Обставини втечі олігарха Зеленського Міндіча досліджуються, спробуємо його повернути, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро вивчає обставини втечі співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча з України.

Про це в ефірі УП заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми досліджуємо обставини його втечі, ми детально розбираємо крок за кроком, хто йому допомагав, і цьому всьому буде надана належна оцінка", - зазначив він.

За словами Абакумова, Міндіч, ймовірно, дізнався про те, що в нього відбудуться обшуки і залишив територію України

"Але ми зробимо все, щоб спробувати його повернути в країну", - сказав він, нагадавши про "практику видачі".

"Будемо дивитись, де він перебуває. Я сьогодні чув, що він вже в Ізраїлі, тож будемо робити все для того, щоб повернути", - підсумував представник НАБУ.

