чтобы писать вот такую х***ю, оправдывая очевидно провальное политическое популистское решение", - обратился он к Лещенко.

"Ярослав Железняк, за счет моих налогов оплачивается твоя бездарная работа в парламенте", - ответил ему советник Ермака.

Лещенко защищает программу УЗ-300 в Фейсбуке

Читайте также: Если не будет телемарафона, то возникнет медиахаос, - советник Ермака Лещенко

Лещенко отметил, что "использовать премиальные километры - это право, а не обязанность".

"Сейчас ноябрь, это низкий сезон мобильности украинцев. Только в поездах во Львов, Ужгород, Одессу сотни свободных мест на сегодня, в понедельник 3 ноября. Поезда будут ехать полупустыми. Это тот ресурс, который нужно направить на программу УЗ-3000. Без каких-либо новых расходов на эти бонусные места, хотя лживые хейтеры пишут какую-то бред о дополнительных бюджетных расходах", - добавил он.

Экс-глава Гостаможслужбы Нефедов подчеркнул, что Лещенко наносит ущерб "Укрзалізниці" своей коммуникацией:

"Хотя у тебя есть фидуциарные обязанности члена наблюдательного совета. Если те, кто покупал билеты в низкий сезон за деньги, получат эти билеты бесплатно, то это не "без каких-либо новых расходов".

"Как там твои вещи, нашли вчера?" - ответил ему Лещенко.

Лещенко защищает программу УЗ-300 в Фейсбуке

Читайте также: Блогер Лещенко задекларировал почти 7 миллионов дохода от "Укрзалізниці" и рассчитался с долгами за квартиру

Одна из комментаторов обратила внимание на проблемы пригородной железной дороги в Волынской области:

"На днях ехала пригородным поездом Выжва-Ковель. Мой вагон был полон пассажиров. На конечной станции купить билет невозможно, потому что она давно не работает. В поезде проводников не было. Все пассажиры проехали без билетов. В "справке" на вокзале в Ковеле мне сказали, что мы все ехали бесплатно, потому что просто нет проводников — ЗП низкая, условия плохие, никто туда не хочет на ставку 7300.

И еще, что скоро и справка не будет работать, потому что зарплата маленькая и все увольняются. Я написала руководителю УЗ, позвонила на горячую линию и оставила письменное обращение с просьбой обратить внимание на проблему и выставить мне счет за билеты. Сегодня мне позвонила какая-то женщина, которой влетело за мою, по ее словам, "жалобу" (хотя я оставляла предложение и просьбу — это важное уточнение) и сказала, что проблема существует давно, никто ее не решает, и что счет мне выставить не могут. На мою шутку про УЗ-3000 она чуть не расплакалась. Так это уже я проехала эти 30 км с 3000 или это какая-то другая промо-акция?

Лещенко ответил, что программа не распространяется на пригородные поезда.

Смотрите также: Заявления об отсутствии фортификаций в Харьковской области - манипуляция и вражеская пропаганда, - советник ОП Лещенко. ВИДЕО

По словам советника Ермака, пригородное сообщение будет проблемным до тех пор, пока местные громады не начнут компенсировать убытки от этих перевозок "УЗ".

"Пригородное сообщение - это убытки, убытки и еще раз убытки. В Украине нормальное пригородное сообщение возможно только в тех случаях, если громада будет финансировать эту программу УЗ", - добавил он.

Лещенко защищает программу УЗ-300 в Фейсбуке
Лещенко защищает программу УЗ-300 в Фейсбуке

Также, считает Лещенко, воспользоваться "бесплатным билетом — это ваше право и наша добрая воля, а не обязанность".

Лещенко защищает программу УЗ-300 в Фейсбуке

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко приравнял Зеленского к Владимиру Великому

Другие комментаторы также в основном раскритиковали инициативу "УЗ-300".

Лещенко защищает программу УЗ-300 в Фейсбуке
Лещенко защищает программу УЗ-300 в Фейсбуке
Лещенко защищает программу УЗ-300 в Фейсбуке
Лещенко защищает программу УЗ-300 в Фейсбуке
Лещенко защищает программу УЗ-300 в Фейсбуке

Читайте: В "Укрзалізниці" объяснили, за чьи средства дадут бесплатные 3000 км поездок

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев. В пакет, в частности, входит программа "УЗ-3000" - украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками "Укрзализныци" в пределах трех тысяч километров.

Читайте также: Кабмин снова назначил блогера Лещенко в наблюдательный совет "Укрзалізниці"

Автор: 

Лещенко Сергей (697) Укрзализныця (2838)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Серлещ це типовий скот-пристосуванець. Не дай боже б узьки захопили б Україну ван би служив їм вірою та брехньо.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:02 Ответить
+20
Лещенко--одна із наймізерніша істота в Україні.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:07 Ответить
+19
Які кончені ідіоти - зараз ввалять десятки міліардів у УЗ і там їх розкрадуть. А подумати про адресну допомогу тим хто дійсно користується УЗ. Які кончені під....и всі зелені починаючи з презедента і кінчаючи виборцями цієї мразоти.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жєст доброй волі?
Тільки давайте вже як ваші духовниє лідєри, без напівзаходів.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:02 Ответить
Серлещ це типовий скот-пристосуванець. Не дай боже б узьки захопили б Україну ван би служив їм вірою та брехньо.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:02 Ответить
Так він з своїм патроном єрмаком і так служить рашистам!
показать весь комментарий
03.11.2025 17:00 Ответить
Які кончені ідіоти - зараз ввалять десятки міліардів у УЗ і там їх розкрадуть. А подумати про адресну допомогу тим хто дійсно користується УЗ. Які кончені під....и всі зелені починаючи з презедента і кінчаючи виборцями цієї мразоти.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:02 Ответить
"Не рвіть серце, куме" - все вже освоєно. Потрібно лише відмити.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:14 Ответить
Шановний, ге ********* їх. Вони постіно думають щодо адресной допомозі. І адресатів всі притомні люди знають. Це вони сами їх діти, батьки та родичи.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:19 Ответить
Сєр Лєщ , може ти і Зеленський оплатите свій жест
доброї волі , зі своїх кишень ?
Набридли ви зі своїми дурнуватими подачками 🤬
показать весь комментарий
03.11.2025 16:04 Ответить
Для відводу душі: задайте в пошуку гугл : дружина придурка.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:29 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
показать весь комментарий
03.11.2025 16:58 Ответить
Лещенко--одна із наймізерніша істота в Україні.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:07 Ответить
наймерзенніших
показать весь комментарий
03.11.2025 16:41 Ответить
Мудаки і кончені злодюги при владі 100% ,
яких потрібно гнати на наступних виборах або прикрасити
всі стовпи в центрі нашоі столиці їхніми гнилими тілами !!
показать весь комментарий
03.11.2025 16:08 Ответить
Як же від цієї фінансової афери зеленим гімном тхне
показать весь комментарий
03.11.2025 16:08 Ответить
Не знаю про які "напівпусті вагони" йдеться. Останні рік-півтора, купити з/д квиток будь-куди та будь-коли, ще той квест, а квиток на нижню полку у купе, взагалі - міссія нездійсненна.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:09 Ответить
так может это разговор о третьей полке?все пенсионеры получив 3-4 тыс гривень понесуться путешествовать, это только коксохим виноват
показать весь комментарий
03.11.2025 16:25 Ответить
судячи по кількості розслідувань , точно треба терміново списати кошти
показать весь комментарий
03.11.2025 16:09 Ответить
Зелений сосун.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:21 Ответить
Схоже, Лещенко хоче на зимові канікули зганяти до Міндіча у гості. Попити кави, так би мовити...
показать весь комментарий
03.11.2025 16:22 Ответить
дебилы, народ нищий , куда ехать без денег? придурки, война, кругом бомбят, нет света, еще тепло не включили и народ с радостью понесется ехать? куда, убогие
показать весь комментарий
03.11.2025 16:24 Ответить
серлящ лиже зелену дупу з насолодою
показать весь комментарий
03.11.2025 16:25 Ответить
Яка різниця, що вважає чи захищає дуполиз зеленої влади?
показать весь комментарий
03.11.2025 16:26 Ответить
А ця кінчена мерзота яке відношення має до залізниці ,треба Укрзалізницю розвалити що б прибрати до рук ,ну якби клепки трохи хватало то можна пільги для малозабезпечених ,для переселенців ,пенсіонерів ,військових ,інвалідів . А за рахунок чого ви будете покривати збитки ,може західної допомоги яка має йти для ЗСУ ?
показать весь комментарий
03.11.2025 16:28 Ответить
Так воно ж влаштувалося заступником голови наглядової ради укрзалізниці, до речі з дуже непоганою платнею (якось не клеїться з "заробітною").
показать весь комментарий
03.11.2025 16:42 Ответить
"люди доброй волі" нумо у столипінські вагони і на 3000 км на схід!
показать весь комментарий
03.11.2025 16:31 Ответить
Главный разоблачитель Порошенко,советник Ермака!😉 Последний анекдот! Доверие к нему огромное !Ну что тут можно добавить!
показать весь комментарий
03.11.2025 16:40 Ответить
Шо за дурко?
показать весь комментарий
03.11.2025 16:42 Ответить
Не дурко, Гнида.
показать весь комментарий
03.11.2025 16:45 Ответить
В "справке" на вокзале в Ковеле мне сказали, что мы все ехали бесплатно, потому что просто нет проводников - ЗП низкая, условия плохие, никто туда не хочет на ставку 7300. Источник: https://censor.net/ru/n3583047
=======
Так дайте пинка под зад Лещенко, вот вам и зарплата по 25000 на два, если не три состава проводников. Только проводники могут не работать и получать зарплату. А если всех дармоедов типа Лещенко сократить, то всем денег всем работягам жд хватит
показать весь комментарий
03.11.2025 16:47 Ответить
Влада не ляканих ідіотів
показать весь комментарий
03.11.2025 16:48 Ответить
Які вибрали ту владу... 73%...
показать весь комментарий
03.11.2025 17:00 Ответить
в комментаторах одни ангажированные дебилы, которые ничего не предлагают а только поливают отборными помоями ЛЮБУЮ инициативу власти! не хотите бесплатных билетов? ладно! предложите решение КАК финансировать ЖД?! обанкротить и продать ахметовым пинчукам? так через месяц билетик в обшарпанный "плацкарт" будет стоить как перелет через Атлантику на Боинге!
показать весь комментарий
03.11.2025 17:06 Ответить
Я щось не доганяю!! Звертається Юсупова,просить допомогти воїнам,проблема в госпіталях навіть з одягом,просить допомогти з придбанням авто,рацій та і багато чого. В мене пенсія 2500(був дурнем і пішов підприємцем єдинщиком) і я скидаю скільки можу,бо сльози на очах!!! НА ЯКУ МАТЬ МЕНІ ЦІ ПОДАЧКИ,то якась там 1000 від Зе,тепер ця ініціатива знову від Зе,то на ремонт доріг--мільйони,то вікна нові,ТО,ТО,ТО,ТО,,,,,,,,,........!!!! ТА скільки ще терпіти цю наволоч,хай Зе відзвітує скільки він особисто власних коштів перевів на ЗСУ!!! ТВАРЮКИ!! Немає вже сил все це чути!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 17:08 Ответить
Підор.
показать весь комментарий
03.11.2025 17:14 Ответить
Гнида редкостная
показать весь комментарий
03.11.2025 17:17 Ответить
Продам квиток на 3000км. Укрзалізницею, або поміняю на каністру для 95...
показать весь комментарий
03.11.2025 17:25 Ответить
судячи з писанини лящ ******** лгбт порки. начє йому подобається що його з гівном мішають
показать весь комментарий
03.11.2025 17:30 Ответить
Да йдіть ви всі до дупи у відстань три тисячі!!!! Знахабніли вже вкрай!!!! Для чого ця наглядова рада із телепнів на УЗ з зарплатами в 9 лямів. Донаглядались до того, що масово працівники тікають з залізниці. Вже не вистачає локомотивних бригад.
показать весь комментарий
03.11.2025 17:32 Ответить
Зарплата працівників буде маленькою доки такі як Лещінко будуть отримати захмарні виплати і нічого неробити окрім вилізування дупи Єрмака.
показать весь комментарий
03.11.2025 17:34 Ответить
 
 