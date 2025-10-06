БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Новий Кабмін
978 13

Кабмін знову призначив блогера Лещенка до наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабмін знову призначив Сергія Лещенка до наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів обрав новий склад наглядової ради "Укрзалізниці".

Відповідне розпорядження №1090-р від 1 жовтня оприлюднене на офіційному урядовому порталі, повідомляє Бізнес Цензор.

Зокрема, посади у наглядовій раді залізничної компанії зберегли:

  • позаштатний радник голови Офісу президента і відомий блогер Сергій Лещенко (представник держави);
  • грузинський бізнесмен Давід Ломджарія (представник держави);
  • виконавчий директор та співзасновник "Українського інституту майбутнього" Анатолій Амелін (незалежний член);
  • екскерівник групи Deutsche Bahn Engineering&Consulting Гепард Хафер (незалежний член).

Водночас уряд призначив до наглядової ради "Укрзалізниці" двох нових незалежних членів:

  • Ельжбету Еву Беньковську – голову брюссельського аналітичного центру Centre for European Policy Studies, колишню єврокомісарку з питань внутрішнього ринку та послуг (у 2014-2019 роках).
  • Максима Мокляка – партнера інвестфірми SARS, у 2015 році він певний час очолював Державну фіскальну службу.

Як Сергій Лещенко опинився в "Укрзалізниці"?

Екснародний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко публічно підтримував Володимира Зеленського на президентських виборах. Наприкінці грудня 2019 року Кабмін призначив його членом наглядової ради "Укрзалізниці" як представника держави.

З 2022 року він також є позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За словами Лещенка, він сам запропонував допомогу у сфері інформаційної політики і займається розвінчуванням російських фейків, а також допомагає у підготовці виступів президента.

У грудні 2021 року Лещенка призначили до наглядової ради "Укрзалізниці" повторно, а на початку лютого 2022 року – обрали заступником її голови. Вже після цього від не зміг відповісти на технічні запитання про роботу залізниці, пояснивши це забороною публічно розголошувати інформацію про діяльність "Укрзалізниці".

Втім, Сергій Лещенко задекларував за 2021-2024 роки 12,7 мільйона гривень доходу від "Укрзалізниці".

Крім того, декларація Лещенка за 2021 рік свідчить, що він повністю погасив борг перед колишньою власницею видання "Українська правда" Оленою Притулою, який на кінець 2020 року становив 3,78 млн грн. Раніше він пояснював, що йдеться про гроші, позичені для придбання квартири у центрі Києва у 2016 році.

Автор: 

Кабмін (7968) Лещенко Сергій (22) наглядова рада (576) призначення (1177) Укрзалізниця (4934)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
сірожачорний рот-сестра скабєєєєвой
показати весь коментар
06.10.2025 11:11 Відповісти
+9
ця влада своєю корумпованістю випередила ягуковоща. Сірожа тепер буде нізах отримувати 300 тис. грн і вилтизувати дєрмаказеленського
показати весь коментар
06.10.2025 11:27 Відповісти
+8
Повне дно бл....!
показати весь коментар
06.10.2025 11:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно - повію Лещенко.
показати весь коментар
06.10.2025 11:08 Відповісти
Там не тіл ки Лєщенко. Тут увесь час активно друкувався і Амєлін-"Директор" потєшного "Інстітуту будущєго". Кожен заробляє чим може...
показати весь коментар
06.10.2025 13:08 Відповісти
сірожачорний рот-сестра скабєєєєвой
показати весь коментар
06.10.2025 11:11 Відповісти
Проголодався мабуть...
показати весь коментар
06.10.2025 11:12 Відповісти
сірожа Залізничник....жах з єрмакового гнєцда....соромно і неприємно
показати весь коментар
06.10.2025 11:22 Відповісти
ця влада своєю корумпованістю випередила ягуковоща. Сірожа тепер буде нізах отримувати 300 тис. грн і вилтизувати дєрмаказеленського
показати весь коментар
06.10.2025 11:27 Відповісти
Повне дно бл....!
показати весь коментар
06.10.2025 11:30 Відповісти
Руйнація країни зсередини.
показати весь коментар
06.10.2025 11:48 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2025 11:50 Відповісти
зовсім біда у ******** з кадрами
показати весь коментар
06.10.2025 12:26 Відповісти
Унікальне ''довгограюче'' лайно - яке має феноменальну властивість - ніколи не тонути - а причаїтись десь не помітно - а потім знову несподівано виплисти - і смердіти - смердіти - смердіти...
Дуже ******** ''чорний кеш'' від Єрмака-Зеленського - цей ''смаколик'' справляє на ''Сер-гея'' наркотичний ефект...
показати весь коментар
06.10.2025 12:44 Відповісти
Під#р#си
показати весь коментар
06.10.2025 12:54 Відповісти
Сирожа просто чей-то кошелек. Разруливают потоки. Куда я думаю и так понятно) Знаю точно что за последние годы он неплохо ************* и оброс жирком. То что в декларации это понятное дело слезы. Ему бы по хорошему сейчас свинтить с бабками на запад, купить домик в Испании и жить спокойно безбедную старость. И сделать это до того как это зелёное шапито рухнет с треском. А треск будет похлеще чем у рыгов. В иерархии он расходный материал, влияния ноль, ещё и чужой, как бы он не старался зад Ермаку лизать. Таким как он сложнее всего честно натыренное удержать. Но не отпустят. Заставят отработать до конца. Там как опг, вход рупь, выход- два. Он прям идеальный козел отпущения. Шпион Порошенко )
показати весь коментар
06.10.2025 13:11 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 