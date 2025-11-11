Обставини втечі олігарха Зеленського Міндіча досліджуються, спробуємо його повернути, - НАБУ
Національне антикорупційне бюро вивчає обставини втечі співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча з України.
Про це в ефірі УП заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми досліджуємо обставини його втечі, ми детально розбираємо крок за кроком, хто йому допомагав, і цьому всьому буде надана належна оцінка", - зазначив він.
За словами Абакумова, Міндіч, ймовірно, дізнався про те, що в нього відбудуться обшуки і залишив територію України
"Але ми зробимо все, щоб спробувати його повернути в країну", - сказав він, нагадавши про "практику видачі".
"Будемо дивитись, де він перебуває. Я сьогодні чув, що він вже в Ізраїлі, тож будемо робити все для того, щоб повернути", - підсумував представник НАБУ.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Михаил и Александр Цукерман,
которые могли заниматься финансовыми вопросами в проектах Миндича.
Они фигурируют в материалах ФБР.
""Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов."
До жодної з державних контор не залишилось ані довіри, ані поваги. Гниди на тілі України.
Фігурант справи НАБУ про розкрадання державних коштів ТИМУР МІНДІЧ
вперше «засвітився» у ЗМІ 2018 року,
як бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського
у девелоперських та інших проєктах,
а також як один із співвласників «Кварталу 95».
За словами Коломойського,
Міндіч якраз і познайомив його із майбутнім президентом.
