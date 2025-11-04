"УЗ-3000" заработает в декабре и продлится около 4 месяцев в низкий сезон, - "Укрзалізниця"

Социальную программу "УЗ-3000" планируют запустить в декабре этого года. Ее реализация продлится в течение периода так называемого "низкого сезона" — примерно четыре месяца. Сейчас специалисты продолжают уточнять детали и механизм действия этой инициативы.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Период низкого спроса

В период низкого спроса на пассажирские перевозки "Укрзалізниця" имеет 200-250 тысяч в месяц незаполненных мест в поездах дальнего следования. И именно их предлагает использовать для социальной программы", - сказал он.

По словам Перцовского, есть также планы сфокусироваться в этой программе на пассажирах из прифронтовых территорий.

Параллельно будут вводиться дополнительные сервисы

Председатель правления добавил, что параллельно будут вводиться дополнительные услуги и гибкое ценообразование для тех, кто готов платить - в категориях СВ, 1 класс, международные поезда. Соответствующие дополнительные доходы перекроют стоимость поездок "за километры", чтобы не увеличивать потребность в государственном финансировании, хотя они все равно не перекроют потребности в субсидировании пассажирских перевозок.

Перцовский отметил, что программа "УЗ-3000" разворачивается параллельно со стартом системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность путешествий для всех украинцев, заверил он.

Субсидирование

"Курсирование пассажирских поездов субсидирует государство, как в большинстве европейских стран, поэтому важно, чтобы они задействовались максимально эффективно и как можно больше пассажиров могли путешествовать круглый год. Поддержка пассажирских перевозок — это средства налогоплательщиков, поэтому они должны почувствовать этот эффект", — подчеркнула премьер Юлия Свириденко.

Она отметила, что бюджетное финансирование "Укрзалізниці" в сложный период - это средства налогоплательщиков, поэтому граждане должны получить поддержку от компании.

"Мы создаем возможность путешествовать по программе "УЗ-3000" и заполнить места, которые обычно остаются свободными... В то же время нужно понимать, что 16 млрд грн поддержки на следующий год не равны программе в 3000 километров", - сказала Свириденко.

Перцовский добавил, что без бюджетного финансирования для покрытия расходов "Укрзалізниці" необходимо повысить тариф на грузовые перевозки на 60-70% процентов, но тогда бизнес перейдет на другие виды транспорта, ведь и так уже многие доставляют грузы автомобилями. Он пояснил, что на доход "Укрзалізниці" повлияла война: закрытие шахт, отток металлургии и снижение экспортных цен.

