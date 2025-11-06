Влада має припинити інформаційні атаки на опозицію, цього вимагала Єврокомісія, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко закликав владу припинити інформаційні атаки на нардепів "ЄС", громадських активістів, волонтерів та військових.

Про це повідомила пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Нова хвиля фейків. Однією з цілей став Микола Княжицький - наш колега, активний учасник Помаранчевої революції та Революції гідності, як і Андрій Парубій, - співавтор Закону про українську мову. Старі фейки епохи Януковича розганяють російські помийниці і телеграм-канали на службі Банкової", - зазначив Порошенко.

За його словами, дезінформацією Кремлю лише допомагають атакувати українську демократію.

"Останнім часом під атакою багато членів нашої команди. Власне, ті, хто роками стоїть на захисті української ідентичності, демократії та армії. Так само атакують активістів, волонтерів, військових, антикорупціонерів. Роблять усе, що Європейська комісія вимагає припинити", - наголосив лідер "ЄС".

Також Порошенко зазначив, що проти інакодумців використовують "тітушок": фізичних та інформаційних.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що політичний та законодавчий тиск на антикорупційні інституції та громадянське суспільство в Україні викликають занепокоєння в Єврокомісії.

Єврокомісія відзначила прогрес України на шляху до ЄС, але нагадала про проблеми з корупцією.

