Кабмін знову призначив блогера Лещенка до наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів обрав новий склад наглядової ради "Укрзалізниці".

Відповідне розпорядження №1090-р від 1 жовтня оприлюднене на офіційному урядовому порталі, повідомляє Бізнес Цензор.

Зокрема, посади у наглядовій раді залізничної компанії зберегли:

позаштатний радник голови Офісу президента і відомий блогер Сергій Лещенко (представник держави);

грузинський бізнесмен Давід Ломджарія (представник держави);

виконавчий директор та співзасновник "Українського інституту майбутнього" Анатолій Амелін (незалежний член);

екскерівник групи Deutsche Bahn Engineering&Consulting Гепард Хафер (незалежний член).

Водночас уряд призначив до наглядової ради "Укрзалізниці" двох нових незалежних членів:

Ельжбету Еву Беньковську – голову брюссельського аналітичного центру Centre for European Policy Studies, колишню єврокомісарку з питань внутрішнього ринку та послуг (у 2014-2019 роках).

Максима Мокляка – партнера інвестфірми SARS, у 2015 році він певний час очолював Державну фіскальну службу.

Як Сергій Лещенко опинився в "Укрзалізниці"?

Екснародний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко публічно підтримував Володимира Зеленського на президентських виборах. Наприкінці грудня 2019 року Кабмін призначив його членом наглядової ради "Укрзалізниці" як представника держави.

З 2022 року він також є позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За словами Лещенка, він сам запропонував допомогу у сфері інформаційної політики і займається розвінчуванням російських фейків, а також допомагає у підготовці виступів президента.

У грудні 2021 року Лещенка призначили до наглядової ради "Укрзалізниці" повторно, а на початку лютого 2022 року – обрали заступником її голови. Вже після цього від не зміг відповісти на технічні запитання про роботу залізниці, пояснивши це забороною публічно розголошувати інформацію про діяльність "Укрзалізниці".

Втім, Сергій Лещенко задекларував за 2021-2024 роки 12,7 мільйона гривень доходу від "Укрзалізниці".

Крім того, декларація Лещенка за 2021 рік свідчить, що він повністю погасив борг перед колишньою власницею видання "Українська правда" Оленою Притулою, який на кінець 2020 року становив 3,78 млн грн. Раніше він пояснював, що йдеться про гроші, позичені для придбання квартири у центрі Києва у 2016 році.