Обставини втечі олігарха Зеленського Міндіча досліджуються, спробуємо його повернути, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро вивчає обставини втечі співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча з України.

Про це в ефірі УП заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми досліджуємо обставини його втечі, ми детально розбираємо крок за кроком, хто йому допомагав, і цьому всьому буде надана належна оцінка", - зазначив він.

Дивіться: Заступник керівника САП Синюк міг зірвати справу Міндіча, - ЗМІ. ВIДЕО

За словами Абакумова, Міндіч, ймовірно, дізнався про те, що в нього відбудуться обшуки і залишив територію України

"Але ми зробимо все, щоб спробувати його повернути в країну", - сказав він, нагадавши про "практику видачі".

"Будемо дивитись, де він перебуває. Я сьогодні чув, що він вже в Ізраїлі, тож будемо робити все для того, щоб повернути", - підсумував представник НАБУ.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Також читайте: Вивезти Міндіча перед обшуками, щоб потім сказати про "невідворотність покарання" – це як вбити лисицю, а через кілька годин вступити у Greenpeace, - Ткач

Автор: 

НАБУ (5729) втеча (220) Міндіч Тімур (331)
Топ коментарі
+23
повернути з Ізраїлю?... це все одно, аби змусити їх визнати Голодомор в Україні...
11.11.2025 12:09 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:09 Відповісти
+20
Ну шо 73% лошари, як вам ваші "нові ліца в політиці" ? Ви задоволені, чи треба ще добавити "потужності" ?
11.11.2025 12:11 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:11 Відповісти
+15
Міндіч виїхав з України по паспорту Ізраїля, - нардеп Гончаренко.
11.11.2025 12:09 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:09 Відповісти
Мєнтально?
показати весь коментар
11.11.2025 12:09 Відповісти
повернути з Ізраїлю?... це все одно, аби змусити їх визнати Голодомор в Україні...
11.11.2025 12:09 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:09 Відповісти
Та чого Ви так, українці є не дурні, вони бачили і знали кого вибирали в 2019 році. Також дуже мудрі українці знали, кому віддають ключі від всієї України і долю своїх дітей, внуків і всієї України. Я правильно написав 73%?
11.11.2025 14:03 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 14:03 Відповісти
Ізраїль своїх громадян не повертає !!!!
показати весь коментар
11.11.2025 12:09 Відповісти
ще й як повертає, але Україна не США і не Великобританія
11.11.2025 12:28 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:28 Відповісти
Але крали американські гроші і за НАБУ стоит ФБР
показати весь коментар
12.11.2025 07:34 Відповісти
Як не дивно -видає, але не у всі країни.
показати весь коментар
11.11.2025 12:30 Відповісти
Міндіч виїхав з України по паспорту Ізраїля, - нардеп Гончаренко.
11.11.2025 12:09 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:09 Відповісти
А тепер нехай повертається з Ізраїлю по паспорту України. Так заповідав великий ЗЕ...
11.11.2025 12:43 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:43 Відповісти
Повернете-Зєля його обнулить і на цьому все
показати весь коментар
11.11.2025 12:09 Відповісти
З Ізраїля вицарапати Міндіча? - він себе чує?
показати весь коментар
11.11.2025 12:10 Відповісти
Зеленський - громадянин Ізраїля, має ізраїльський паспорт як і у міндіча.
Зеля виїде з України аналогічно як і міндіч по своєму ізраїльському паспорту.
Після того, як здасть половину України пуйлу за оманським договорняком.
Майте на увазі.
показати весь коментар
11.11.2025 12:17 Відповісти
Впаде його літак (випадково) над Середземним морем...
показати весь коментар
11.11.2025 13:02 Відповісти
Лякають прізвища, а єжов бєрія та сталін не приймають участі у розслідуванні?
11.11.2025 12:11 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:11 Відповісти
Каганович є
показати весь коментар
11.11.2025 12:21 Відповісти
В развернувшейся после смерти Ленина в 1924 году острой внутрипартийной борьбе Сталину было крайне важно обеспечить себе поддержку Украины - самой крупной после РСФСР союзной республики. По рекомендации Сталина именно Каганович был избран в 1925 году Генеральным секретарём ЦК КП(б) Украины.
11.11.2025 12:31 Відповісти

В то время в национальной политике на Украине проводились два курса: на украинизацию - поощрение украинской культуры, языка, школы, выдвижение украинцев в аппарат управления и т. д., - и на борьбу с буржуазным и мелкобуржуазныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC ом нацинализмом. Чётко разграничить эти два курса, особенно в городах и промышленных центрах, было нелегко, и Каганович явно тяготел ко второму курсу: он был безжалостен ко всему, что казалось ему украинским национализмом. У него происходили частые конфликты с председателем СНК Украины Власом Чубарём. Одним из наиболее активных оппонентов Кагановича был также член ЦК КП(б)У и нарком просвещения Украины Александр Шумский, который в 1926 году добился приёма у Сталина и настаивал на отзыве Кагановича с Украины. Хотя Сталин и согласился с некоторыми доводами Шумского, но одновременно поддержал Кагановича, направив специальное письмо в Политбюро ЦК Украины. Дело закончилось отставкой Шумского с поста наркомпроса и отзывом его из УССР.
показати весь коментар
11.11.2025 12:31 Відповісти
😂
показати весь коментар
11.11.2025 13:07 Відповісти
Ну шо 73% лошари, як вам ваші "нові ліца в політиці" ? Ви задоволені, чи треба ще добавити "потужності" ?
11.11.2025 12:11 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:11 Відповісти
Гірка правда. Пізно щось змінити. Втрачено багато територій, а головне людей - найкращих людей України. Їх вже не повернути. Час і дії влади показали, що вони діяли виключно заради своїх інтересів, свого невеличкого клану мародерів. Їх брехня і ''велике будівництво'' закінчилося будівництвом великих цвинтарів в кожному місті і селі. Звичайно то вина ворога, але такими діями влада більше допомагала ворогу. Просте запитання: " що зробила влада, коли дізналася про плівки міндіча?" Відповідь проста - закрили того, хто викривав злочинців, навіть мали бажання знищити незалежність НАБУ і САП. А міндічів вони не відсторонили і не заборонили їм обкрадати бідну і знекровлену Україну.
11.11.2025 14:13 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 14:13 Відповісти
Не втечі, а виїзду. Втечі - це якби наприклад прикордонники виявили, що в Міндіча дружина якась фіктивна (не виглядає на реальне кохання). Не треба плутати незаконні дії з життям повноправного громадянина.
11.11.2025 12:12 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:12 Відповісти
а Міндіч інвалід? То може розкажеш як він виїхав при забороні виїзду?
11.11.2025 12:30 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:30 Відповісти
Тобі ж сказали: всіх кто незаконно виїжджає - знаходять в багажниках, ловлять дронами, фотопастками, пострілами вгору і не тільки. Тобто Міндіч виїхав повністю законно, він не якийсь там ухилянт.
11.11.2025 12:37 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:37 Відповісти
А Портнова повернули? Чи загребли "на місці"?
показати весь коментар
11.11.2025 12:13 Відповісти
можете повернути частинами
показати весь коментар
11.11.2025 12:19 Відповісти
Ну шо, ******, навибирали в 2019 році нАвих мАладих та "чесних"? Іржите? Хуже нЯ стАлА?
11.11.2025 12:20 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:20 Відповісти
Ну цього співолодаря вже відпустили за грошенята, та хопайте інших поки не втекли ...
11.11.2025 12:28 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:28 Відповісти
танці на граблях самий моднячій танец в Україні. потрібні вибори але лякае думка кого наступного здатен вибрати наш ******** нарід
11.11.2025 12:28 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:28 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:29 Відповісти
что то на плакате они сильно на Ермака с Миндичем смахивают
11.11.2025 13:10 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 13:10 Відповісти
За день до обысков страну также покинули братья
Михаил и Александр Цукерман,

которые могли заниматься финансовыми вопросами в проектах Миндича.

Они фигурируют в материалах ФБР.
показати весь коментар
11.11.2025 12:30 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:31 Відповісти
Скільки вже було таких "обставин втечі", але досі ніхто й не почухався. Як наприклад "втеча" Трубіцина за сприяння ГУР і особисто Буданова. Хто був покараний, нагадайте?
""Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов."
До жодної з державних контор не залишилось ані довіри, ані поваги. Гниди на тілі України.
показати весь коментар
11.11.2025 12:32 Відповісти


Фігурант справи НАБУ про розкрадання державних коштів ТИМУР МІНДІЧ

вперше «засвітився» у ЗМІ 2018 року,

як бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського

у девелоперських та інших проєктах,

а також як один із співвласників «Кварталу 95».

За словами Коломойського,

Міндіч якраз і познайомив його із майбутнім президентом.
показати весь коментар
11.11.2025 12:33 Відповісти
Яка чудова країна Ізраіль... хтось щось вкраде і одразу в Ізраіль
11.11.2025 12:33 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:33 Відповісти
Непрозрачные тендеры, миллионные доходы

лиц, приближенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому, привлекают внимание расследователей.

Разоблачили очередного друга Зеленского, зарабатывающего миллионы на электроэнергетике.

Речь идет о режиссере и актере сериала "Слуга Народа" Алексее Кирющенко.

В Центре противодействия коррупции отметили:

"https://my.ua/persons/volodimir-zelenskii Владимир Зеленский называет его "другом"

А если ты друг президента, то тебе все дороги открыты.

Доказано Миндичем и не только".

https://my.ua/news/cluster/2025-09-10-mindich-i-ne-tolko-kak-drug-zelenskogo-kiriushchenko-poluchaet-millionnye-dokhody
показати весь коментар
11.11.2025 12:44 Відповісти
Цікаво, скільки ще друзів ЗЄ харчується з української енергетики?
11.11.2025 12:46 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:46 Відповісти
Свободу Міндічу (Дєточкіному)!!! Він всі гроші надсилав на сирітські будинки України!
11.11.2025 12:47 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:47 Відповісти
АХАХА
показати весь коментар
11.11.2025 12:49 Відповісти
Он улєтєл і нє обєщал вернутся.
показати весь коментар
11.11.2025 12:51 Відповісти
та які там обставини. шо там досліджувати? лежав отам ото в лісі біля Тиси цілий тиждень, чекав слушної нагоди. потім переплив річку на кордоні (мало не втонув). як і всі наші ухилянти
11.11.2025 12:54 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 12:54 Відповісти
"Будемо дивитись, де він перебуває. Я сьогодні ч

Зате місцеперебування головного спільника злодія міндіча всім добре відоме, при бажанні кожен громадянин України може щовечора послухати чергову байку від цього персонажа
показати весь коментар
11.11.2025 12:56 Відповісти
Наумова вже повернули??? А Крим???...хоча знаємо де вони...отож
показати весь коментар
11.11.2025 13:28 Відповісти
скажи, Зєля, хто твій друг і я скажу хто ти..
а твій, зєля, міндіч - антиукраїнська гнида, мародер, зрадник і пдрс..
показати весь коментар
11.11.2025 14:08 Відповісти
Так і сказали - "олігарха Зеленського?" Куди котиться цей світ...
показати весь коментар
11.11.2025 20:26 Відповісти
Тепер лишилося підняти ціну електроенергії і поставити нових своїх
показати весь коментар
12.11.2025 07:04 Відповісти
Тепер лишилося підняти ціну електрики і поставити нових своїх
показати весь коментар
12.11.2025 07:07 Відповісти
Тупі ішаки... Ви спочатку прикордонну службу потрусіть, бо виходить, що простих людей вони ловлять при спробі перетину кордону, а уйобків, які крали мільярдами спокійно випускають..
показати весь коментар
12.11.2025 10:14 Відповісти
 
 